Kasmir totuttelee keikattomaan kesään: "Muiden artistien kanssa mietittiin, että ei meidän kuuluisi olla näin, meidän pitäisi olla duunissa"

Keväällä keikkamaailmaan iski pandemiapommi. Samainen pandemia lamaannutti Kasmirin. Artistista tuntui, että kollegat pitivät yllä somea ja elivät aktiivista elämää, kun taas laulaja itse passivoitui.

– Monet oman elämänsä life coachit kertoivat, miten elämää pitäisi elää. Olisi pitänyt opetella viisi uutta kieltä ja laittaa kotileipomo pystyyn. Itsellä se oli enemmän sellaista vuoristorataa.

Laulaja Kasmir kertoo Takaisin Pasilaan -podcastissa Toivo Haimille ja Marjukka Mattilalle, miltä uusi vapaa-aika tuntuu.

Voima löytyi kohtalontovereista

Kasmir sai yllättäen voimaa siitä tiedosta, että ei ole yksin tuskansa kanssa, sillä monilla aloilla kärsittiin työnpuutteesta.

Muusikko Kasmirilla on yllättäen paljon vapaa-aikaa. Hän opettelee nauttimaan siitä. Antti Haanpää / Yle

– Mä poteroiduin – olin kilpikonna ja menin kuoreni sisään. Olen saanut valtavasti voimaa siitä tiedosta, että tämä on yhteinen tila monella alalla. Ne omat murheet lilluu siellä yhdessä lammikossa. Yhdessä me ollaan tässä ja yhdessä me tästä selvitään.

Laulajalta peruuntui keväältä ja kesältä arviolta yli kaksikymmentä keikkaa. Rahassa se tarkoittaa noin 40 000 menetettyä euroa. Hänelle myönnetty Opetus- ja kulttuuriministeriön tukiraha paikkasi menetettyjä tuloja.

Täysin ilman keikkoja Kasmir ei kuitenkaan keväällä jäänyt – hän esiintyi Yle Olohuoneen livekeikalla, joka toteutettiin suorana striiminä televisioon. Tällä keikalla Kasmir ei nähnyt yleisööän.

– On hämmentävää, kun yleisö puuttuu. Olen tottunut ottamaan yleisön mukaan, ja nyt edessä heiluukin vain kameramies. Siinä edessä on vain kylmä linssi, mutta kameran toisella puolella voi istua perhe katsomassa keikkaa.

Juhannus kerrankin kotona

Nyt kun loppukesän festarit luultavasti pidetään, on olemassa mahdollisuus, että Kasmirkin nousee takaisin lavoille. Tulevaisuudesta laulaja puhuu kuitenkin varovaisesti. Kenenkään terveyttä ei keikoilla pitäisi riskeerata, ja hän haluaa keikoille riittävät turvatoimenpiteet. Kasmir uskoo, että poikkeusolot muuttavat alaa pysyvästi.

– Uskon, että striimikeikat tulevat yleistymään ja koko alaa kehitetään. Hygieniaan tullaan varmasti panostamaan.

Tyhjentyneen keikka-aikataulun jälkeen uuteen vapaa-aikaan on ollut kova totuttelu.

– Oon tottunut tietynlaiseen elämään, että viikonloppuisin olisi keikkoja. Tuntuu todella hämmentävällä olla kotona viikonloppuna. En oikein tiedä mitä tehdä, vähän niin kuin orpo piru.

Juhannuksen laulaja vietti ystävien ja muiden artistien kanssa. Artistit pohtivat yhdessä, että heidän ei pitäisi olla juhlimassa, heidän pitäisi olla nyt töissä. Kasmirin juhannusjuhlissa päätettiin parantaa pahimpia festarivieroitusoireita: he jakoivat toisilleen vanhat festaripassit roikkumaan kaulalle.

– Siitä tuli kotoisa fiilis.

