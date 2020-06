Alppien viruslinkokylän asukkailta löytyi ennätysmäärä koronan vasta-aineita

Yli 42 prosentilla itävaltalaisen pikkukylän asukkaista on kehossaan koronaviruksen vasta-aineita.

Alppien suosikkikohde, Itävallan Tirolissa sijaitseva pieni laskettelukylä Ischgl sai keväällä paljon julkisuutta viruslinkona, jossa jopa tuhansia turisteja sai koronavirustartunnan.

Nyt juuri Ischglissä tehty tutkimus on paljastanut, että kylän asukkaista yli 42 prosentilla on kehossaan koronaviruksen vasta-aineita. Näin suurta määrää vasta-aineita omaavia ihmisiä ei ole havaittu missään muualla.

Tutkimuksen on julkaissut Innsbruckin lääketieteellinen yliopisto (siirryt toiseen palveluun), joka on tehnyt vasta-ainetestejä 1 473 Ischglin asukkaille. Tutkimuksen osanottajien määrä on lähes 80 prosenttia kylän asukkaista, mitä voi pitää erittäin huomattavana.

Tutkijoiden mukaan Ischgl oli otollinen paikka tutkimukselle, sillä virustartunnat olivat siellä keväällä niin yleisiä ja koska kyseessä oli suljettu ympäristö tiukan koronakaranteenin vuoksi.

Harri Vähäkangas / Yle

Viruksen etenemistä seuranneen tutkimuksen keskeinen löytö oli, että 42,4 prosentille kylän asukkaista on kehittynyt koronaviruksen vasta-aineita.

– Meillä on Ischglissä korkein määrä vasta-aineita, mitä on ikinä mitattu tutkimuksessa. Vaikka tämä ei viittaisikaan laumaimmuniteettiin, kylän väestö on hyvin suojattu, sanoo tutkimusta johtanut virologi Dorothee von Laer yliopiston tiedotteessa.

Yliopiston mukaan muualla lähiseuduilla tehdyissä tutkimuksissa vasta-aineita on havaittu huomattavasti vähemmän. Esimerkiksi Italian Alppien Val Gardenassa vasta-aineita oli 27 prosentilla, ja Genevessä 10 prosentilla väestöstä.

Vasta-ainetutkimuksia Ischglissä tehdessä selvisi myös ensimmäistä kertaa lukuisia ihmisiä, jotka olivat saaneet koronavirustartunnan, mutta eivät itsekään tienneet asiasta. Tämänkin vuoksi vasta-ainetestien tekeminen on tutkijoiden mukaan erittäin tärkeää.

