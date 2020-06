Rasistisen tviitin takia erotettu Ano Turtiainen haluaa palata takaisin perussuomalaisten eduskuntaryhmään

Puoluehallitus on pyytänyt Turtiaiselta vastausta.

Toistuvien sopimattomien ja rasististen somekommenttien vuoksi perussuomalaisten eduskuntaryhmästä erotettu Ano Turtiainen haluaa palata takaisin perussuomalaisten eduskuntaryhmään. Turtiainen kertoo päätöksestään Facebookissa.

– Puoluehallitus on kysynyt minulta, onko minulla tavoitteena palata takaisin perussuomalaisten eduskuntaryhmään. He ovat pyytäneet kysymykseen vastausta 1.7 mennessä. Kysymykseen oli helppo vastata. Kyllä, tavoitteeni on palata, Turtiainen kirjoittaa.

Kun perussuomalaisten puoluehallitus on saanut Turtiaisen selvityksen, päättää puoluehallitus Turtiaisen jäsenyyden jatkumisesta tai puolueesta erottamisesta. Perussuomalaisten seuraava sääntömääräinen puoluehallituksen kokous on elokuussa.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio on sanonut, että Turtiainen voi hakea takaisin eduskuntaryhmän jäseneksi vuodenvaihteen jälkeen, jos hän on korjannut käytöksensä pysyvästi.

Facebook-päivityksessään Turtiainen arvostelee puolueen linjaa erottamisten suhteen:

– Ollaan oltu niin sanotulla "erottamisen" tiellä. Ketään ei pitäisi erottaa. Nuorisojärjestönkin kanssa olisi pitänyt keskustella niin kauan kuin tarvetta olisi ollut ja päätyä vaikka lopulta kompromissiin.

Perussuomalaiset katkaisi keväällä yhteistyön nuorisojärjestönsä kanssa ja perusti uuden. Taustalla olivat nuorisojärjestön aktiivien toistuvat rasistiset kommentit sosiaalisessa mediassa.

