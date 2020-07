Päivi Happonen: Katiskan pääsyytetyn Niko Ranta-ahon ympärillä pyörii melkoinen ihmissuhdesoppa – Tekikö media rosvosta sankarin?

Blogi Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan blogeja tekee joukko oman alansa tarkkaan tuntevia toimittajia. > Kaikki blogit voit lukea täältä

Viime viikon keskiviikkona eduskunnassa tehtiin historiaa.

Eduskunta keskusteli siitä, pitäisikö valtakunnansyyttäjälle antaa syyteoikeus kansanedustaja Juha Mäenpään (ps.) rikosasiassa. Sitä ei annettu.

Tiedotusvälineet seurasivat syytekeskustelua suorissa lähetyksissään, mutta mitä seurasivat kansalaiset?

Luetuimmat jutut olivat silloin esimerkiksi uutiset helteestä, Visulahden vahakabinettinukeista ja Niko Ranta-ahosta.

Iltalehden luetuin juttu oli uutinen (siirryt toiseen palveluun), jossa kerrottiin, että raskaista huumerikoksista syytetty Niko Ranta-aho oli löytänyt ihmisen, joka "jaksaa kuunnella häntä".

Tottakai minäkin klikkasin.

Kävi ilmi, että Ranta-aho oli nähty Porvoossa vain muutama päivä tutkintavankeudesta vapautumisensa jälkeen vuoden 2012 Miss Helsingin kanssa.

Sen me jo tiesimme, että vuoden 2010 Miss Helsinki Sofia Belórf oli jättänyt Ranta-ahon, kun tämä lojui tutkintavankeudessa.

Mutta tiesitkö sitä, mitä Belórf oli sanonut Ranta-aholle (siirryt toiseen palveluun), kun poliisit tekivät rynnäkön viime kesänä heidän asuntoonsa, kun pariskunta oli nukkumassa?

Mediassa on kerrottu, että Belórf oli kysynyt avopuolisoltaan, että "Mitä v____a Niko?"

Oikeustalolla on rikostoimittajien lisäksi pyörinyt suuri joukko viihdetoimittajia.

Suomen suurimmassa huumejutussa on yhteensä 54 syytettyä.

Pääsyytetyt Niko Ranta-aho ja Janne “Nacci” Tranberg pyörittivät syytteiden mukaan rikollisryhmää, joka toi Espanjasta Suomeen satoja kiloja huumeita sekä lisäksi suuren määrän dopingaineita ja lääkepillereitä vuosina 2016-2019.

Oikeudenkäynnissä on ollut muutakin poikkeavaa kuin sen laajuus. Koronavirus esti yleisöltä hetkeksi kokonaan oikeudenkäynnin seuraamisen, mutta suurimman osan media on voinut sitä seurata.

Ja tiivisti on seurannutkin.

Poikkeuksellista on ollut sekin, että oikeustalolla on rikostoimittajien lisäksi pyörinyt suuri joukko viihdetoimittajia. Syytettyinä kun on useita julkkiksia ja kiinnostavia henkilöitä.

Rahanpesusta syytetty Sofia Belórf on erityisesti nuorten tuntema somevaikuttaja. Nuorten suosimassa viestintäsovellus Jodelissa Katiskasta on käyty paljon keskustelua. Monelle rikosjuttuja lukevalle myös ex-jengijohtaja Tranberg on tuttu. Ranta-aho ponnahti julkisuuteen Katiskan aikana.

Syytettyjen listalla ovat myös muusikko Samu Haber sekä liikemies ja kilpapurjehtija Janne Järvinen. Syytetyt ovat kiistäneet syytteet. Mutta Ranta-aho teki jättiyllätyksen maaliskuussa ja myönsi käytännössä kaikki syytteet ja kertoi poliisille myös useista huumekätköistä.

Samaa kysyttiin Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion oikeudenkäynnin aikana

Kun Ranta-aho vapautui tutkintavankeudesta, se oli iso mediatapahtuma.

Mies antoi ensimmäiset kommenttinsa heti oikeussalin ulkopuolella, ja hän jatkoi haastattelujen antamista meren rannalla suorissa lähetyksissä. Ranta-aho kertoi, ettei kadu. Hän totesi olevansa liikemies, jolla nyt vaan “sattui olemaan huumeet portfoliossa”.

Onko raskaista huumerikoksista syytetty Niko Ranta-aho saanut liikaa medianäkyvyyttä?

Onko rosvosta tehty sankari?

Samaa kysyttiin esimerkiksi Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion oikeudenkäynnin aikana. Kun Aarnio vapautui ensimmäisen kerran tutkintavankeudesta kesken huumeoikeudenkäynnin vuonna 2015, myös silloin tehtiin suoria lähetyksiä oikeustalolta.

Moni saattoi hämmästyä myös muutama viikko sitten, kun Aarnio sai pitää tiedotustilaisuuden oikeussalissa murhakäräjien ensimmäisen päivän päätteeksi. Syyttäjä katsoo, että Aarnio tiesi palkkamurhasta, mutta ei sitä estänyt. Aarnio kiistää jyrkästi syytteen.

Oikeusvaltiossa syytetyt saavat puolustautua asianmukaisesti oikeussalissa.

Onko oikein, että vakavista rikoksista syytetyt pääsevät puhumaan kameroiden eteen?

Oikeusvaltiossa syytetyt saavat puolustautua asianmukaisesti oikeussalissa. Heillä täytyy olla siihen mahdollisuus myös mediassa.

Toisinaan syytetty itse antaa haastatteluja, toisinaan avustaja. On hyvä muistaa, että jokainen on syytön, kunnes tuomioistuin antaa tuomion. Sitä eivät anna media, yleisö, eivätkä syyttäjät.

Jos ja kun naapurin pojalle kosahtaa kova huumetuomio, se ehkä lisää ymmärrystä huumerikollisuudesta.

Jos Niko Ranta-ahoa ei syytettäisi vakavista huumerikoksista, juuri ketään ei olisi kiinnostanut, kenen kanssa hän oli viime viikolla Porvoossa.

Silloin kun rikosuutisista tulee viihdeuutisia, on olemassa vaara, että syytetyistä tulee joidenkin mielessä sankareita. Voi unohtua, mistä heitä syytetään.

Mutta jos syytetyistä tulee vähän niin kuin naapurin poikia, se ei välttämättä ole huono asia.

Nimittäin silloin, jos ja kun naapurin pojalle räsähtää kova huumetuomio, se ehkä lisää ymmärrystä huumerikollisuudesta. Tajutaan, että niistä seuraa kovia rangaistuksia.

Huumerikosten taustalla on muutakin kuin kalliita merkkilaukkuja, luksusautoja ja loistoasuntoja.

Toivottavasti moni nuori myös ymmärtää, että huumerikosten taustalla on muutakin kuin kalliita merkkilaukkuja, luksusautoja ja loistoasuntoja.

Huumemaailma on uhkailuja, raakaa väkivaltaa ja henkirikoksia. Se on isiä ja äitejä, joiden elämä on suistunut raiteiltaan, kun heidät lapsensa ovat sekaantuneet huumeisiin. Se on uhreja ja ihmisraunioita.

Ja tästä kaikesta meidän toimittajien pitäisi tehdä nykyistä useammin uutisia.

Päivi Happonen

Kirjoittaja on Ylen oikeustoimittaja, joka on seurannut Katiska-huumejuttua ja Jari Aarnion huumeoikeudenkäyntiä. Hän tekee uutisjuttuja verkkoon, radioon ja televisioon.

