Herätys: Mäenpään syytesuojasta äänestetään, USA:ssa koronatartuntoja luultua enemmän, Yle Urpilaisen kanssa avustuslennolla Afrikassa

Puretaanko kansanedustaja Juha Mäenpään syytesuoja?

Eduskunnassa äänestetään tänään kansanedustaja Juha Mäenpään (ps.) syytesuojan poistamisesta. Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen asettaa Mäenpään syytteeseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, jos syytesuoja poistetaan. Taustalla on Mäenpään noin vuosi sitten eduskunnassa pitämä puhe, jossa hän rinnasti turvapaikanhakijat ja vieraslajit.

Huumeiden korvaushoidossa radikaali uudistus

Korvaushoidolla on perinteisesti tähdätty päihteettömyyteen. Mikko Savolainen / Yle

Perinteisesti huumeriippuvaisten korvaushoidon tavoitteena on päihteettömyys ja ihmisen kuntoutuminen esimerkiksi työelämään. Uusimpana hoitomuotona on haittoja vähentävä korvaushoito, jolloin muiden huumeiden käyttö on sallittua.

Droonit auttavat maastopalojen sammutustöissä

Droonit ovat osoittautuneet hyödyllisiksi sammutustöissä. Kalle Niskala / Yle

Vähintään joka toisella pelastuslaitoksella Suomessa on jo droonit eli kauko-ohjattavat pienoiskopterit käytössään. Niiden hyödyistä suurien maasto- ja rakennuspalojen sammuttamisessa on saatu kiistaton näyttö.

Yhdysvaltain koronatilanne voi olla luultua pahempi

Koronatestipakkaus ojennettiin kuljettajalle Los Angelesissa 24. kesäkuuta. Frederic J. Brown / AFP

Yhdysvaltain tautikeskus CDC arvioi, että maassa saattaa olla jopa kymmenen kertaa enemmän koronavirustartuntoja kuin nyt on todettu. Tautikeskuksen mukaan maassa voisi todellisuudessa olla 23 miljoonaa virustartunnan saanutta. Arvio perustuu ympäri maata kerättyihin verinäytteisiin, joista testattiin vasta-aineita.

Yle komissaari Urpilaisen mukana avustuslennolla Afrikassa

Kansainvälisistä suhteista vastaava komissaari Jutta Urpilainen matkalla Burkina Fasoon. Susanna Turunen / Yle

EU aloitti Humanitaarinen ilmasilta -nimiset avustuslennot Afrikkaan, Aasiaan ja Etelä-Amerikkaan toukokuussa, kun kävi selväksi, että kaupalliset lennot ovat pitkään keskeytyksissä koronapandemian takia. Tällä viikolla yksi lennoista suuntautui afrikkalaiseen Burkina Fasoon. Avustuslennon saattajana on EU:n kansainvälisistä suhteista ja Afrikka-salkusta vastaava komissaari Jutta Urpilainen. Yle oli lennolla mukana.

Lapissa viilenee, muualla helle jatkuu

Tänään virtaa viileää ilmaa pohjoiseen, mutta etelä- ja keskiosassa maata lämpötila kohoaa vielä yli +30 asteen lukemiin. Jokunen sade- ja ukkoskuuro voi tulla maan keski- ja itäosassa sekä pohjoisessa. Suurimmassa osassa Suomea on kuitenkin edelleen aurinkoista.

