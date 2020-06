Europol: Äärioikeiston terrorismi leviää globaalisti – terrorismin tutkijan mielestä jihadistien ja äärioikeiston maailmankuvat muistuttavat toisiaan

Maaliskuussa 2019 Uuden-Seelannin Christchurchissa nuori australialainen mies hyökkäsi kahteen moskeijaan ja tappoi 51 ihmistä. Tämä käynnisti ilmiön, joka Euroopan poliisiviraston Europolin mielestä kertoo äärioikeistolaisen terrorismin toimintatavasta: iskusta tuli esimerkki, jota alettiin kopioida ympäri maailman.

Seuraavana päivänä Britannian Surreyssä viisikymppinen mies puukotti bulgarialaisen nuoren. Huhtikuussa nuori mies Yhdysvaltain Passoverissa hyökkäsi moskeijaan. Elokuussa El Pasossa nuori mies hyökkäsi supermarketiin.

Muutamaa päivää myöhemmin norjalainen nuori mies tappoi sisarpuolensa ja yritti hyökätä islamilaiseen keskukseen. Lokakuussa Puolan Varsovassa kaksi miestä otettiin kiinni heidän suunniteltuaan terrori-iskua muslimeja vastaan.

Ilkka Kemppinen / Yle

Kaikkien iskujen tekijät tai suunnittelijat olivat Europolin tuoreen terrorismiraportin mukaan ottaneet vaikutteita Christchurchin hyökkääjältä. Tämä taas ihaili Norjan Utöjan vuoden 2011 iskua.

– Elementti, joka herättää huolta, on globaali mittakaava, jonka tämä ideologia on saamassa. Yksi väkivaltainen teko Christchurchissa herättää kopioivia tekoja Euroopassa tai Yhdysvalloissa, Ulkopoliittisen instituutin terrorismiin erikoistunut vanhempi tutkija Teemu Tammikko sanoo.

Tekoja on kuitenkin vaikea ennakoida, koska usein ääritekoja tekevät eivät ole aktiivisia järjestöjen jäseniä vaan ideologiasta kiinnostuneita yksittäisiä henkilöitä.

Jihadismi on suurin uhka, vaikka aalto on madaltunut

Euroopan poliisivirasto Europol on tilastoinut terroritekoja vuodesta 2007. Tällä viikolla julkaistun Europolin raportin mukaan (siirryt toiseen palveluun) suunta on laskeva: terrorismi on vähentynyt. Jihadistisessa terrorismissa on nähty aalto, joka on tasaantunut. Nyt pientä nousua on väkivaltaisten poliittisten ääriliikkeiden iskuissa.

Tilastojen mukaan terrori-iskuissa kuoli Euroopassa vuonna 2019 kymmenen henkilöä ja loukkaantui 27. Terrorismiksi rekisteriin kirjatuista iskuista lähes kaikki kuolemat tai loukkaantumiset johtuivat jihadistien iskuista.

– Jihadismi on edelleen suurin uhka, Tammikko summaa.

Ideologian pääsuuntaukset yllyttävät suoraan tappamaan länsimaalaisia, tutkija kuvaa.

Jihadismin uhka ei ole ohi, sanoo myös Poliisihallituksen poliisitarkastaja Timo Kilpeläinen. Kilpeläinen vastaa terrorismin ja ääriliikkeiden torjunnasta.

Radikaali-islamilainen terrorismi tappaa ihmisiä Lähi-idässä, Afrikassa ja Aasiassa. Ainakin hetkellisesti sitä on kuitenkin saatu painettua Euroopassa alemmas.

– Jihadististen toimijoiden elintila on kaventunut konfliktialueella ja siksi heijastusvaikutukset Eurooppaan ovat olleet vähäisemmät, Kilpeläinen sanoo.

Euroopan isot terrori-iskut viime vuosina ovat saaneet viranomaiset kiinnittämään paljon huomiota juuri jihadistiseen terrorismiin, ja iskuja on opittu estämään. Europolin mukaan viime vuonna iskuja estettiin enemmän kuin niitä tapahtui. Terrorismista epäiltyjä on myös saatu vangittua – viime vuonna jihadistisesta terrorismista pidätettiin yli 400 henkilöä.

Algerialainen opiskelija räjäytti 24.5.2019 Lyonissa kävelykadulla omatekoisen pommin. Europolin mukaan epäonnistunut jihadisti-isku vahingoitti 13 ihmistä. Philippe Desmazes / AFP

Suomi: Kaikki ääriajattelu voi johtaa terrorismiin

Samaan aikaan muu ääriajattelu on jäänyt vähemmälle huomiolle, eikä sitä välttämättä tunnisteta terrorismiksi. EU-puheenjohtajakaudellaan Suomi muistutti muita EU-maita, että kaikki ääriajattelu voi tuottaa terrorismia.

Viime vuoden terrorismitilastoissa määrällisesti isoin ryhmä ovat separatistien terroriteot. Niiden määrä on vähentynyt vuosista, jolloin esimerkiksi baskiterroristit olivat aktiivisia. Viime vuonna etnonationalistista tai separatistista terroria tekivät etenkin pohjoisirlantilaiset ja PKK:n kurdiaktivistit.

Äärivasemmistolaiset tai anarkistiset teot ovat lisääntyneet lievästi. Terrorismiksi rekisteröidyt teot tapahtuivat kaikki Italiassa, Espanjassa ja Kreikassa.

Myös äärivasemmistolaisella terrorismilla on poliisin mukaan saatu aikaan mittavaa vahinkoa. Sitä kuitenkin aiheutetaan usein viranomaisille, instituutioille tai omaisuudelle, ei yleensä siviileille.

– Sen sijaan jihadistisessa ja äärioikeistolaisessa terrorismissa pyritään aatteella oikeuttamaan iskut ja vahingot, jotka kohdistuvat sivullisiin tai pehmeisiin kohteisiin kuten joukkoliikenneasemiin tai ihmisten kokoontumispaikoille, Kilpeläinen sanoo.

Tutkija: Äärioikeiston terrorin tunnistamisessa haparoidaan

Europolin mukaan äärioikeistolaiset ja jihadistiset terroristit haluavat herättää pelkoa, äärioikeistolaiset haluavat myös kohdistaa vihaa vähemmistöihin.

– Jihadistisen terrorin tilastot tuovat esiin, mutta äärioikeiston terrorin tunnistamisessa haparoidaan, tutkija Teemu Tammikko arvioi.

Sisäministeriössä, missä väkivaltaisia ääriliikkeitä myös seurataan, arvioidaan terrorismin kehittyneen nopeammin kuin terrorismin määritelmän.

Saksan Hallessa ihmiset surivat torilla 10.10.2019. Äärioikeistolainen mies surmasi kaksi henkilöä synagogan lähistöllä. Clemes Bilan / EPA

Tilastoissa äärioikeistolaisen terrorin määrä on kasvanut lievästi mutta on yhä alhainen.

Tilastot eivät kerro kaikkea. Esimerkiksi viime vuonna Saksassa tapahtuneita Kasselin maaherran surmaa ja Hallen synagogaiskua ei Saksan lain mukaan pidetty terrorismina eivätkä ne tilastoissa näy terroritekoina, vaikka esimerkiksi Europol nostaa ne esiin äärioikeistolaisen terrorismin yhteydessä.

Poliisi: Äärioikeistolaisen terrorin uhka on selkeästi voimistunut länsimaissa

Euroopan poliisiviraston raportissa oikeistoekstremismi kuitenkin nähdään trendiksi, joka kehittyy nopeasti esimerkiksi maailmanlaajuisten tietoverkkojen avulla. Suomalainen poliisi ja tutkija pitävät havaintoa todenmukaisena.

– Äärioikeistolaisessa genressä on selkeää ja voimakasta liikehdintää: siellä tapahtuu paljon lievemmän poliittisen väkivallan muotoja kuten rasistisia pahoinpitelyjä. On iskuja vastaanottokeskuksiin ja turvapaikanhakijoita kohtaan, Tammikko sanoo.

– Selkeästi äärioikeistolaisen terrorin uhka on voimistunut länsimaissa, se näkyy useina vakavina iskuina tai iskuyrityksinä viimeisen reilun vuoden aikana. Suomessa tällaisia vakavia väkivallantekoja ei onneksi ole vielä ilmennyt, poliisitarkastaja Timo Kilpeläinen sanoo.

Äärioikeiston voimistumista pidetään uhkana myös Yhdysvalloissa. CSIS-ajatushautomon tuore raportti (siirryt toiseen palveluun)kertoo, että Yhdysvalloissa viime vuonna kaksi kolmannesta terroriteoista oli "valkoisen ylivallan" kannattajien tekemiä. Tutkijat arvioivat, että Yhdysvalloissa äärioikeistolaiset terroristit muodostavat suurimman uhkan, mutta myös anarkistit ja jihadistit ovat aktiivisia.

Tutkija Teemu Tammikon mukaan äärioikeistolainen ideologia ei kuitenkaan ole vielä väkivaltaan yllyttämisessä niin "ääripäässä" kuin jihadistinen terrori, eikä se ole yhtä järjestäytynyttä.

Äärikonservatiivisuus yhdistää jihadisteja ja äärioikeistolaisia

Äärioikeistolaista ekstremismiä on ollut olemassa pitkään. Länsimaissa se käyttää nyt polttoaineenaan jihadismin nousua.

Vaikka toiminta ei ole kovin järjestäytynyttä, ideologiassa on yhtenäisiä piirteitä: viholliskuvan rakentamista, salaliittoteorioita, teknologiavainoharhaisuutta, mustavalkoista maailmankuvaa ja pelkoa "valkoisen rodun" häviämisestä, tutkija Tammikko luettelee.

Mutta tutkija tunnistaa yhteisiä arvoja myös äärioikeiston ja jihadistien maailmankuvissa: Molemmat liikkeet edustavat äärikonservatismia.

– Ne vastustavat globalisaatiota ja liberalismia. Seksuaalivähemmistöille ei haluta sallia samoja oikeuksia kuin muille ihmisille, ja naiset ovat miehiin nähden toisarvoisia, Tammikko sanoo.

Suhteessa uskontoon ja ihonväriin ideologiat kuitenkin eroavat toisistaan.

– Äärioikeistossa kristinusko nostetaan länsimaisen kulttuurin elementiksi, mutta silti valtaosa aktivisteista ei ole kovin uskovaisia. Jihadisteille muslimina oleminen on määrittävää riippumatta etnisestä taustasta tai ihonväristä, Tammikko sanoo.

