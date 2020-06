CDC: Yhdysvalloissa jopa 23 miljoonaa koronavirustartuntaa

Yhdysvalloissa on maan tautikeskuksen mukaan jopa kymmenkertainen määrä koronavirustartuntoja nyt todettuihin verrattuna. Kuvassa ihmiset hakivat ruoka-avustuksia New Yorkissa huhtikuussa.

Yhdysvalloissa koronavirustartuntojen määrä saattaa todellisuudessa olla kymmenkertainen, arvioi maan tautikeskus CDC. Asiasta kertoo muun muassa Washington Post (siirryt toiseen palveluun).

Yhdysvalloissa on vahvistettu 2,3 miljoonaa tartuntaa. Tautikeskuksen arvioon perustuen maassa voisi todellisuudessa olla 23 miljoonaa virustartunnan saanutta.

Keskuksen pääjohtajan Robert Redfieldin mukaan arvio perustuu ympäri maata kerättyihin verinäytteisiin, joista testattiin vasta-aineita. Hän kertoi toimittajille, että jokaista tartuntaa kohti kymmenestä näytteestä löydettiin vasta-aineita.

CDC:n pääjohtaja Robert Redfield Lehtikuva / AFP

– On selvää, että monet kansalaiset ovat vielä alttiita virukselle. Paras arviomme on, että jokaista tähän mennessä raportoitua tapausta kohden on oikeasti kymmenen kertaa enemmän tartuntoja, Redfield sanoi uutistoimisto AP:n mukaan.

CDC:n viranomaiset ja Yhdysvaltojen johtava tartuntatautien asiantuntija Anthony Fauci ovat sanoneet aiemmin, että jopa 25 prosenttia viruksen kantajista voi olla oireettomia.

– On olemassa vielä valtava määrä ihmisiä, jotka ovat haavoittuvaisia. Se on edelleen mahdollisesti tappava tauti. Se on kuin noppaa heittäisi, jos saa tuon taudin. Se on myös nopan heittoa muiden ihmisten puolesta, joihin mahdollisesti voi tartuttaa taudin, Johns Hopkinsin yliopiston julkisen terveyden osaston varadekaani Joshua Sharfstein sanoi AP:n mukaan.

Yhdysvalloissa on vahvistettu eniten koronavirustartuntoja ja virukseen liittyviä kuolemia koko maailmassa. Uusi arvio perustuu CDC:n tutkimuksiin verinäytteistä, joita on kerätty maanlaajuisesti Yhdysvalloissa.