EU siirtyy Saksan ohjaukseen keskellä ennennäkemätöntä kriisiä – Edessä voi olla reipas kausi, sillä Merkelille kriisit ovat polttoainetta

Saksa ottaa EU:n puheenjohtajuuden 1. heinäkuuta. Maan päätavoite on poliittinen sopu elvytysrahastosta – heti heinäkuussa.

BERLIINI Eurooppa-tutkija Susanne Baumann puuskahtaa. Hän on juuri listannut Ylen haastattelussa ongelmia, joihin Saksan puheenjohtajuuskaudelta toivotaan ratkaisua.

– Mikä hullu aika!

Saksa ottaa EU:n puheenjohtajuuden 1. heinäkuuta harvinaisen sekavassa maailmantilassa.

Koronakriisi työntää Eurooppaa historiallisen syvään talouskriisiin.

Britannian kanssa neuvottelut tulevasta suhteesta ovat levällään.

Marraskuussa Yhdysvallat äänestää presidentistä. Vaikka edessä ei olisi neljää lisävuotta Donald Trumpia, transatlanttiset suhteet ovat muuttuneet pysyvästi. Yhdysvallat on syvässä kriisissä.

Eurooppa on entistä enemmän yksin.

Normaalielämässä valtavat eurooppalaiset kysymykset – kuten yhteinen turvapaikkapolitiikka ja Kiina-suhteet – ovat jyräytymässä vielä suurempien kohtalonkysymysten alle.

Koronakriisi on jättämässä taka-alalle muun muassa kysymyksen EU:n yhteisestä turvapaikkapolitiikasta. 13. kesäkuuta Saksassa järjestettiin pyöräilymielenosoitus, jossa osoitettiin solidaarisuutta turvapaikanhakijoille ja arvosteltiin Saksan turvapaikkapolitiikkaa. AOP

Nyt akuutein ongelma on saada Eurooppa takaisin jaloilleen.

– Saksan tärkein tavoite on löytää poliittinen sopu elvytysrahastosta, Baumann sanoo.

Hän on vanhempi johtaja European Council on Foreign Relations -tutkimuskeskuksessa Berliinissä.

Heinäkuun alussa EU-puheenjohtajuuskauden aloittava Saksa puhuu aiempaa yhtenäisemmän Euroopan puolesta. Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelmassa kysytään mikä on nyt unionista lähteneen Britannian talouden suunta. Entä voivatko brexit ja korona tiivistää muuta Eurooppaa?

Suurin haaste heti alkuun – poliittinen sopu elvytyksestä

Elvytyksellä on Saksan näkökulmasta kiire. Elvytysrahaston hyväksyminen etenee EU-elimistä vielä kansallisiin parlamentteihin, ja jos elvytys halutaan käyntiin vuodenvaihteessa, valmista pitää tulla lähiviikkoina.

Saksan liittokansleri Angela Merkel on jo ilmoittanut tavoitteeksi, että elvytysrahastosta saadaan poliittinen sopu jäsenmaiden kesken heinäkuun aikana.

Valmistelut pyörivät jo täyttä häkää.

Maanantaina Merkel tapaa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin Mesebergissä lähellä Berliiniä. Heinäkuun 17.–18. päivä EU-johtajat kokoontuvat pitkän puhelinkokouskevään jälkeen ensimmäistä kertaa kasvotusten huippukokoukseen Brysselissä.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron helmikuussa Brysselissä. Olivier Hoslet / EPA

Elvytyspaketin painoarvo on valtaisa. Merkel haluaa aloittaa elvytyksen pian. Suunta on ylös talouskriisistä ulos ja kohti tulevaisuutta. Painotus on vihreässä ja digitaalisessa elvytyksessä.

Paketin kaatuminen voisi maksaa EU:lle sen poliittisen arvostuksen, sillä pelissä on kriisistä selviäminen.

– Jos EU ei onnistu tässä, luottamus unionia kohtaan alkaa rapistua, sanoo Saksan EU-politiikkaan erikoistunut tutkija Julian Rappold.

Hän työskentelee Saksan ulkopoliittisessa tutkimuslaitoksessa DGAP:ssä.

Berliinissä ymmärretty kriisin valtava mittakaava

Puheenjohtajuuskausi on harvinaisen ladattu. Saksan harteilla on valtavat odotukset. Mutta myös kriisitietoisuus on kohdallaan.

– Berliinissä on ymmärretty kriisin valtava mittakaava. Meitä uhkaa historiallisen syvä taantuma, Rappold sanoo.

Merkel totesi viime viikolla puheessaan liittopäiväedustajille, että pandemia osoitti Euroopan haavoittuvuuden. Liittokansleri varoitti, että unionin hajaannus voi syvetä, kun pandemian aiheuttama talouskriisi kärjistyy.

Merkel puhui Saksan liittopäivillä 18. kesäkuuta. AOP

– Emme saa olla naiiveja. Demokratian vastaiset voimat, radikaalit, autoritääriset liikkeet odottavat talouskriisiä, jota ne pyrkivät hyödyntämään poliittisesti, Merkel sanoi.

Merkel tietää, mistä puhuu.

Hän on luotsannut Saksan, ja osaltaan myös Euroopan, läpi finanssikriisin, velkakriisin ja pakolaisvuoden 2015. Se on tarkoittanut kotimaassa turbulenssia ja kovaa vastustusta hänen politiikalleen.

Merkelin puhuessa viime viikolla liittopäiville ensimmäinen kommenttivuoro meni Vaihtoehto Saksalle -puolueelle eli AfD:lle. Nationalistinen ja yhä enemmän äärioikeistolainen AfD on suurin oppositiopuolue tällä hetkellä.

– Joku taitaa nyt tuntea, että puhe on heistä, Merkel sivalsi AfD:n välihuudoille puhuessaan demokratian vastaisista voimista.

Kriisi vahvisti Merkelin asemaa Saksan johdossa

Vielä alkuvuodesta Merkel oli poissaoleva ja Saksa odotti jo aikaa Merkelin jälkeen. Liittokansleri on ilmoittanut jättävänsä politiikan syksyn 2021 vaaleissa.

Koronakriisi muutti tilanteen kuin taikaiskusta. Merkel on istunut tukevasti kuskin paikalla ja luotsannut Saksan verrattain pienin uhriluvuin ulos pandemian ensimmäisestä aallosta.

Seuraava missio on pelastaa Eurooppa. Berliinin poliittinen eliitti pelästyi toden teolla maaliskuun tilannetta, kun EU-maat – Saksa etunenässä – estivät suojavarustekuljetusten pääsyn unionin sisärajojen yli.

Eurooppa-tutkija Baumannin mukaan kriisin syvyys herätti jopa Merkelin kristillisdemokraattisen puolueen konservatiivisimmat edustajat tajuamaan, että Saksan on tultava yhteisvastuussa vastaan Ranskan jo vuosien ajan tekemiä ehdotuksia.

Toukokuun lopussa Merkel ja Macron julkaisivat esityksensä 500 miljardin euron elvytysrahastoksi.

Komission esitys on 750 miljardia. Idea on tukea koronakriisissä pahiten kärsineitä jäsenmaita suorilla avustuksilla ja lainoilla.

Sana yhteisvastuu leijuu ilmassa. Mutta Saksassa se ei ole enää punainen vaate.

Saksalaiset näkivät muun Euroopan tavoin, miten sotilasajoneuvot veivät covid-19-uhreja Italian Bergamossa. Mielipidetiedustelujen mukaan enemmistö saksalaisista tukee Saksan uutta valmiutta yhteisvastuuseen.

Ruumisarkkua siirrettiin sotilasajoneuvoon Ponte San Pietrossa lähellä Bergamoa Pohjois-Italiassa 3. huhtikuuta. Filippo Venezia / EPA

Myös Angela Merkelin henkilökohtaiset kannatusluvut (siirryt toiseen palveluun) ovat todella korkeat pandemian onnistuneen patoamisen seurauksena.

– Uskon, että hän näki tässä tilaisuuden saada kansa puolelleen. Saksalaiset ovat tajunneet, että tilanne on nyt todella vaikea, Baumann sanoo viitaten elvytysrahastoon.

Saksa vertaa pandemiaa luonnonkatastrofiin

Saksassa hallitus toistaa viestiä, että pandemia ei ole kenenkään syytä. Sitä verrataan luonnonkatastrofiin.

Italiaa ja Espanjaa on siksi autettava, eikä ristiinnaulittava aiempien, jonkun mielestä löperöiden, poliittisten päätösten vuoksi.

– Koska kriisi on ainutlaatuinen, myös Saksa oli valmis miettimään omia asemiaan uusiksi, tutkija Rappold sanoo viitateen elvytysrahastoon.

Puhe koronakriisistä luonnonkatastrofina on myös tapa siloittaa tietä elvytysrahaston läpimenolle. Suomikin on jo ehtinyt epäillä sen yhteensopivuutta EU-sopimusten kanssa.

Espanja pääkaupungissa Madridissa perustettiin koronapotilaiden hoitoa varten kenttäsairaala muun muassa Ifeman messukeskukseen. Pelkästään siellä on hoidettu yli 4 000 potilasta. Ballesteros / EPA

Tutkija Rappoldin mukaan mukaan Merkelin ja Macronin esitys elvytysrahastoksi paransi kertaheitolla Saksan mainetta muiden jäsenmaiden silmissä.

Saksan perustuslakituomioistuimen päätös toukokuussa liittyen Euroopan keskuspankin arvopaperiostoihin oli jo ehtinyt heittää varjon Saksan EU-politiikan ylle. Karlsruhessa toimiva tuomioistuin on itsenäinen Saksan hallituksen päätöksistä.

Lue lisää: Sodanjulistus EU-oikeusjärjestykselle Saksasta – "Keskuspankki pysyy itsenäisenä tulevaisuudessakin", Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn vakuuttaa

Elvytysrahaston tuominen osaksi EU:n budjettia antaa Merkelille liikkumatilaa EKP:ta koskevien päätösten ohi. Vihreä ja digitaalinen painotus puolestaan antaa mahdollisuuden vahvistaa tulevaisuususkoa.

– Nyt asialista on myönteinen ja eteenpäin katsova. Puhe ei koske vain lainoja, Rappold sanoo.

"Merkeliä kiinnostaa ennen kaikkea ongelmien ratkaisu"

Eurooppa siirtyy seuraavaksi puoleksi vuodeksi kahden hyvin toisensa tuntevan kristillisdemokraattisen naisen ohjaukseen. Merkelin pitkäaikainen ministeri Ursula von der Leyen istuu EU-komission puheenjohtajana.

Tutkija Baumannin mukaan koronaelvytyksessä auttaa se, että von der Leyenillä ja Merkelillä on tiivis ja luottamuksellinen suhde. Suhde ei ole aina ollut helppo, mutta tietty luottamus on säilynyt.

– Itse pidän merkittävänä myös sitä, että he ovat naisjohtajia. Kyse on vähemmän egosta ja enemmän halusta ratkaista ongelmia, Baumann sanoo.

Tutkija Susanne Baumannin mukaan EU:n komission puheenjohtajalla Ursula von der Leyenillä ja Saksan liittokanslerilla Angela Merkelillä on tiivis ja luottamuksellinen suhde. Kuvassa Merkel ja tuolloin Saksan puolustusministerinä toiminut von der Leyen Saksan kristillisdemokraattien kokouksen alla syyskuussa 2015. Wolfgang Kumm / AOP

Eurooppa-tutkija Baumann on seurannut Merkeliä työkseen vuosia. Hän on jopa yllättynyt siitä, miten energisen vaihteen Merkel on löytänyt koronakriisin hoidossa.

Vielä viime kesänä Merkelin terveys horjui. Hän sai useita vapinakohtauksia julkisissa esiintymisissä.

Voisiko olla, että Merkel miettii jo omaa poliittista perintöään? Valtakautta on jäljellä enintään reilu vuosi. Euroopan vetäminen kuivin jaloin ulos pandemian aiheuttamasta talouskriisistä olisi komea päätös uralle.

– Ehkä se vaikuttaa jossain syvällä hänen takaraivossaan. Mutta uskon, että häntä kiinnostaa ennen kaikkea ongelmien ratkaisu, Baumann sanoo.

– Kriisit ovat hänelle polttoainetta. Merkeillä on selvä visio siitä, mitä hän haluaa saavuttaa.

Euroopan päätöksenteon kannalta se ennustaa reipasta puolivuotiskautta Saksan ohjauksessa.

