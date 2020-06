Piskuinen Marinette sai arvovieraan: Presidentti Donald Trump piipahti kylässä Wisconsinin vaalitilaisuudessa

Donald Trump vieraili Fincantieri Marinette -telakalla Wisconsinissa torstaina. Italialainen Fincantieri on maailman suurimpia laivanrakennusyhtiöitä.

Virassa oleva Yhdysvaltain presidentti kävi tiettävästi ensi kertaa vierailulla kymmenen tuhannen asukkaan Marinettessa. Paikkakunnan ylpeys on laivatelakka.

Presidentti Donald Trump vei vuonna 2016 vaa'ankieliosavaltio Wisconsinin äänet. Nyt osavaltion äänestäjät näyttävät kääntyneet demokraattiehdokas Joe Bidenin kannalle.

Esimerkiksi The New York Times-lehden mielipidekyselyssä (siirryt toiseen palveluun)Bidenilla on jopa 11 prosenttiyksikön johtoasema.

Haastajan asema ei näyttänyt haittaavan presidentti Trumpin vaalitilaisuutta pienessä Marinetten kaupungissa. Presidentti sanoi nostavansa koronapandemian painamat työllisyysluvut uuteen nousuun.

Fregattihanke voi tuoda tuhat uutta työpaikkaa

Trump vieraili paikkakunnan suurimman työllistäjän, italialaisen Fincantierin telakalla. Telakka sai hiljan 55 miljardin dollarin arvoisen urakkasopimuksen liittovaltiolta. Marinettessa on määrä rakentaa kymmenen laivaston fregattia, jotka varustetaan ohjuksin..

Presidentti sanoi itsekin omaavansa "kykyjä teollisuustuotantoon".

– Aiemmin sanottiin, ettei teollisuus koskaan palaa takaisin. Nyt se palaa ja isosti, presidentti rohkaisi telakkaväkeä.

2 500 ihmistä työllistävää telakkaa kaavaillaan laajennettaksi 200 miljoonan dollarin investoinneilla. Jos laivaston alushankkintaohjelma toteutuu koko laajuudessaan, Marinetteen saattaa avautua tuhat työpaikkaa.

Presidentti sanoi koko virkakautensa ajan suhtautuneensa myötämiellisesti laivaston hankintoihin ja taistelukyvyn lisäämiseen. Hän sanoi demokraattien jarruttavan määrärahojen myöntämistä puolustuksen hankkeisiin.

Wisconsinin työttömyys lisääntynyt keväällä

Telakkavierailulla ei ollut mukana presidentin kannattajia.

Koko Wisconsinin työttömyys on lisääntynyt. Se on nyt 12 prosenttia. Kun Trump vieraili osavaltiossa tammikuussa lukema oli 3,5 prosenttia.

Ennen telakkavierailua presidentti kävi Marinetten kaupungintalolla. Presidenttiä tukleva Fox Newa-televisioyhtiö lähetti käynnistä suoraa ohjelmaa. Presidentti käytti runsaasti aikaa vastaehdokkaansa Bidenin ja paljastuskirjan tehneen entisen turvallisuusneuvonantajansa John Boltonin arvosteluun.

Aiemmin tällä viikolla presidentti vieraili Milwaukeessa ja Green Bayssa.

Kennedy kampanjoi

Presidentti Trump on tiettävästi ensimmäinen virkakaudellaan Marinettessa vieraillut presidentti. Demokraattiehdokas John F. Kennedy kävi kaupungissa vaalikiertueellaan vuonna 1960. Hän piti vaalitilaisuudessa puheen maanviljelijöiden lainoista.

Trumpin varapresidentti Mike Pence kävi Marinettessa marraskuussa vauhdittamassa Yhdysvaltain kauppasopimusta Meksikon ja Kanadan kanssa.

