Kolmen kuntajohtajan hullusta ideasta kehkeytyi uuvuttava marssi kraatterijärven ympäri: "Tässä on kysymys pienten kuntien periksiantamattomuudesta"

Vesa Koivusella (vasemmalla), Sam Leijonamielellä (keskellä) ja Sami Alasaralla (oikealla) on kaikilla pitkä liikuntatausta. Takana on tässä vaiheessa 38 kilometriä. Sauli Ahopelto

Hullunrohkean marssi-idean isäksi tunnustautuu Lappajärven kunnanjohtaja Sami Alasara. Hän haastoi kahden naapurikunnan nokkamiehet mukaan patikoimaan järven ympäri.

Alunperin eteläpohjalaisten kuntajohtajien oli tarkoitus startata matkalle perjantaina aamuvarhaisella, mutta suunnitelmaan tuli muutos.

Kun patikkaretkeä suunniteltiin, ei ajeteltu, että vaellus osuisi kesän kuumimpiin hellepäiviin.

– Eilen alkuillasta alettiin puolin ja toisin viestitellä, että mitäs tehdään. Nähtiin, että tulossa on todella tappava keli, ja päätimme lähteä liikkeelle heti puolilta öin.

Jalkoihin sattuu ja aurinko porottaa

Aamulla heti kuuden jälkeen Alasaran, Vimpelin kunnanjohtajan Sam Leijonamielen ja Alajärven kaupunginjohtajan Vesa Koivusen matka Lappajärven ympäri on edennyt 30 kilometrin verran.

Jalkoihin sattuu ja auringon lämpö alkaa tuntua selässä.

– Jo nyt tuntuu välillä todella epämukavalta, tunnustaa Alasara.

Pelkästään kuntoilutarkoituksessa kolme kunnanjohtajaa ei kierrokselle lähtenyt. Tuntikausia kestävällä matkalla on aikaa pohtia järven ympäristökuntien yhteistyötä.

– Tämä on aivan varmasti maailman pisin kunnanjohtajien kokous, naurahtaa Leijonamieli.

– Kyllä tässä on kysymys pienten kuntien periksiantamattomudesta. Siitä, että pienet kunnat voivat yhdessä saada aikaiseksi isojakin asioita, toteaa Alasara.

– Voimat yhdistämällä syntyy vahva seutukunta, jatkaa Leijonamieli.

Geopark-status on yhteinen tavoite

Ajankohtainen kuntien yhteinen iso tavoite on Unescon Geopark-statuksen saaminen kraatterijärven alueelle. Esiselvitys on tehty ja statusta on tarkoitus hakea ensi vuonna.

Lappajärvi on Suomen suurimpia kraatterijärviä. (siirryt toiseen palveluun)

Kuntajohtajat myöntävät, että järvenympärimarssin yksi tavoite on saada myönteistä huomiota Geopark-hankkeelle.

Varttia vaille kahdeksalta kolmikko ylittää kunnanrajan. Vimpelistä siirrytään Alajärven puolelle.

– Täällä paahdetaan päättäväisesti eteenpäin. Tiukkaa on, mutta periksi ei voi antaa, vakuuttelee Leijonamieli.

Lappajärven ympärillä olevat kunnat haluavat kehittää järven matkailukäyttöä. Arkistokuva. Jussi Mustikkamaa / Yle

Leppoisaa vuoropuhelua kuntalaisten kanssa

Matkan aikana Alasara, Leijonamieli ja Koivunen ovat tavanneet myös ison joukon kuntalaisia. Vuoropuhelu on ollut vilkasta ja leppoisaa.

Kannustusta on tullut reitin varrelta ja myös kuntien kehittämistoiveita. Vuoropuhelu on ollut vilkasta ja leppoisaa. Vimpelissä juttusille tuli nuorisovaltuuston jäseniä.

– Saimme hyviä vinkkejä, mitä kunnanjohtajina voimme tehdä nuorison hyväksi.

Vesa Koivunen hämmästelee sitä, että ihmisiä on ollut tien poskessa jopa yön tunteina.

– Myös tältä kannalta patikointiretkemme on onnistunut hyvin. Tässä olemme sitten matkaa taittaessa kolmestaan puntaroineet kuntalaisilta saamiamme terveisiä.

Huumoria ja luontoelämyksiä

Puoli kymmenen jälkeen matkaa on taitettu 42 kilometriä. Jäljellä on vielä 35. Kun matkavauhti on 5 - 6 kilometriä tunnissa, niin tarvottavia tunteja on jäljellä vielä paljon.

Urakka on melkoinen, mutta Vesa Koivusen ääni kuulostaa puhelimessa vielä pirteältä.

Hän kiittelee sitä, että porukalla on huumori pysynyt matkassa mukana.

– Huumorin avullahan me vedetään notkokohdat eteenpäin.

– Me ollaan aika lupsakoita miehiä kaikki, vahvistaa Leijonamieli.

Miehet kertovat, että yöllä alkanut vaellus järven ympäri on tarjonnut myös hienon luontoelämyksen. Keskikesän järvimaisema hakee vertaistaan ja on tarjonnut komeat puitteet kunnanjohtajien tempaukselle.

Seutukunnan matkailustrategiaakin on patikkaretken pitkien tuntien aikana päästy hiomaan.

– Lappajärvi tarjoaa aivan valtavan määrän hyödyntämätöntä potentiaalia, huomauttaa Leijonamieli.

Matkalla syntyneet kuningasideat on tarkoitus kirjata muistiin heti ensi viikolla.

– Meistä kenestäkään ei taida olla enää tänään kynämiehiksi, toteaa Koivunen.