Ratkaisu OYSin yhteispäivystyksen epäillystä raiskauksesta: noin 40-vuotiaan miehen syyte hylättiin, toinen vastaajista kuoli ennen käsittelyä

Oulun käräjäoikeus on antanut ratkaisunsa Oulun yliopistollisen sairaalan yhteispäivystyksessä marraskuussa 2018 tapahtuneesta epäillystä raiskauksesta ja pakottamisesta seksuaaliseen tekoon.

Jutussa oli epäiltynä kaksi miestä.

Torstaina annetussa tuomiossa käräjäoikeus hylkäsi noin 40-vuotiasta miestä kohtaan nostetun syytteen pakottamisesta seksuaaliseen tekoon.

Vastaajana ollut mies on myöntänyt menneensä toisen miehen perässä huoneeseen, jossa nainen oli nukkunut. Hän on kiistänyt koskeneensa naiseen. Hän on poistunut huoneesta, ja sairaalan käytävällä olleen valvontakameran mukaan hän ehtinyt olla huoneessa hieman alle 20 sekuntia.

Käräjäoikeus katsoi ettei riittävää näyttöä miehen syyllisyydestä ole esitetty.

Jutussa toisena vastaajana ollut noin 30-vuotias mies on kuollut viime vuoden lopussa, joten häntä vastaan nostettu syyte raiskauksesta on miehen kuoleman vuoksi rauennut. Käräjäoikeuden tuomiossa ei oteta kantaa, oliko syytteessä alun perin esitetty teko tapahtunut vai ei.

