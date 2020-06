Pitääkö valtioiden maksaa velat pois? "Kyllä", vastasi EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde huippujohtajien tapaamisessa

Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde esiintyi perjantaina talous- ja liike-elämän Northern Light -tapahtumassa. Hän arvioi kansainvälisille huippujohtajille maailmantalouden elpymistä videoseminaarissa.

– On toivoa, että olemme ohittaneet pahimman koronaviruksessa, Lagarde sanoi.

Viime aikoina on puhuttu paljon velan lisääntymisestä maailmassa. Euroopan keskuspankilla on velkaantumisessa olennainen rooli.

Se käynnisti jo maaliskuussa valtavat valtionvelan osto-ohjelmat, ja nyt se on kasvattanut hätäohjelman pandemiasta selviämiseksi jo 1 350 miljardiin euroon.

Keskuspankki siis ostaa yksityisiltä rahoittajilta eli useimmiten pankeilta näiden hallussa olevia valtioiden velkakirjoja.

Velka lisääntyy massiivisesti sekä valtioiden että yritysten tasolla lähitulevaisuudessa, Lagarde totesi. Pitääkö velka maksaa pois?

– Kyllä pitää. Velka on nyt halpaa, ja rahoituskulut pysyvät halpoina. Olennaista on aika: laina-ajat ovat tulevaisuudessa eri kategoriassa kuin mihin on totuttu, Lagarde sanoi.

Sillä hän viittasi laina-aikojen pitenemiseen. Valtiot voivat hakea markkinoilta yhä pidempiä, jopa 50-vuotisia lainoja.

– Velka pitää tietenkin uudelleenrahoittaa, Lagarde sanoi.

Valtiot rahoittavat lainojaan yleensä uudella velalla. Käytännössä ne pystyvät lyhentämään konkreettisesti velkaa vain silloin, kun budjeteissa on varaa eli valtion tulot ovat menoja suuremmat.

Korona poikkeaa aiemmista kriiseistä

Lagarden mukaan koronakriisistä elpyminen on monimutkaisempi prosessi kuin esimerkiksi vuosikymmenen takaisesta finanssikriisistä toipuminen.

Koronakriisiin liittyy paljon suurempia epävarmuuksia. Toinen aalto voi olla ensimmäistä pahempi. Lisäksi elpyminen etenee Lagarden mukaan maantieteellisesti samalla tavalla kuin tauti levisi: esimerkiksi Kiinassa tuotanto on jo lähes ennallaan. Toipuminen siis alkaa idästä ja liikkuu länteen.

Eurooppalaisten säästäminen kuvaa epävarmuutta.

– Kahdessa kuukaudessa säästöt kasvoivat 136 prosenttia. Osa niistä purkautuu, kun ihmiset lähtevät kuluttamaan, Lagarde sanoi. Osa säästämisestä on kuitenkin varautumista, eikä kaikki säästetty raha palaa kulutukseen ja investointeihin Lagarden mukaan.

Koronakriisi myös muuttaa maailmaa.

– Emme matkusta enää samalla tavalla, ravintola- ja matkailuala muuttuu, viihdeteollisuus ei ole entisensä. Samalla syntyy uusia teollisuuden aloja, Lagarde sanoi.

Hän kehotti yritys- ja talousjohtajia huomioimaan erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevat. Kun työpaikkoja häviää, etenkin nuorten tilanne muuttuu rankimmin. He työskentelevät usein palvelualoilla määräaikaisissa työsuhteissa.

– Kriisit vaikuttavat aina eniten naisiin. Tämä voi olla siksi erilainen kriisi, että se mitä olemme kokeneet yhdessä muuttaa sitä, mitä arvostamme tulevaisuudessa. Arvoissa tapahtuu muutos: kiinnitämme enemmän huomiota naisiin, ympäristöön ja yhteiskunnan heikoimpiin.

70 maata on hakenut apua Kansainväliseltä valuuttarahastolta IMF:ltä, ja 38 näistä maista on jo valmiiksi maailman köyhimpiä, Lagarde kertoi.

Mikä ihmeen Northern Light?

Northern Lightia (suom. revontuli) on sanottu suomalaiseksi versioksi Bilderberg-ryhmän suljetuista kokouksista ja Maailman talousfoorumin Davos-keskusteluista. Tilaisuuksiin osallistuvien nimilistoja ei ole julkistettu.

Ensimmäinen Northern Light -kokous järjestettiin vuonna 2003. Perustajia olivat Risto E. J. Penttilä ja Jorma Ollila. Seminaari pidetään joka toinen vuosi Suomessa, Kalastajatorpalla Helsingissä.

Christine Lagarden osuus seminaarista oli poikkeuksellisesti julkinen EKP:n pyynnöstä.

