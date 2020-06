Australialla ei pyyhi hyvin – vessapaperin hamstrausta rajoitetaan jo toisessa aallossa

" Se on taas täällä!", julisti The Sydney Morning Herald-lehti (siirryt toiseen palveluun) koronapandemiaa koskevassa live-seurannassaan. "Se" viittaa vessa-ja talouspaperin hamstraukseen. Maailmanlaajuinen ostopaniikki on keväältä tuttu ilmiö.

Victorian osavaltiossa on todettu 33 uutta tartuntaa. Australiassa kuolleita on 104.

Kotitaloudet varautuvat mahdollisiin uusiin eristystoimiin hankkimalla kotivaraa, niin että maan suurimmat päivittäistavaraketjut Woollworths Group Ltd and Coles Group Ltd antoivat ostorajoituksia. Paperia saa ostaa 1-2 pakettia asiakasta kohti. Hyllyt tyhjenivät kiihtyvällä vauhdilla, kun ilmiö alkoi levitä sosiaalisessa mediassa.

Australia avaa yhteiskuntaa vähitellen

25 miljoonan asukkaan Australiassa tartuntatilanne on hyvä, tapauksia on 7 500. Maa on vähitellen purkanut tiukkoja rajoituksia. Samalla viranomaiset varautuvat myös toiseen aaltoon, kun tartunnat maan toiseksi väkirikkaimmassa Victorian osavaltiossa ovat jälleen kääntyneet hienoiseen kasvuun.

Coles-kauppaketju varautui ostoryntäykseen tilaamalla 30 prosenttia normaalia suuremman paperierän kysynnän lisäännyttyä räjähdysmäisesti loppuviikosta.

Victorian osavaltiossa rajoitetaan lisäksi käsidesin, munien, pastan ja muiden kuvatuotteiden hamstraamista

