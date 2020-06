Sähkökatkojen riski jatkuu suurena Pohjois-Karjalassa – sekunnin katkos voi maksaa yritykselle kymmeniä tuhansia euroja

Riski laajoihin sähkökatkoihin Pohjois-Karjalassa on poikkeuksellisen suuri.

Syynä tähän on laaja kantaverkon uudistustyö, jonka takia useampi voimajohto on pois käytöstä.

Tavanomaista heikompi verkko on altis säälle.

– Tilanne on hankala. Käynnissä on iso uudistustyö ja useampi voimajohto on pois käytöstä. Verkko on todella paljon alttiimpi ukkosmyrskyille. Lisäksi teemme poikkeuksellisia kytkentöjä ja voi sattua sellaista, joka aiheuttaa ongelmia. Meillä on ollut myös huonoa tuuria, toteaa kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n valvomopäällikkö Arto Pahkin.

Pohjois-Karjalassa uusitaan kantaverkkoa satojen kilometrien matkalla. Uusi verkko valmistuu kokonaisuudessaan vuonna 2021, jonka jälkeen toimitusvarmuus palautuu ja on aikaisempaa parempi.

Voimajohtoa uusitaan Uimaharjun, Pamilon ja Kontiolahden alueilla. Investoinnin arvo on 35 miljoonaa euroa.

Kaksi isoa sähkökatkoa viikon välein

Ukkosen aiheuttama sähkökatkos pimensi torstaina iltapäivällä esimerkiksi Joensuun Prisman, keskussairaala joutui varavoimalle ja bensiinin tankkaus keskeytyi.

Alle sekunnin kestänyt katkos aiheutti Pahkinin mukaan ongelmia myös tuotantolaitoksissa, joissa jouduttiin ajamaan järjestelmiä uudelleen ylös.

Sähköverkon rakennustyöt näkyvät ympäristössä erilaisin väliaikaisin rakentein. Pohjois-Karjalassa kantaverkon uudistustyöt valmistuvat vuoden 2021 aikana. Ari Haimakainen / Yle

– Todennäköisesti ukkoshäiriö vaikutti Pamilon-Kontiolahden alueella isoon kantaverkon siirtolinjaan, johon tuli isku kello 14. Ukkoskaudet ovat pahoja. Koko kesä mennään riskillä, kertoo Pahkin.

Sähköt menivät torstaina poikki 12 000 käyttäjältä. Vastaavanlainen lyhyt sähkökatkos tapahtui myös viikkoa aiemmin. Silloin syy oli toisenlainen.

– Meillä oli vika Kaltimon kytkinasemalla, ja sitä korjattiin. Kohdistustilanteessa tapahtui jotain, mitä ei olisi saanut tapahtua. Meni iso alue pimeäksi muutamaksi minuutiksi.

– Pahoittelemme, että tilanne on tällainen. Verkko on hyvin heikko vielä heinäkuun. Sitten saamme toisen linjan käyttöön ja tilanne parantuu. Kontiolahden osuuden jälkeen projekti jatkuu Palojärvellä.

Yrityksille katkot voivat olla kivuliaita

Sähkökatkot voivat aiheuttaa teollisuudelle merkittäviä taloudellisia tappioita.

– Viimeisten viikkojen aikana on ollut useita ennakoimattomia sähkökatkoja, jotka ovat todella kivuliaita meille. Operatiivisia ongelmia tulee heti ja niiden vuoksi menetämme työvuoron verran tuotantoa. Kustannus on kymmeniä tuhansia euroja kerrallaan, kertoo Perttu Huovinen, joka on Kontiolahdella toimivan ja lääketeollisuudelle tuotteita valmistavan Philips-Medisize Oy:n toimitusjohtaja.

Torstainen sähkökatkos ei vaikuttanut kontiolahtelaisyhtiön toimintaan.

Kotitalouksien ei tarvitse varatua sähkökatkoihin poikkeuksellisesti.

– Aina toki on hyvä muistaa katkojen mahdollisuus ja varatua niin, että ruokaa voi laittaa ja valoa on. Pakastimia ei kannata avata turhan takia sähkökatkon aikana, neuvoo Pahkin.

Pohjois-Karjalassa kantaverkkoa uusitaan 35 miljoonalla eurolla ja 112 kilometrin matkalta. Ari Haimakainen / Yle

Uuteen kantaverkkoon voi kytkeä tuulivoimaa.

Kantaverkkoa uusitaan sähkön toimitusvarmuuden ja verkon siirtokyvyn parantamiseksi.

– Voimme jatkossa välittää isompia määriä sähköä. Lisäksi voimme kytkeä verkkoon tuulivoimaa, toteaa Pahkin.

Fingrid uusii pylväitä ja rakenteita. Uusia näyttäviä rakenteita on jo näkyvissä esimerkiksi Enon Ahvenisen tien varrella.

Fingridin investoinnit ovat vuositasolla yli 100 miljoonaa euroa vuodessa.

Kantaverkkoyhtiö uudistaa sähköverkkoa myös Imatralla sekä Oulun, Jyväskylän ja Jämsän välillä.

