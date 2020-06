Koronaviruspandemia pahenee – karut käyrät näyttävät, kuinka tartunnat lisääntyvät eri puolilla maailmaa

Koronavirustilanne on menossa huonompaan suuntaan maailmanlaajuisesti, vaikka Euroopassa tilanne onkin parantunut, arvioi Maailman terveysjärjestö WHO.

Maailmassa on vahvistettu yhteensä jo lähes 10 miljoonaa koronavirustartuntaa. Viruksen aiheuttamaan tautiin liittyen on kuollut yhteensä liki 490 000 ihmistä.

Maanosan hyvästä kehityksestä huolimatta Euroopassakaan ei ole syytä paukutella henkseleitä taudin selättämisen kunniaksi.

WHO:n aluejohtaja Hans Kluge sanoi torstaina, että Euroopassa 30 maassa koronavirustartunnat ovat lähteneet nousuun viimeisen kahden viikon aikana ja 11 maassa kasvu on ollut merkittävää. Yksi näistä yhdestätoista maasta on Ruotsi.

Keräsimme tähän juttuun tuoreet koronatiedot Yhdysvalloista, Brasiliasta, Intiasta, Saksasta, Etelä-Afrikasta, Ruotsista, Suomesta ja Australiasta.

Harri Vähäkangas / Yle

Yhdysvallat

Yhdysvalloissa on vahvistettu maailman eniten koronavirustapauksia ja viruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia.

Torstaina kirjattiin Yhdysvaltain tähän mennessä korkein päiväluku uusia koronavirustartuntoja. Yhteensä kaikissa osavaltioissa rekisteröitiin 40 598 uutta tartuntaa. Uusia virukseen liittyviä kuolemia raportoitiin 2 430.

Ourworldindata-sivuston (siirryt toiseen palveluun) mukaan 26. kesäkuuta jotkut osavaltiot lisäsivät lukuihin mukaan myös todennäköiset covid-19-kuolemat, mikä saattaa selittää nousua viime vuorokauden kuluessa.

Ihmiset kävelivät Santa Monica Pierillä Kaliforniassa 25. kesäkuuta 2020, kun alue oli avattu koronarajoitusten purkamisen jälkeen. Etienne Laurent / EPA

Koronavirus leviää nyt erityisesti maan etelä- ja länsiosissa. Texasin ja Floridan osavaltiot ilmoittivat, että ne keskeyttävät viruksen takia asetettujen rajoitusten purkamisen.

Yhdysvaltain tautikeskus CDC arvioi, että maassa saattaa olla jopa kymmenkertainen määrä tartuntoja kuin vahvistetut yli 2,4 miljoonaa tartuntaa.

Yhdysvalloissa on kirjattu yhteensä yli 120 000 virukseen liittyvää kuolemaa.

Brasilia

Maailman toiseksi pahiten koronaviruksesta kärsinyt maa on Brasilia. Tauti leviää nyt suurkaupunkien lisäksi syrjäisillä alueilla Brasilian maaseudulla.

Maassa vahvistettiin torstaina 39 483 uutta koronatartuntaa ja 1 141 virukseen liittyvää kuolemaa.

Yhteensä maassa on vahvistettu yli 1,2 miljoonaa tartuntaa ja lähes 55 000 kuolemaa.

Lääkärit ottivat vastaan Brasilian alkuperäiskansoihin kuuluvan marubo-heimon jäseniä Atalaia do Nortessa 20. kesäkuuta 2020. Joedson Alves / EPA

Brasilian populistinen presidentti Jair Bolsonaro on suhtautunut vähättelevästi koronaviruspandemiaan. Bolsonaro sanoi torstaina, että hän on saattanut aiemmin saada koronatartunnan.

Lue lisää: Brasilialaiset sohvaprotestoivat Instagramissa ja pelkäävät presidenttiään – "Elämme elokuvassa, mutta en tiedä onko tämä kauhu- vai tieteisleffa"

Intia

Koronavirus leviää kiihtyvää tahtia maailman toiseksi väkirikkaimmassa maassa Intiassa. Viime aikoina maassa on kirjattu päivittäin uusia vuorokausikohtaisia tartuntaennätyksiä.

Perjantaina Intiassa vahvistettiin 17 296 uutta tartuntaa, mikä oli jälleen uusi ennätys. Yhteensä maassa on todettu jo yli 490 000 tartuntaa. Virukseen liittyen on kuollut runsaat 15 300 ihmistä.

Intian rautatiet ilmoitti, että se lykkää matkustajajunayhteyksien palauttamista normaaliksi yli kuukaudella. Tällä hetkellä junien on määrä kulkea normaalisti elokuun 12. päivä alkaen.

Intian ja naapurimaa Pakistanin hallitukset vastustavat uusien rajoitusten asettamista taloudellisten syiden takia.

Saksa

Saksassa koronavirustartuntojen määrä on kääntynyt nousuun viime aikoina. Kasvun taustalla on Güterslohissa sijaitsevassa suuressa Tönnies-yhtiön teurastamossa puhjennut tautirypäs.

Perjantaina Saksassa vahvistettiin 477 uutta tartuntaa ja 21 uutta virukseen liittyvää kuolemaa. Yhteensä Saksassa on todettu 192 556 tartuntaa ja 8 948 koronaan liittyvää kuolemaa.

Lue lisää: Jättiteurastamolla puhkesi yli 1 500 tapauksen koronarypäs – Saksan linja paikallisesta rajauksesta joutuu tositestiin

Torstaina Saksa laittoi satoja poliiseja valvomaan ihmisiä, jotka on asetettu karanteeniin teurastamosta levinneiden tartuntojen takia. Poliisin turvaamat paikallisviranomaiset tekevät tarkastuskäyntejä ihmisten koteihin varmistaakseen, että karanteeniin määrätyt henkilöt pysyvät sisätiloissa.

Güterslohiin on avattu viisi testauskeskusta, joissa ihmiset voivat käydä ilmaiseksi koronatestissä. Viranomaisten tavoitteena on tehdä 10 000 testiä päivässä.

Etelä-Afrikka

Lähes puolet kaikista Afrikan mantereella vahvistetuista koronavirustartunnoista on kirjattu Etelä-Afrikassa.

Maassa kirjattiin perjantaina 6 579 uutta tartuntaa, mikä on vuorokausikohtainen ennätys. Yhteensä maassa on vahvistettu 118 375 tartuntaa. Virukseen liittyviä kuolemia on kirjattu runsaat 2 200.

Viruksen leviäminen alkoi kiihtyä Etelä-Afrikassa sen jälkeen, kun maa purki tiukkoja rajoituksiaan aiemmin tässä kuussa.

Ruotsi

Pohjoismaiden murheenkryyni koronaviruksen suhteen on Ruotsi. Tautitilanne Ruotsissa on huomattavasti synkempi kuin naapurimaissa. Yksi syy tähän on se, että Ruotsi ei asettanut tiukkoja rajoituksia viruksen leviämisen hillitsemiseksi.

Lue lisää: Anders Tegnell uskoi, että EU-maat toimisivat Ruotsin tavoin koronaa vastaan: "Oli kuin maailma olisi tullut hulluksi"

Ruotsissa vahvistettiin perjantaina 1 247 uutta tartuntaa ja 50 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Yhteensä maassa on vahvistettu 65 137 koronavirustartuntaa ja 5 280 virukseen liittyvää kuolemaa.

Maailman terveysjärjestö WHO katsoo, että Ruotsi kuuluu niiden 11 Euroopan maan joukkoon, joissa koronatartunnat ovat lähteneet merkittävään kasvuun viime aikoina. Muut näistä maista ovat entisiä Neuvostoliiton osia tai Balkanin alueen maita.

Ruotsin valtionepidemiologi Annders Tegnellin mielestä WHO on tulkinnut väärin tartuntadataa. Tegnellin mukaan Ruotsissa luvut ovat niin korkeat, koska maassa tehdään koronatestejä nyt enemmän kuin aiemmin.

Suomi

Suomessa koronaepidemia on ollut hiipumaan päin viime aikoina. Koronan takia asetettuja rajoituksia on purettu.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi perjantaina, että Suomessa on vahvistettu vuorokaudessa 19 uutta koronavirustartuntaa.

Yhteensä tartuntoja on todettu nyt 7 191. Torstaihin mennessä Suomessa oli kuollut virukseen liitttyen 327 ihmistä.

Hengityssuojainta käyttävä nainen matkustaa bussilla Helsingissä. Emmi Korhonen / Lehtikuva

Australia

Australian pääministeri Scott Morrison sanoo, että maa jatkaa koronaviruksen leviämisen estämiseksi asetettujen rajoitusten purkua, vaikka Victorian osavaltiossa tartunnat ovat alkaneet lisääntyä uudelleen.

Perjantaina Australiassa vahvistettiin 37 uutta tartuntaa, joista 30 todettiin Victorian osavaltiossa. Yhteensä Australiassa on rekisteröity runsaat 7 500 tartuntaa ja hieman yli sata virukseen liittyvää kuolemaa.

Woolworths-kauppaketjun myymälässä Melbournessa asiakas voi ostaa vain kaksi pakettia vessapaperia kerrallaan. Silti hyllyt oli ostettu tyhjäksi 26. kesäkuuta 2020. James Ross / EPA

Victorian terveysviranomaiset pyrkivät saamaan paikallisen epidemian hallintaansa. Viranomaiset kertovat kulkeneensa ovelta ovelle melbournelaisessa lähiössä ja tehneensä yli 20 000 asukkalle koronatestin.

Maan kaksi suurinta kauppaketjua rajoitti perjantaina vessapaperin ja joidenkin muiden tuotteiden myyntiä, koska ihmiset ovat jälleen aloittaneet hamstraamisen uusien liikkumisrajoitusten pelossa.

Lisää aiheesta:

Brasilialaiset sohvaprotestoivat Instagramissa ja pelkäävät presidenttiään – "Elämme elokuvassa, mutta en tiedä onko tämä kauhu- vai tieteisleffa"

Jättiteurastamolla puhkesi yli 1 500 tapauksen koronarypäs – Saksan linja paikallisesta rajauksesta joutuu tositestiin

Ruotsin valtionepidemiologi Tegnell arvostelee WHO:ta väärintulkinnasta

Australialla ei pyyhi hyvin – vessapaperin hamstrausta rajoitetaan jo toisessa aallossa

Lähteet: AFP, AP, Reuters, STT