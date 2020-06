Ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo ilmoitti työnantajalleen häirinnästä – syyttää metropoliittaa rasismista ja loukkauksista

Ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo on tehnyt ilmoituksen työnantajalleen työssä koetusta häirinnästä. Yle on nähnyt ilmoituksen, joka on jätetty työnantajalle 15. kesäkuuta 2020. Arkkipiispa Leon mukaan hän on kokenut epäasiallista suhtautumista itseensä vuoden 2018 alusta lähtien.

Esimerkeiksi hän nostaa Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arsenin antaman haastattelun Longplay-nettilehdelle (siirryt toiseen palveluun) sekä Arsenin samasta aiheesta Ylelle antamat kommentit.

Ilmoituksen mukaan Leo kokee, että Arsenin suhtautuminen hänen karjalankieliseen työhönsä on syyllistävää ja hänen kunniaansa loukkaavaa. Leo kirjoittaa, että metropoliitan kommentointi on ollut rasistista ja kohdistuu muihinkin ihmisiin kuin häneen.

Yle tavoitti arkkipiispa Leon, mutta hän ei halunnut kommentoida asiaa. Metropoliitta Arsenia ei tavoitettu puhelimitse toistuvista yhteydenotoista huolimatta.

Suomen ortodoksisen kirkon palvelukeskuksen johtaja Hannele Meskus kertoo, että ensi viikon tiistaina pidetään kirkollishallituksen kokous klo 14 alkaen.

– Hallitus keskustelee työsuojeluasioista ja tekee tarvittaessa päätöksiä, Meskus sanoo.

Meskus ei tarkenna, koskevatko keskustelut kantelua, vaan painottaa, että asiasta tiedotetaan vasta kokouksen jälkeen. Kirkollishallituksen kokouksen pöytäkirjat ja päätökset julkaistaan kirkollishallituksen sivuilla (siirryt toiseen palveluun).

