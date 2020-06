Länsirajalla pelätään toista korona-aaltoa Ruotsista, lääkäri ja professori huolissaan: nuuska- ja olutrallille voi tulla kallis hinta

Lapissa pelätään uuden korona-aallon leviämistä Pohjois-Ruotsista, missä uusia tartuntoja ilmenee jopa kymmeniä päivässä. Myös virologian asiantuntija pitää koronan leviämistä Ruotsista todellisena uhkana.

Ylitornion terveyskeskuksen johtava lääkäri Kari Askosen mielestä Ruotsin rajaliikenne pitäisi saada yhtä vähäiseksi kuin se oli maaliskuussa. Ylitornio kärsi keväällä pahoin Ruotsista tulleista tartunnoista.

– On vähän sama tunne, kun Keski-Euroopan laskettelukeskuksissa alkoi tämä epidemia. Jällivaara on pieni paikkakunta ja meillä on aika paljon liikennettä Ruotsiin: rakennuksille ja kaivoksille sekä terveydenhuollon ammattilaisia. Nyt kun raja on käytännössä täysin vapaa, niin pelottaa, että sieltä tulee reipas iso aalto.

Virologian professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta sanoo, että epidemian leviäminen Ruotsista Suomeen on todellinen uhka.

– Meillä on tässä kaksi naapuria, joilla on erittäin hankala tartuntatilanne, mutta toki Ruotsin raja on toisenlainen. Kyllä tämä on ongelma, kun siellä on monikymmenkertainen riski siihen, että henkilö kantaa infektiota ja voi virusta levittää. Tämä on se suunta, mistä näitä tartuntoja voi Suomeen lisää tulla.

Pelkästään tämän viikon aikana Norrbottenissa uusia tapauksia on kirjattu jo reilusti yli pari sataa.

Kaikkiaan Ruotsin pohjoisimmassa läänissä on nyt tilastoitu yhteensä 1149 koronaan sairastunutta. Norrbottenissa koronatilanne on huomattavasti huonompi kuin muualla Ruotsissa keskimäärin.

"Nuuskarallille voi tulla kallis hinta"

Hallitus kertoi hiljattain, että ruotsalaisten saapuminen Suomeen sallitaan, mikäli he omistavat täällä kiinteistön.

Mökkikunta Ylitorniolla linjaus herättää huolta. Askonen on myös huolissaan siitä, että suomalaiset ovat alkaneet sankoin joukoin ylittää rajaa nautintoaineiden perässä.

– Käytännössä tämä nuuska- ja olutralli pyörii ihan entisellään, että ei oikeastaan mitään rajoitusta ole. Toivoisin, että pystyttäisiin alueellisesti pitämään tiukempaa kontrollia tässä rajalla.

Virologian professorin Olli Vapalahti varoittaa, että nuuskan ja oluen hakemiselle voi tulla yhteiskunnan kannalta kallis hinta, jos samalla tuodaan Suomeen uusi aalto koronatartuntoja. Kalevi Rytkölä / Yle

Vapalahden mielestä kalja- ja nuuskareissuista voi tulla yhteiskunnalle kallis hinta.

– Kyllä tässä kannattaa miettiä niitä keinoja, että ei nyt ainakaan nuuskan ja oluen takia tartuntoja saataisi meille. Aika kallis hinta näille nautintoaineille tulee, jos joudutaan hoitamaan epidemiaa uudestaan sen takia, Vapalahti sanoo.

Pohjoismaiden sisäministerit keskustelevat tänään rajaliikenteen rajoituksista. Esillä on myös varautuminen koronaepidemian mahdolliseen toiseen aaltoon ja pandemian vaikutukset turvapaikkakysymyksiin.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) kertoo neuvottelujen annista iltapäivällä. Voit seurata

Korona teki jo paluun Ylitorniolle

Pienessä alle 4000 asukkaan kunnassa Ylitorniolla on todettu tähän mennessä 29 koronatartuntaa. Asukaslukuun suhteutettuna kunta on ollut pitänyt hallussaan myös kyseenalaista Suomen koronaisimman kunnan titteliä.

– Meillä on ollut kolme suurempaa tartuntaketjua ja vahva epäilys on, että nämä kaikki ovat tulleet rajan takaa, sanoo johtava lääkäri Kari Askonen.

Rajavartijoiden tultua rajalle Ylitornion koronatartunnat lakkasivat ja kunta ehti olla usean viikon ajan ilman ainuttakaan uutta koronatartuntaa, kunnes sellainen jälleen viime viikolla todettiin kunnan asukkaalla.

– Kyseisellä henkilöllä on ollut kontaktia tuonne rajan taakse, Askonen sanoo.

Lue myös:

Ruotsin valtionepidemiologi Tegnell arvostelee WHO:ta väärintulkinnasta