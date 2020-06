Aikuiset jähmettyivät, kun 14-vuotias Siiri Kurvinen hyppäsi vaatteet päällä veteen ja pelasti hukkuvan naisen hengen

Kaikki eivät kykene toimimaan, kun toisen henki on vaarassa, kertoo hengenpelastuksen euroopanmestari Mari Kiuru.

14-vuotiaat Siiri Kurvinen ja Jimi Laakso ymmärtävät hiljalleen, mitä he tekivät Hämeenlinnassa Kahtoilammen uimarannalla reilut kaksi viikkoa sitten. Heidän ripeä toimintansa pelasti iäkkään naisen hukkumiskuolemalta.

Torstainen iltauinti sai dramaattisen käänteen, kun Kurvinen havaitsi rantavedessä uimavyön ja ihmisen, joka ei liikkunut. Kurvinen ei jahkaillut vaan riisui takkinsa ja hyppäsi loput vaatteet yllään veteen.

– Vedessä oli muitakin ihmisiä, mutta he olivat ilmeisesti liian paniikissa. Käänsin naisen kasvot veden pinnalle ja vein hänet uimalla rantaan.

Kurvinen joutui uimaan laiturin ympäri ennen kuin sai naisen kuivalle maalle. 14-vuotiaan voimat riittivät, sillä hänelle on uimataustaa.

– Tilanteessa ei ehtinyt juuri muuta ajatella, kuin että kasvot pysyvät pinnalla ja pääsemme mahdollisimman nopeasti rantaan.

Samaan aikaan Jimi Laakso soitti hätäkeskukseen.

– Kyllä siinä sydämensyke oli aika korkea, mutta luotin, että Siiri pystyy tähän, Laakso muistelee.

Koska nainen oli eloton, hätäkeskus neuvoi, että jonkun aikuisen tulisi aloittaa elvytys. Kukaan ei kuitenkaan kyennyt tarttumaan toimeen, joten Siiri Kurvinen aloitti paineluelvytyksen. Lopulta nainen purskautti vettä keuhkoistaan.

– Elvytys oli raskasta, ja kun vettä tuli ulos, se oli helpotus, Kurvinen kertoo.

Hän jatkoi elvytystä ambulanssin saapumiseen asti, mikä kesti kymmenisen minuuttia.

Mikseivät aikuiset auttaneet?

Hengenpelastuksen euroopanmestari Mari Kiuru kehuu vuolaasti Kurvisen ja Laakson neuvokkuutta.

– Tosi rohkeaa ja aivan oikeaa toimintaa. He pelastivat varmasti ihmisen hengen.

Kiuru on myös Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton kouluttaja sekä Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen ensihoitoesimies. Siiri Kurvisen suoritus on kunnioitettava.

– Uiminen vaatteet päällä on itsessään raskasta, ja äkillinen tilanne on hirveä stressi elimistölle. Potilaan kuljetus vedessä, sieltä pois nostaminen ja vielä paineluelvytys päälle on erittäin raskas suoritus. Nostan hattua, Kiuru sanoo.

Hengenpelastajan 7 ohjetta hukkumistilanteisiin 1. Hälytä apua ja herätä muiden huomio. Jos rannalla on uinninvalvoja, kerro hänelle. 2. Jos pulaan joutunut on pinnalla ja hereillä, rauhoita häntä puheella. Kerro, että olet huomannut hänet ja tulet auttamaan. 3. Katso ympärillesi. Onko rannalla pelastusrengasta tai jotain muuta apuvälinettä? Kättä pidempi oksakin voi auttaa. 4. Auta laiturilta käsin, jos se on mahdollista. Heitä pelastusrengas tai muu apuväline ja auta apua tarvitseva rantaan. 5. Jos henkilö on eloton, mieti omat voimavarasi ennen kuin toimit. Pystynkö uimaan tarvittavan matkan? Saanko ihmisen pois vedestä? Voinko hyödyntää pelastusvälinettä omana turvana? 6. Mene tai pyydä toista ihmistä ottamaan ambulanssi vastaan. 7. Jos ihminen on eloton, aloita elvytys. Puhalla viisi kertaa, jonka jälkeen rytmi on 30 painallusta ja kaksi puhallusta. Jatka näin, kunnes ensihoitoyksikkö pääsee paikalle. Lähde: Mari Kiuru

Mutta miksi kaksi 14-vuotiasta joutui pelastamaan ihmishengen, vaikka rannalla oli aikuisiakin? Mari Kiurun mukaan on tavallista, ettei ihminen osaa auttaa hukkumistilanteessa.

– Kaikki reagoivat eri tavalla. Joku voi mennä lukkoon eikä kykene tekemään mitään. Tilanne on varmasti koettu pelottavaksi, tai on oltu epävarmoja, mitä pitäisi tehdä. 112:een soittaminen on kaiken a ja o.

Siiri Kurvinen ja Jimi Laakso muistavat kesäillan tapahtumat loppuelämänsä ajan. Niin muistaa yli 70-vuotias nainenkin, joka on nuorten ansiosta elossa.

Nainen otti Siiri Kurviseen yhteyttä toivuttuaan sairaalassa. Pelastettu ei itse muista rannan tapahtumia.

– Hän itki, kun puhuimme. Hän sanoi, että olen pelastanut hänen henkensä ja olevansa koko elämänsä kiitollinen, Kurvinen kertoo.

