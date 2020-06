Yritykset vetävät Yhdysvalloissa mainoksia Facebookista – vaativat somejättiä suitsimaan rasistisia ja väkivaltaisia sisältöjä

Mukana on nyt myös Yhdysvaltain toiseksi suurin matkapuhelinoperaattori Verizon.

Somejätti Facebookiin kohdistuva mainosboikotti kasvaa Yhdysvalloissa. Useat yritykset ovat ilmoittaneet, että ne eivät mainosta Facebookissa, ellei yhtiö ryhdy torjumaan tehokkaammin vihamielisten sisältöjen levittämistä.

Kyse on useiden kansalaisjärjestöjen kampanjasta, joka sai kipinän George Floydin surmasta ja sitä seuranneista laajoista rasisminvastaisista protesteista. Viimeisimpänä Stop Hate for Profit- eli suomeksi Seis vihavoitoille -kampanjaan on lähtenyt Yhdysvaltain toiseksi suurin matkapuhelinoperaattori Verizon.

Kampanjan taustavoimiin kuuluva kansalaisjärjestö ADL (Anti-Defamation League) on pyytänyt yrityksiä lopettamaan mainostamisen Facebookissa heinäkuun ajaksi.

– Keskeytämme mainonnan, kunnes Facebook saa aikaan hyväksyttävän ratkaisun, joka sopii meille, perustelee Verizonin viestintäjohtaja John Nitti.

Mukana myös jäätelö- ja retkeily-yrityksiä

Aiemmin vastaavan julistuksen ovat antaneet muun muassa jäätelövalmistaja Ben & Jerry's sekä ulkoilu- ja retkeilytuotteita myyvät Patagonia, The North Face ja REI.

Yhtiöt protestoivat sitä, että niiden mainosten läheisyydessä saattaa olla somepostauksia, joissa on rasistista tai väkivaltaista sisältöä. ADL julkaisi torstaina verkkosivuillaan Facebookissa mainostaville yrityksille suunnatun avoimen kirjeen (siirryt toiseen palveluun).

Siinä mainittiin erikseen Verizon esimerkkinä yrityksestä, jonka mainos oli ADL:n mukaan näkynyt "vihamieliselle ja juutalaisvastaiselle retoriikalle perustuneen videon" vieressä.

Facebookin edustajan mukaan yhtiö kunnioittaa yritysten päätöksiä ja pyrkii edelleen siivoamaan vihamielisiä sisältöjä palveluistaan.

Lähteet: AP, AFP