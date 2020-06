Tavallisena kesänä tämä kaksikko hioisi tapahtumakesän jättiläisiä, nyt he istahtivat maistelemaan lörtsyjä ja puhumaan taloushuolista

Savonlinnan torikahvilassa tapaa kaksi miestä, joiden harteilla lepää kaksi suomalaisen tapahtumakesän jättiläistä. Pori Jazzin toimitusjohtaja Miika Ranne ja Savonlinnan Oopperajuhlien johtaja Jan Strandholm huomaavat yllättäen, että heitä yhdistää myös toinen iso asia – moottoripyöräily.

– Itse olen vasta aloittanut noviisi, Jan jo kokenut harrastaja, Ranne tuumaa.

Savonlinnan Oopperajuhlat ja Pori Jazz ovat vuosikymmenten aikana nykymuotoon hioituneita tapahtumia, joita mielellään markkinoidaan maailmalla. Tapahtumien avulla saatetaan saada joskus jalka sopivasti oven väliin myös kovassa bisnesmaailmassa.

– Kun porilainen telakka saa ison tilauksen Kanadasta, sillä on varmasti merkitystä, että meillä on tarjota heille jatsit kesällä ja Ässät talvella. Kanadasta tulee Poriin kymmeniä työntekijöitä asumaan ja valvomaan laivan rakentamista, Miika Ranne kehaisee.

Koronavirus muutti maailman menoa kertaheitolla. Suurten kesätapahtumien osalta varmuus välivuodesta tuli huhtikuussa, kun hallitus ilmoitti rajoitusten jatkamisesta heinäkuun loppuun.

– Oli hyvin ristiriitaiset tunteet. Oli hyvin surulliset mietteet, mutta samalla se oli helpotus epävarmuuteen, oopperajohtaja Jan Strandholm muistelee.

Savonlinna pystyi siirtämään kesän ohjelmiston lähes sellaisenaan seuraavalle vuodelle. Porissa neuvottelut ovat kesken, mutta kesän kovimmat nimet saatetaan hyvinkin nähdä kaupungissa vuoden kuluttua.

– Heti kun hallituksen ilmoitus tuli, alettiin tehdä töitä sen eteen, että pystymme turvaamaan tapahtuman jatkuvuuden Porissa.

Miika Ranne ja Jan Strandholm Savonlinnan satamassa, joka täyttyy Oopperajuhlien ajaksi. Petri Vironen / Yle

"Edessä voi olla kulttuuripääomavaje"

Kokonaiskävijämäärällä mitattuna Pori Jazz on 350 000 kävijällä Suomen suurin. Myydyissä lipuissa Pori on Ruisrockin jälkeen kakkonen 70 000 lipulla ja Oopperajuhlat nelonen vajaalla 50 000 lipulla. Väliin kiilaa Helsingin juhlaviikot.

Savonlinnassa kuukauden kestävä oopperafestivaali pyörittää lähes yhdeksän miljoona euron liikevaihtoa. Säästöohjelman jälkeen välivuoden talous on 1,5 miljoonaa euroa miinuksella.

– Ministeriöltä saimme ensimmäisessä jaossa vajaat puoli miljoonaa ja olemme siitä äärimmäisen kiitollisia, mutta tarvitsemme lisätukea vielä ministeriöltä ja kaupungilta, että pääsemme tämän yli. Usko on kuitenkin vahva, Jan Strandholm sanoo.

Porin vajaan kuuden miljoonan euron budjetti on vajaat miljoona euroa miinuksella, mutta se on tarkoitus nipistää pariin sataan tuhanteen euroon. Ministeriön 200 000 euron tuelle odotetaan jatkoa syksyllä.

– Me pääsemme tämän yli, ja olenkin enemmän huolissani, mistä ihmiset jäävät paitsi tänä kesänä. Kun isojen tapahtumien tuomat elämykset jäävät pois, edessä on jonkinlainen kulttuuripääomavaje. Nyt kesällä emme sitä ehkä huomaa, mutta syksyllä ja talvella se saattaa jollakin tavalla tuntua, Ranne pohtii.

Savonlinnassa uskoa tulevaisuuteen on valanut lippujen ennakkomyynti. Kesän lipun ostaneista 85 prosenttia haluaa pitää lippunsa ja käyttää sen vasta vuoden kuluttua.

– Siitä olemme äärimmäisen otettuja. Tuntuu, että tarve ja nälkä elämyksiä ja taidetta kohtaan kasvaa. Katson hyvin luottavaisena ensi kesään, jos tästä pandemiasta selvitään, Jan Strandholm kertoo.

Savonlinnan torilla käy kesäkuun lopulla lähes tavanomainen hulina ja parkkipaikan löytäminen on jopa aiempia kesiä vaikeampaa. Oopperajohtaja silmäilee toria ristiriitaisin tuntein.

– Ihmisiä on paljon, mutta ero normaaliin on siinä, että täällä kuulee vain suomen kieltä. Hyvä, että ihmiset liikkuvat kotimaassa, mutta tapahtumien ympärillä pyörii Savonlinnassa miljoonien liikevaihto. Toivon hartaasti, että myös alueen yritykset selviävät tästä poikkeusvuodesta.

Jan Strandholm ja Miika Ranne uskovat tapahtumien arvon kasvavan välivuoden aikana. Petri Vironen / Yle

"On hyvin orpo ja ontto olo"

Miika Ranne uskoo, että erilaisten sirkushuvien kuten viihteen, kulttuurin ja tapahtumien merkitys vain korostuu poikkeusoloissa.

– Juttelin professori Laura Kolben kanssa ja hän muistutti, että me olemme yhteisöllisiä ihmisiä. Kun kriisi on ohi ja pilvet taivaalta ovat hälvenneet, ihmisillä on tarve juhlia yhdessä. Sodan jälkeen 15 000 ihmistä kokoontui Rautatientorille tanssimaan. Tämä antaa meille toivoa, Ranne sanoo.

Savonlinnassa on torin lisäksi täysi tohina myös satamassa, Olavinlinnaan johtavalla rantaraitilla ja myös linnan pihalla. Olavinlinnan ovet ovat torstaipäivän kiinni.

– Yle nauhoittaa parhaillaan Karita Mattilan konsertin, joka tehdään ilman yleisöä, mutta näytetään Ylen alustoilla Suomessa ja Arten kautta Euroopassa heinäkuun alussa. Se on meidän brändin kannalta iso asia, Jan Strandholm kertoo.

Silti ainutlaatuinen välikesä vetää miehen mietteliääksi.

– On hyvin ontto ja orpo olo. Tähän aikaan viimeisteltäisiin juuri ensi viikolla alkavia esityksiä.