Viron kansallisoopperan johtajaa syytetään naisten ahdistelusta – saa silti jatkaa työssään toistaiseksi

Aivar Mäe on johtanut Viron kansallisoopperaa vuodesta 2009. AOP

Oopperan entiset ja nykyiset naistyöntekijät kertoivat tällä viikolla, että johtaja Aivar Mäe on ahdistellut heitä seksuaalisesti.

TallinnaViron kansallisoopperan johtaja Aivar Mäe saa jatkaa toistaiseksi työssään, kertoi oopperan hallitus tänään perjantaina pidetyssä lehdistötilaisuudessa Tallinnassa.

Lehdistötilaisuus liittyi Viron kansallisoopperassa tällä viikolla puhjenneeseen ahdisteluskandaaliin.

Tutkivaan journalismiin erikoistunut Eesti Ekspress -sanomalehti paljasti maanantaina julkaistussa artikkelissaan (siirryt toiseen palveluun) Mäen ahdistelleen naiskollegojaan vuosien ajan.

Kymmenisen oopperan entistä ja nykyistä työntekijää kertoi Eesti Ekspressin jutussa Mäen muun muassa kosketelleen heitä sopimattomasti, kommentoineen heidän ulkonäköään, nöyryyttäneen heitä muiden työntekijöiden edessä ja kertoneen seksuaalissävytteisiä vitsejä.

Ensimmäinen syytös on seitsemän vuoden takaa, tuoreimmat tapaukset ovat tältä vuodelta.

Ahdistelua on haastateltavien mukaan tapahtunut työtilanteiden lisäksi myös rekrytointitilanteissa. Eräs haastateltu nainen esimerkiksi kertoi Mäen kysyneen häneltä työhaastattelussa, milloin hän aikoo hankkia lapsia.

Naiset kertoivat tapauksista nimettöminä.

Mäe itse ei osallistunut perjantain tiedotustilaisuuteen. Hänen kerrottiin olevan vanhan kollegansa hautajaisissa.

Viron kansallisoopperassa työskentelee 25 solistia, balettiryhmässä on 57 tanssijaa, oopperan kuorossa 56 laulajaa ja sinfoniaorkesterissa 93 jäsentä. Silja Massa

Oopperan hallitus tuomitsee Mäen käytöksen

Oopperan hallituksen johtaja Arne Mikk kertoi lehdistötilaisuudessa, ettei Eesti Ekspress -lehden artikkelissa kuvailtu toiminta ole hyväksyttävää eikä teatterin arvojen mukaista.

Hallituksella ei kuitenkaan ole Mikkin mukaan vielä tarpeeksi tietoa tapahtumista, jotta jatkotoimenpiteisiin voitaisiin ryhtyä.

Asiaan perehdytään hänen mukaansa tarkemmin ensi viikolla oopperan luottamushenkilöiden kanssa.

Oopperan hallitus korosti, ettei johtajan syyllisyyttä ole todistettu laillisesti eikä hallituksella tästä syystä ole valtuuksia tuomita tätä.

Mäe jää ensi viikolla kesälomalle, joten asian lopullinen käsittely siirtyy syksymmälle.

Mäe on kiistänyt syytökset

Aivar Mäe on kiistänyt kaikki syytökset. Tällä viikolla hän tosin pyysi julkisesti anteeksi kaikilta, joita hänen käytöksensä on loukannut, mutta painotti samalla, ettei ole tietoisesti loukannut tai alistanut ketään.

Mäe puolusteli toimintaansa muun muassa oopperan vapaamielisellä työilmapiirillä sekä omalla ronskilla huumorintajullaan.

Anteeksipyynnöstä huolimatta Mäe ei siis ole varsinaisesti myöntänyt tehneensä mitään väärää. Tästä syystä monet eivät pidä johtajan anteeksipyyntöä riittävänä.

Mäellä on kuitenkin myös puolustajia. Esimerkiksi valtiovarainministeri Martin Helme on kutsunut oopperan johtajaan kohdistuvia ahdistelusyytöksiä mustamaalaamiseksi ja ajojahdiksi.

Helme kirjoitti omalla Facebook-seinällään Mäen toimintaa puolustavan tekstin, jossa hän sanoi muun muassa, ettei "miehille luonnollista" käytöstä enää nykyään ymmärretä, vaan se leimataan rikolliseksi tai ainakin häpeälliseksi.

Oopperan hallituksen johtaja Arne Mikk kuvaili perjantaina oopperan johtajaa "teatraaliseksi tyypiksi".

– Nyt Mäe on kuitenkin ymmärtänyt, ettei uusi sukupolvi enää hyväksy hänen vitsejään. Hän tiedostaa, että hänen käytöksensä pitää muuttua, Mikk sanoi.

Estonia-teatteri on Tallinnassa sijaitseva teatterirakennus, jossa toimivat sekä Viron kansallisooppera Estonia että Viron valtion sinfoniaorkesteri. Silja Massa

Yksi Viron suurimmista #metoo -kohuista

Virossa Aivar Mäen ahdisteluskandaalia on ruodittu tällä viikolla kaikissa maan suurimmissa tiedotusvälineissä.

Mäe on tunnettu henkilö, joka on johtanut kansallisoopperaa vuodesta 2009. Tätä ennen hän on toiminut muun muassa maineikkaan Vanemuine-teatterin johtajana Tartossa.

Kyseessä on yksi Viron suurimmista #metoo-kohuista.

Yleisesti ottaen #metoo-liike on jäänyt Virossa vaisummaksi kuin esimerkiksi Suomessa. Keskustelu on pyörinyt lähinnä muutamien yksittäisten ahdistelutapausten ympärillä, mutta yhteiskunnallisiin rakenteisiin julkisessa keskustelussa on pureuduttu melko vähän.

Virolaiset feministit toivovatkin, että Aivar Mäen tapaus nostaisi keskusteluun myös rakenteellisen epätasa-arvon.

Viron kansallisoopperan ahdistelutapauksesta kertoi Suomessa ensimmäisenä MTV. (siirryt toiseen palveluun)