Sardiniassa pahin heinäsirkkahyökkäys vuosikymmeniin – koronan koettelemaan Italiaan tuli uusi vitsaus

Heinäsirkkaparvet ovat maatalouden ongelma niin aasiassa, Afrikassa, kuin nyt myös Italiassa. Kuvan sirkat on kuvattu pakistanilaisella hedelmätarhalla. Jamal Taraqai / EPA

Heinäsirkkaparvet koettelevat nyt myös Sardiaa Italiassa. Aiemmin on uutisoitu hyönteistuhoista Itä-Afrikassa ja Aasiassa.

Kesän kohonneiden lämpötilojen myötä ovat heinäsirkkaparvet vaurioittaneet viljelyksiä ja laidunmaata jo 15 000 hehtaarin verran Nuoron alueella.

Italian maatalousjärjestön Coldirettin Sardinian osaston puheenjohtaja Michele Arbau sanoi uutistoimisto Reutersille, että farmarit ovat menettäneet karjan kesärehun ja ohran kasvattajat ovat joutuneet luopumaan viljelyksestä kokonaan.

Coldiretti-järjestö on vaatinut apua Italian hallitukselta. Järjestön mukaan Sardianiassa "kävellään heinäsirkkojen muodostamalla matolla".

Tuhot pahimpia vuosikymmeniin

Heinäsirkat eivät ole poikkeuksellisia Sardiniassa, mutta tänä vuonna niistä on tullut tavallista pahempi riesa. Jo viime vuonna ne tuhosivat 2 500 hehtaaria viljelyksiä – enemmän kuin koskaan toisen maailmansodan jälkeen.

Hyönteisiin erikoistunuit professori Ignazio Floris arvioi uutistoimisto Reutersin mukaan, että ilmastonmuutoksen kiihdyttämät sään ääri-ilmiöt saattavat lisätä heinäsirkkojen esiintymisiä.

– Kohoavat lämpötilat pitkittävät kuivuuskausia, minkä vuoksi maaperä aavikoituu. Tämä luo hyönteisille hyvät olosuhteet laskea munansa kuivaan, viljelemättömään maahan, sanoo Sassarin yliopiston professori Floris.

Sardiniaa on viime vuosina koetellut vuoroon kuivuus ja tulvat. Lisäksi viime keväänä kylmyyskausi tuhosi hedelmätarhoja.

Koronasulku saattoi kasvattaa sirkkaparvien kokoa

Koronakevät merkitsi Italialle yhteiskunnan tiukkaa sulkua, mikä vei maaseudulta työvoiman. Viljelijöiden vaikeus saada tuotteensa kaupaksi on pakottanut jättämään peltoja kesannolle.

Näin heinäsirkkojen parvet ovat voineet muodostua sankemmiksi.

Nyt Sardinian viljelyksiä koettelevat heinäsirkat ovat tyypillisiä Etelä-Euroopalle. Itäistä Afrikkaa autioittaa toinen heinäsirkkalaji.

Itäisessä Afrikassa valtavat heinäsirkkaparvet ovat aiheuttaneet viime aikoina suurta hävitystä. Mies koettaa hätistellä parvea pois Keniassa. Dai Kurokawa / EPA

Maanmuokkaus voi hillitä heinäsirkkoja. Mutta jos parvi pääsee aikuiseksi ja lentoon, paljoakaan ei ole enää tehtävissä.

Heinäsirkkojen vyöry on nyt pahin kuuteen vuosikymmeneen. Coldiretti-järjestön mukaan saattaa jo olla myöhäistä pelastaa tämän vuoden sato.

YK:n maatalousjärjestön FAO:n asiantuntija Alexandre Latchininsky suosittelee Reutersin haastattelussa, että käyttöön pitäisi ottaa luonnonmukainen mikrobiologinen hyönteistorjunta.

Hän varoitti, että heinäsirkkaongelma voi olla edessä jälleen ensi vuonna.

Reutersin mukaan Keniassa kokeillaan heinäsirkkojen torjuntaa tietokonesovelluksen avulla. Kun maastossa liikkuvat jäljittäjät ovat välittäneet tiedon parvien liikkeistä, voi niitä torjua tehokkaammin.

Heinäsirkat riesana myös Etelä-Amerikassa

Luonnonilmiö soittaa hälytyskelloja myös Etelä-Amerikassa.

Brasiliassa julistettiin kesäkuussa valmiustilaan kaksi eteläistä osavaltiota, kun heinäsirkat olivat hävittäneet maissipeltoja Paraguayssa ja levittäytyneet myös Argentiinaan.

Heinäsirkat aiheuttivat seudulla hävitystä 1930–40-luvuilla. Viisi vuotta sitten vitsaus palautui koettelemaan Bolivian, Paraguayn, Argentiinan ja Brasilian laajaa vyöhykettä.

Uutistoimisto AP:n mukaan Brasilian maatalousministeriö liittää ilmiön ilmastonmuutokseen, jonka vaikutukset lämpötilaan ja kosteuteen kiihdyttävät hyönteisparvien liikettä.

Afrikassa taustalla dipoli-ilmiö

Myös YK:n tiedot viittaavat samaan suuntaan. Maailmanjärjestön ympäristöohjelman Afrikan ja ilmastokysymysten asiantuntija Richard Munang muistuttaa, että viimeisen viiden vuoden aikana Afrikan maissa rekisteröity lämpeneminen ja rankkasateet itäisessä Afrikassa syksyllä 2019 loivat olosuhteet, jotka suosivat heinäsirkkojen lisääntymistä.

Itä-Afrikkaa koetelleiden sateiden taustalla on puolestaan Intian valtameren laajuinen dipoli-ilmiö, joka voimistaa sään äärimuotoja. Se on merkinnyt kuivuutta Australiassa samaan aikaan kun tulvat ovat yleistyneet itäisessä Afrikassa. Ilmastonmuutosta on pidetty eräänä dipoli-ilmiötä kiihdyttävänä tekijänä.

Raamatullinen vitsaus näyttää näin toistuvan entistä useammin ja laajempana, ihmisen ja elintarviketuotannon kannalta tuhoisin seurauksin.

