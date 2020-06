Uimarannoilla lotrataan nyt aurinkorasvalla, lapsille puetaan myös uv-suojavaatteet

UV-säteily on nyt voimakasta – konstit on monet, kun rannalla suojaudutaan palamiselta

Ilmatieteen laitos varoittaa, että ultraviolettisäteily on nyt voimakasta eteläisessä Suomessa.

UV-säteily on ollut voimakasta viime aikoina. Ilmatieteen laitos varoittaa, että säteily on voimakkaimmillaan päivällä, ja ihon palamisen vaara on suuri.

Ylöjärven Räikän uimarannalla oli monet auringolta suojautumisen konstit käytössä perjantaina hieman ennen puoltapäivää.

– Hattu päähän, UV-asusteita ja aurinkorasvaa niihin paikkoihin, mihin ei voi laittaa vaatteita, kertoo Senni Laakso 2-vuotiaiden kaksostensa suojaamisesta. Itse hän tyytyi aurinkorasvaan.

Vapaapäiväänsä rannalle lastensa kanssa viettämään tullut Elina Ollila oli samoilla linjoilla.

– Varsinkin lapset pitää rasvata kunnolla etukäteen, ei vasta täällä rannalla. Kyllä sitä välttää, ettei palaisi.

Varoitus UV-säteilystä näkyy sääkartoilla, kun indeksin arvo on kuusi tai enemmän.

UV-indeksi auttaa hahmottamaan auringon haitallisen säteilyn määrää. Asteikko alkaa nollasta ja jatkuu reilusti yli kymmeneen, aivan äärimmillään pariin kymmeneen.

Ihon sietokyky vaihtelee eri ikäisenä. Erityisesti pikkulasten iho on herkkä auringon ultraviolettisäteilylle.

