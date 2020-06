Tässä kesän 13 kuumaa sarjavinkkiä – paranormaaleja ilmiöitä, drag-artisteja sekä laatudraamaa Suomesta ja maailmalta

Normaaleja ihmisiä (Yle Areena)

Normal People eli Normaaleja ihmisiä on freesiä parisuhdedraamaa, joka viipyilee, muttei alleviivaa. Nuorten rakkauden anatomiaa tutkitaan rehellisesti ja tarkkanäköisesti.

Ylen toimittaja Anniina Nirhamo tiivistää ajatuksensa artikkelissaan: "Sally Rooneyn romaaniin perustuva sarja Normaaleja ihmisiä mukailee uskollisesti kirjaa ja on täydellinen audiovisuaalinen jatke romaanille."

Lue lisää: Miksi Normaaleja ihmisiä on niin ihana? Ylistetty sarja kertoo nuoruudesta kauniilla ja tunnistettavalla tavalla (Anniina Nirhamo)

Katsottavissa Yle Areenassa.

Syke (Ruutu)

Kotimaista laatudraamaa tarjoaa Syke ja meneillään oleva 8. kausi. Sairaalan työntekijät tasapainottelevat moraalin, jaksamisen ja potilasturvallisuuden välillä.

RuPaul's Drag Race UK (Yle Areena)

Pohjimmiltaan RuPaul's Drag Race on kilpailurealitya, mutta kymmenessä vuodessa yhdysvaltalaiskonseptista on kasvanut kansainvälinen instituutio. Kun lahjakkainta drag-artistia etsitään BBC:n siipien suojissa, luvassa on hyväksi todetun formaatin suosikkiviihdettä brittiläisellä kierteellä (siirryt toiseen palveluun).

Katsottavissa Yle Areenassa.

RuPaul's Drag Race UK:ssa on luvassa näyttäviä asuja ja mieleenpainuvia persoonallisuuksia. LEIGH KEILY / Passion Distribution Ltd / Yle

Downshiftaajat (Elisa Viihde, 25.6. ja 2.7.)

Muun muassa Jussi Vatasen ja Iina Kuustosen tähdittämä Downshiftaajat on Elisa Viihteen katsotuimpia alkuperäissarjoja. Draamakomedian kolmannella kaudella seurataan muun muassa Tommin (Vatanen) ja Sadun (Kuustonen) paluumuuttoa maaseudun rauhaan, joskaan homma ei suju ongelmitta.

Ensimmäiset neljä jaksoa löytyvät jo palvelusta. Loput jaksot julkaistaan 2. heinäkuuta.

Le bureau, vakoojaverkosto (Yle Areena, 1. heinäkuuta)

Ranskan suosituin sarja on valloittanut suomalaistenkin sydämet. Moni tunnustaa bingettäneensä (katsoneensa useita jaksoja, jopa kokonaisia tuotantokausia putkeen) Le bureaun, koska agentteja ja salaliittoja vilisevä sarja on vain niin koukuttava.

Viides tuotantokausi julkaistaan Areenaan 1. heinäkuuta. Neljä ensimmäistä tuotantokautta katsottavissa heti.

Le bureaun pääosassa nähdään Mathieu Kassovitz. The Oligarchs Productions

MasterChef Australia (Ruutu)

MasterChef Australian fanit järkyttyivät vuosi sitten uutisesta, jonka mukaan tuomarit vaihtuvat seuraavalle kaudelle.

Fanien iloksi tuottajat ovat pistäneet muilta osin kaiken peliin, eikä uusissa tuomareissakaan ole vikaa. Annokset ovat kesäkuussa alkaneen uuden kauden alusta saakka kuin taideteoksia, kun tittelistä kisaavat aiempien kausien suosikit.

The Affair (C More)

Golden Globe -palkittu The Affair on eri näkökulmista kuvattua draamaa parhaimmillaan. Viidennellä ja viimeisellä kaudella palataan siihen, mistä kaikki alkoi.

Unsolved Mysteries (Netflix, 1. heinäkuuta)

Katoamistapauksia, järkyttäviä murhia ja paranormaaleja ilmiöitä. Tarvitseeko keskiviikkona alkavasta Netflix-sarjasta muuta sanoa? 1980-luvun lopun ikonisen dokumenttisarjan uusi versio on kesän varmoja hittejä ja puheenaiheita.

Hillary Rodham Clinton ja Bushien valtakausi (Yle Areena)

Yhdysvaltojen tuleviin presidentinvaaleihin voi lämmitellä kahdella uudella dokumenttisarjalla.

Bushien valtakausi käy läpi kahden presidentin perheen ylä- ja alamäet aina uskonnollisista kannanotoista ja Irakin sodasta George W. Bushin alkoholiongelmaan.

Hillary Rodham Clinton vie suoraan Yhdysvaltain politiikan ytimeen, muun muassa vuoden 2016 presidentinvaalien kulissien taakse.

Dokumenttisarja Hillary Rodham Clinton on ikkuna Yhdysvaltojen politiikan ytimeen. Barbara Kinney/Hillary for America

I May Destroy You (HBO, 7. heinäkuuta)

Synkkää ajankuvaa tarjoaa Michaela Coelin I May Destroy You, joka on Lontooseen sijoittuva tutkielma raiskauskulttuurista ja ihmisyydestä.

Ju-On: Origins (Netflix, 3. heinäkuuta)

Netflix tarjoilee kesällä japanilaista kauhua jenkkitulkintana. Ju-On: Origins perustuu Takashi Shimizun ohjaamaan vuoden 2003 kauhuelokuvaan Ju-On: The Grudge. Aiempia amerikkalaisversioita samasta elokuvasta ovat Kauna ja sen jatko-osat. Nyt kauhua on luvassa sarjan muodossa.

The Baby-Sitters Club (Netflix, 3. heinäkuuta)

Suomessakin suosittu kirjasarja nähdään kesällä Netflix-tuotantona. Siinä missä kirjailija Ann M. Martin loi aikoinaan lastenvahtitoimiston pyörittämisestä sukupolvikokemuksen, joka inspiroi yrittäjyyteen, uuden ja nykypäiväistetyn sarjan odotetaan yltävän ainakin jossain määrin samaan.

Heinäkuussa selviää, nouseeko The Baby-Sitters Club ilmiöksi myös Netflix-tuotantona. Scholastic / Netflix

Suomalainen menestysresepti (Ruutu)

Mitä yhteistä on Härtelöllä ja Boltseilla? Molemmat tuotteet päätyivät kauppoihin tv-sarjan kautta. Suomalaisen menestysreseptin uudella kaudella kehitellään taas kotimaisia hittielintarvikkeita.