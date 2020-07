Tamperelaisfirman robotit hamuavat lisätilaa Saksan markkinoilta – talousmahdin jättimäinen elvytyspaketti avaa ovia suomalaisyrityksille

Tamperelaisen Fastemsin robotit ovat jo työntyneet Saksan markkinoille. Yhtiön kansainvälistyminen alkoi Saksasta 2000-luvulla, ja sinne perustettiin tytäryhtiö.

Teollisuuteen automaatiojärjestelmiä valmistava Fastems uskoo olevansa hyötyjien joukossa, kun saksalaiset yritykset ryhtyvät investoimaan koronatukien turvin.

– Uskomme, että automaatio ja digitalisaatio ovat kasvuajureita Saksassa tulevaisuudessa ja siellä tullaan tekemään isoja investointeja. Tämä on meidän vahvinta aluetta ja uskotaan, että saadaan vahvempaa asemaa Saksassa, Fastemsin toimitusjohtaja Mikko Nyman sanoo.

Tamperelainen automaatiojärjestelmiä tekevä Fastems on jo saanut jalansijaa Saksassa. Antti Eintola / Yle

Saksa jakaa jättimäisiä tukia koronakriisistä toipumiseen ja tulevaisuusinvestointeihin. Viimeisin kesäkuussa sovittu elvytyspaketti on 130 miljardin euron suuruinen. Siitä voisi saksalaisten yritysten kautta lohjeta siivuja useammallekin suomalaisyritykselle.

Saksalais-suomalaisen kauppakamarin vt. toimitusjohtaja Jan Feller kertoo, että saksalaisyrityksille tehdyn kyselyn mukaan uusia kumppaneita on haussa.

– Tällä hetkellä 20 000 saksalaista valmistavan teollisuuden yritystä etsii uusia toimittajia aasialaisten tilalle tai rinnalle. Niistä kaksi kolmasosaa etsii toimittajia EU-alueelta eli suomalaisyrityksillä on oikein hyvät mahdollisuudet osallistua tähän kasvuun.

Saksalais-Suomalaisen kauppakamarin toimitusjohtaja (vt.) Jan Feller sanoo, että suomalaisfirmoilla on nyt elämänsä tilaisuus hakeutua Saksan markkinoille. Rinna Härkönen / Yle

Fellerin mukaan suomalaisyrityksistä tulisi esimerkiksi hyviä kakkosalihankkijoita. Koronan jälkeen yritykset haluavat varmistaa ja lyhentää toimitusketjuja.

– Ainoaksi toimittajaksi suomalainen pk-yritys on usein liian pieni volyymeiltään, mutta varatoimittajaksi, joka toimittaa pieniä määriä koko ajan ja kriisin tullessa mahdollisesti enemmän, siihen suomalaisyrityksillä on hyvin kapasiteettia.

Suomi voisi päästä mukaan Saksan digiloikkaan

Saksalaisyrityksille tehdyn kyselyn perusteella 40 prosenttia yrityksistä aikoo kasvattaa digitalisaatioon liittyviä investointeja. Suomalaiset yritykset voisivat päästä mukaan tähän saksalaisten digiloikkaan.

Fellerin mukaan Suomen digiosaaminen tiedetään Saksassa. Mahdollisuuksia Suomelle on myös terveydenhoidon, energiateollisuuden ja vihreän talouden alueilla sekä autojen valmistuksessa.

– Autoteollisuuden uudistuminen on kohtalonkysymys koko kansantaloudelle.

Digitalisoinnissa Saksa on jäljessä. Fellerin mukaan syynä on isot sisämarkkinat, jotka eivät ole luoneet ulkopuolista painetta uudistua. Lisäksi vaikuttaa kulttuurinen ero. Suomi on Fellerin mukaan luottamuspohjainen maa, jossa luotetaan siihen, että muut käyttäytyvät eettisesti oikein.

– Saksa on monestakin historiallisesta syystä kontrollipohjainen maa eli ensin halutaan varmistua, että jostain uudesta teknologiasta ei ole haittaa, ennen kuin sitä aletaan testata ja ottaa käyttöön.

Fellerin mukaan suomalaisyritykset ovat havahtuneet Saksan mahdollisuuksiin, sillä kauppakamariin tulee kyselyjä huomattavasti tavallista enemmän. Tilaisuuteen pitääkin tarttua nopeasti.

– Syksyn kalenterit alkavat saksalaisilla täyttyä. Ei riitä, että vasta kesätauon jälkeen mietitään, että lähdettäisiinkö Saksan markkinoille.

Fastemsin automaatiojärjestelmiin kuuluu robotteja, ohjelmistoja ja korkeaa teknologiaa. Antti Eintola / Yle

Fastemsin Nymanin mukaan elvytys luo uskoa siihen, että saksalaiset yritykset uskaltavat taas investoida. Yrityksellä itsellään on neuvotteluja meneillään saksalaisten kanssa.

– Tällä hetkellä vielä neuvotellaan, mutta uskomme, että kesän aikana tulee myös ratkaisuja.

Nymanin mukaan robotit osoittivat voimansa myös epidemian oloissa.

– Nyt kun on täytynyt pitää etäisyyttä ja saada silti tuotanto pyörimään, ne yritykset, jotka ovat panostaneet automaatioon, ovat selkeästi ottaneet etumatkaa.

Fastems työllistää 450 henkilöä ja liikevaihto on noin sata miljoonaa euroa. Yritys on levittäytynyt jo moneen maahan, mutta Saksa on yksi tärkeimmistä markkina-alueista.

Fastemsin toimitusjohtajan mukaan automaatioon panostaneet yritykset saivat epidemian oloissa etumatkaa muihin. Antti Eintola / Yle

"Liikaa ei kannata saksalaisuutta jännittää"

Fellerin mukaan saksalaisia on tärkeä lähestyä heidän omalla kielellään.

– Noin 10 prosenttia saksalaisista on ilmoittanut, että he osaavat englantia riittävän hyvin, jotta he voisivat neuvotella englanniksi.

Jos saksalaisyritys suostuu tapaamiseen, on jo ylitetty jokin kynnys.

– Se ei ole pelkkää tutustumista, vaan siinä on kotiläksyt tehtynä ja tulee tosi tiukkoja kysymyksiä teknisistä standardeista sertifiointeihin ja muuhun.

Myös Nyman korostaa kielitaidon merkitystä, koska sillä saa paremman keskusteluyhteyden.

– Ihmiset ovat ihmisiä joka paikassa eli liikaa ei kannata sitä saksalaisuutta jännittää.

Hänen mukaansa saksalaiset pitävät yksityiskohdista ja konkretiasta.

– Heille pitää olla näyttöjä siitä, että teknologia toimii ja tiedetään mistä puhutaan.

