"Toivon, että omat lapseni eivät joudu kokemaan samaa", sanoo rasismia jatkuvasti nähnyt suomalainen huipputuomari Mohammad Al-Emara, 28

Jalkapallo on ollut Al-Emaran elämässä 5-vuotiaasta saakka. Hän kertoo sen olleen henkireikä, joka pelasti hänet. Hilma Toivonen / Yle

Mohammad Al-Emara on palkittu erotuomari, joka oli itse pelaajana tuomareiden painajainen. Hänet tunnetaan niin kentällä kuin sen ulkopuolella taistelustaan rasismia vastaan.

Peliä oli pelattu vain 15 minuuttia. Erotuomari Mohammad Al-Emaran korviin kantautui, kuinka katsomosta huudeltiin rasistisia solvauksia pelaajille. Hän keskeytti pelin ja pian kentällä oli ainoastaan jalkapallo.

Al-Emara muistaa elävästi Valkeakoskella kesällä 2018 Ykkösen pelissä sattuneen tilanteen. Paikallaolijat osoittivat nopeasti ja vahvasti tukeaan hänelle.

– Marssimme kaikki yhdessä pois kentältä. Yleisö nousi taputtamaan seisaaltaan. Se oli todella koskettava hetki, hän muistelee.

Tuomareilta vaaditaan kovaa fyysistä kuntoa, koska pelin aikana juostaan useita kilometrejä. Hilma Toivonen / Yle

Tuore yhdenvertaisuusvaltuutetun selvitys osoittaa, että rasismi on arkipäivää Suomessa. 28-vuotias Al-Emara kertoo kokeneensa ja nähneensä rasismia jalkapallokentillä niin kauan kuin muistaa. Useimmiten rasismi tulee kentän ulkopuolelta ja ilmenee niin, että katsomosta kuuluu huutelua, nimittelyä ja solvauksia pelaajille.

Hänen mukaansa tilanne on menossa parempaan suuntaan, koska rasismista puhutaan enemmän. Esimerkiksi Punainen kortti rasismille -kampanja on madaltanut kynnystä puuttua.

– Aiemmin kynnys on ollut ihan valtava. Muistan lapsuudesta, että harvoin oikeasti kukaan puuttui.

Al-Emara kertoo tietävänsä pelaajakokemuksensa ansiosta kaikki tavat, joilla voi yrittää sumuttaa tuomaria. Hilma Toivonen / Yle

Katso Mohammad Al-Emaran haastattelu 8 minuuttia -sarjassa.

Filmaajasta arvostetuksi huippuerotuomariksi

Al-Emara on noussut muutamassa vuodessa Suomen huippuerotuomareiden joukkoon. Hänet on valittu vuosina 2018 ja 2019 Veikkausliigan vuoden erotuomariksi.

Hän ei itse tullut pelaajana toimeen tuomareiden kanssa. Hän oli paremminkin tuomareiden kauhu.

– Pelasin todella kovaa ja koko ajan menin siellä kunkin tuomarin rajojen tuntumassa. Eniten häpeän omalta pelaajauraltani filmaamista. Siinä olin hyvä.

Al-Emaralle on erityisen tärkeää, että nimenomaan pelaajat ovat äänestäneet hänet vuoden tuomariksi kaksi kertaa peräkkäin. Hilma Toivonen / Yle

Hän koki, että tuomarit eivät kuunnelleet pelaajia. Sen vuoksi hän on alusta asti halunnut itse olla tuomari, joka kuuntelee eikä vain käskytä, rankaise ja tulkitse sääntöjä mahdollisimman tiukasti. Taustasta vaikeana pelaajana on nyt paljon hyötyä.

– Minua on mahdoton huijata jalkapallokentällä, koska tiedän kaikki tavat, joilla niin voi tehdä.

Mohammad Al-Emaran teesit, näin voit kitkeä rasismia:

Tunnista rasismin eri muodot: rasismi ei ole pelkästään sitä, mikä kuuluu tai näkyy. Usein se on esimerkiksi (alitajuisia) ennakkoluuloja ja asenteita, joita et ehkä huomaa. Älä vähättele. Rasismi on aina vakavaa. Kuuntele, kuuntele ja kuuntele, kun joku kertoo kokemuksistaan. Älä ikinä sorru sanomaan esimerkiksi ”älä välitä”. Pahinta, mitä voit tehdä, on vähätellä ja yrittää lakaista asia maton alle. Puutu rasismiin rohkeasti. Ei ole väärää tai oikeaa tapaa puuttua. Puutu aina. Joka ikinen puuttuminen merkitsee ja joka ikinen puuttumatta jättäminen normalisoi rasismia. Hiljaisuus on hyväksyntää.

Al-Emaran mielestä hyvä tuomari ei pyri olemaan autoritaarinen johtaja ja käskyttäjä. Hilma Toivonen / Yle

Liikuntatunnilla naureskeltiin ihonvärille

Al-Emara syntyi pakolaisleirillä Saudi-Arabiassa ja muutti 2-vuotiaana perheensä kanssa Kuopioon. Rasismia hän kohtasi jo lapsena.

Hän muistaa esimerkiksi, kuinka alakoulun liikuntatunnilla leikittiin “Kuka pelkää mustaa miestä”. Hän oli luokan ainoa maahanmuuttajataustainen oppilas. Opettaja sanoi naureskellen, että Mohammad voi aloittaa. Muiden oppilaiden nauru ja tapa, jolla opettaja puhui, ovat jääneet syvälle mieleen.

Al-Emara vierailee usein vanhemmillaan, jotka asuvat lähellä. Hilma Toivonen / Yle

– Lapsi ei tietenkään tunnista rasismia tai ymmärrä sellaista käsitettä. Asia aukeni minulle kunnolla vasta myöhemmin. Kuitenkin kaikilla tuollaisilla kokemuksilla, joilla osoitetaan erilaisuus, on erittäin tuhoisa vaikutus lapseen ja nuoreen, hän toteaa.

Al-Emara on pelannut jalkapalloa 5-vuotiaasta saakka. Jalkapallokentästä tuli erityisen tärkeä henkireikä nuoruusvuosien kotikaupungissa Turussa, jossa maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten väliset jännitteet koettelivat.

– En liioittele yhtään, kun sanon, että futis pelasti minut.

– Asiat, joita kohtasin kentän ulkopuolella, synnyttivät vihaa sisälleni. Futiskenttä oli vastakohta tuolle kaikelle. Päätin, etten tee mitään tyhmää ja keskityn jalkapalloon. Oli tärkeää, että sain kentällä olla oma itseni ja osa joukkuetta.

Al-Emara puhuu rasismista erityisesti lastensa takia. Hilma Toivonen / Yle

Suuri unelma muutoksesta

Yhdysvalloissa George Floydin kuolema poliisiväkivallan seurauksena on herättänyt tänä kesänä valtavasti keskustelua rasismista. Al-Emara on seurannut ylpeänä, kuinka urheilumaailmassa eri puolilla maailmaa on reagoitu rasismia vastaan.

Rakkaus jalkapalloon yhdistää perhettä. Hilma Toivonen / Yle

Hän toivoo, että suomalaiset urheilupiirit ottaisivat entistäkin näkyvämmin kantaa rasismiin, koska esikuvilla on valtava merkitys.

– Urheilijoiden vaikutus etenkin lapsiin ja nuoriin on erittäin suuri. He ovat sankareita ja idoleita.

Al-Emaralla on yksi selkeä unelma.

– Toivon, että lapseni ja lapsenlapseni eivät joutuisi kohtaamaan samanlaisia asioita, joita minä ja ikätoverini kohtasimme.

Siksi hän ei aio lopettaa rasismista puhumista.

Al-Emara toivoo lapsilleen elämää, jossa ei tarvitsisi kokea rasismia. Hilma Toivonen / Yle

Kuka?

Mohammad Al-Emara

28 vuotta

Työskentelee arabian kielen tulkkina

Veikkausliigan vuoden erotuomari 2018 ja 2019

