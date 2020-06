Kainuun raju ukkosmyräkkä ei saanut omaa nimeä, mutta jätti jälkeensä mittavat tuhot – katso video

View this post on Instagram

Torstaina 25.6.2020 olleen ukkosmyrskyn jälkiä on raivattu Kainuun pelastuslaitoksen toimesta vielä perjantainakin. Pahimpia tuhoalueita on Kajaanissa sekä Sotkamon länsiosissa. Vahingontorjuntatehtäviä on ollut toista sataa. . Kaatuneita puita on vielä kattojen, teiden ym. päällä. Pelastuslaitos kehottaa erityiseen varovaisuuteen omatoimisessa raivauksessa ja suosittelee käyttämään metsäalan ammattilaisia. . Myrskytuhoihin liittyvissä kiireettömissä asioissa pelastusviranomaisen tavoittaa puhelinnumerosta 044 71 00 112. . #kainuunpelastuslaitos #vaarojenhallitsija #arjenturvaaja #myrsky