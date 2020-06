Tiesitkö: korona laittoi elvytysohjeet osittain uusiksi – puhaltamista ei aina suositella kaupunkialueilla

Suomen Punainen Risti on julkaissut erilliset elvytysohjeet koronaepidemian ajalle.

Lapsille ja hukkuneille suositellaan aina puhalluselvytystä, koska kyse on harvoin sydänkohtauksesta.

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi yleisiä elvytyssuosituksia muutettiin niin, että puhalluselvytystä ei aina suositella.

Tilanteessa, jossa henkilö makaa tajuttomana kaupunkialueella mahdollisesti sydänkohtauksen vuoksi, voi elvytykseksi riittää pelkkä rinnan painelu ennen hätäavun saapumista. Olennaista on aika: painelulla voidaan saada siirrettyä happea veren mukana aivoihin noin 10–15 minuuttia, mutta sen jälkeen puhalluselvytys olisi tarpeen.

Suomen Punainen Risti on julkaissut erilliset elvytysohjeet koronaepidemian ajalle (siirryt toiseen palveluun).

Muuttuneista suosituksista huolimatta Punaisen Ristin ensiavun asiantuntija Kristiina Myllyrinne muistuttaa, että aina on mahdollista toteuttaa myös puhalluselvytystä.

– Tämä on kinkkinen juttu, koska tautitilanne on taittumassa, ja mahdollisuus törmätä kadulla makaavaan covid-positiiviseen on äärettömän pieni.

– Jos on syy, ettei voi puhaltaa, on avun hälyttämisen jälkeen ainakin syytä painella.

Hukkuneille ja lapsille suositellaan aina puhallusta

Lapsille ja hukkuneille suositellaan aina puhalluselvytystä, sillä heidän tajuttomuutensa harvoin johtuu sydänperäisestä viasta.

– Kyse on yleensä hengityspysähdyksestä, siksi aloitetaan aina viidellä puhalluksella. Jos elintoiminnot eivät palaudu, painetaan kolmekymmentä kertaa ja siirrytään rytmiin kaksi puhallusta ja kolmekymmentä painelua.

Myllyrinne kertoo, että elvytysohjeita muutettiin alunperin terveydenhuoltoa varten, kun tartunnat Euroopassa lähtivät kasvuun. Suomen Elvytysneuvosto ja Suomen Punainen Risti arvioivat kansainvälisiä suosituksia ja viilaavat ne Suomen oloihin sopiviksi.

Uimarantojen elvytyssuositukset laatii Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto. Heidän ohjeensa perustuvat SPR:n suosituksiin. Kunnat taas noudattavat SUH:n laatimia ohjeita.

