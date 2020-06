WHO peruu ruotsalaiset närkästyttäneet puheensa Ruotsin tartuntatilanteesta: tilanne onkin vakaa, eikä terveydenhuollon kestokyvystä ole huolta

Maailman terveysjärjestö WHO on perunut aiemmat puheensa Ruotsin koronavirustilanteesta. WHO ilmoitti torstaina Ruotsin lukeutuvan niihin maihin, joissa virustartuntojen määrä on lähtenyt merkittävään kasvuun.

Lisäksi järjestö arvioi, että Ruotsin terveydenhoidolla voi olla vaikeuksia selvitä tilanteesta.

Tämä sai ruotsalaiset närkästymään, ja valtionepidemiologi Anders Tegnell syytti WHO:ta datan väärästä tulkitsemisesta.

Lue myös: Ruotsin valtionepidemiologi Tegnell arvostelee WHO:ta väärintulkinnasta

Perjantaina WHO käänsikin kelkkansa ja ilmoitti Ruotsin radion SR:n mukaan (siirryt toiseen palveluun), että tartuntatilanne on Ruotsissa vakaa. Sen lisäksi WHO ilmoitti uskovansa, että Ruotsin terveydenhuolto pystyy huolehtimaan tilanteesta.

WHO sanoo nyt, että Ruotsissa lisätty virustestaamisen määrä näkyy tartuntalukujen kasvussa.

Maailman terveysjärjestö näkee nyt Ruotsissa myös paljon positiivista kehitystä. Järjestö mainitsee vakavien tautitapausten vähentyvän ja yhä harvemman tarvitsevan tehohoitoa.

Lue myös:

Anders Tegnell uskoi, että EU-maat toimisivat Ruotsin tavoin koronaa vastaan: "Oli kuin maailma olisi tullut hulluksi"

Ruotsalaisprofessori: "Suomi on aikuisten Ruotsi", eivätkä maan koronaluvut nouse Ruotsin tasolle

Ruotsista tuli maailman maalitaulu, mutta monelta unohtuu, että myös ruotsalaiset surevat kuolleitaan