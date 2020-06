Facebook alkaa merkitä sääntöjä rikkovaa sisältöä – mainosboikotti vei osakkeet selvään laskuun perjantaina

Facebook kertoi perjantaina alkavansa liittää merkintöjä sellaiseen "uutisarvoiseen" sisältöön, joka on yhtiön toimintaperiaatteiden vastaista. Yhtiö alkaa myös liittää kaikkiin äänestämistä koskeviin postauksiin ja mainoksiin linkit viranomaistietoon. Uudet linjaukset koskevat myös poliitikkoja.

Facebook aikoo myös kieltää valheelliset väitteet, joilla yritetään saada ihmiset luopumaan äänestämisestä. Lisäksi yhtiö aikoo Yhdysvaltain vaaleja edeltävinä päivinä vahvistaa kapasiteettiaan poistaa valheellisia väitteitä paikallisista äänestysolosuhteista.

Toimitusjohtaja Mark Zuckerbergin mukaan (siirryt toiseen palveluun) Facebook myös kieltää mainokset, joissa väitetään ihmisten rodun, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen tai maahanmuuttajastatuksen perusteella olevan uhka fyysiselle turvallisuudelle tai terveydelle.

Facebookin edustaja vahvisti, että uuden linjauksen alla myös presidentti Donald Trumpin viimekuinen postaus (siirryt toiseen palveluun) postiäänestyksen vilpillisyydestä olisi saanut merkinnän. Twitter liitti tuolloin omalla alustallaan samaa asiaa koskevaan twiittiin merkinnän, jossa kehotettiin tarkistamaan faktat.

Zuckerberg taas on aiemmin ollut haluton puuttumaan Trumpin kirjoituksiin. Hän on perustellut päätöstään sillä, että ihmisillä on oikeus kuulla muokkaamattomana, mitä vallanpitäjät sanovat. Päätös on saanut kritiikkiä niin työntekijöiltä kuin lainsäätäjiltä.

Uudet linjaukset seuraavat mittavaa mainosboikottia

Facebookin linjausten muutos seuraa viime päivinä kasvanutta mainosboikottia yhtiötä vastaan. Useat yritykset ovat ilmoittaneet, että ne eivät mainosta Facebookissa, ellei yhtiö ryhdy torjumaan tehokkaammin vihamielisten sisältöjen levittämistä.

Perjantaina muun muassa suuryritys Unilever ilmoitti vetävänsä Yhdysvalloissa mainontansa pois Facebookista, Twitteristä ja Instagramista ainakin vuoden loppuun asti.

Unileverin boikotin seurauksena Facebookin pörssikurssi putosi perjantaina yli kahdeksan prosenttia.

Facebookin perjantaisen ilmoituksen jälkeen myös Coca-Cola kertoi liittyvänsä boikottiin ainakin kuukauden ajaksi.

Uudet linjaukset eivät vakuuttaneet kaikkia. Muun muassa yhden mainosboikotin takana olevan kansalaisoikeusjärjestö Color of Changen puheenjohtaja Rashad Robinson piti Zuckerbergin ilmoitusta riittämättömänä (siirryt toiseen palveluun) Facebookin aiheuttamaan harmiin nähden.

Lähteet: AFP, AP, Reuters, STT