Hevosen asema liikenteessä hämmentää ratsastajia: laki määrää ratsukon autojen sekaan

Hevosille varattuja ratsastusteitä on Suomessa vähän. Esa Huuhko / Yle

Uuteen tieliikennelakiin vaaditaan muutoksia. Niitä tuskin on luvassa.

Uusi tieliikennelaki aiheuttaa hämmennystä hevosen asemasta liikenteessä. Lain mukaan ratsastaminen rinnastetaan moottoriajoneuvon kuljettamiseen ja sitä koskevat samat säännöt, kuin esimerkiksi autoja ja mopoja.

Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi, ettei hevosen kanssa saa kulkea kevyen liikenteen väylillä vaan hevosen paikka on autotiellä.

– Lähtökohta on, että jalankulkijat kulkevat jalkakäytävällä, pyöräilijät pyörätiellä, ratsukot ratsastustiellä ja moottoriajoneuvot ajoradalla. Jos ratsastustietä ei ole, hevosen paikka on ajoradalla tai sen pientareella, liikenneneuvos Kimmo Kiiski liikenne- ja viestintäministeriöstä sanoo.

Hevosille varattuja ratsastusteitä on Suomessa vähän. Monia hevosihmisiä kuohuttaakin lain määräys kulkea autojen seassa.

Mikkeliläisen hevosharrastaja Jenny Hämäläisen mielestä autotiellä ratsastaminen vaarantaa niin ratsastajien kuin autoilijoiden turvallisuuden.

– Jos minulla on yhtään epävarma hevonen, voimme pahimmassa tapauksessa päätyä molemmat auton tuulilasiin ja sen jälkeen olemme sairaalassa tai haudassa.

Jenny Hämäläinen ratsastaa mieluiten maastossa ja välttää autoteitä. Anneli Hämäläinen

Kansalaisaloite vaatii lain oikaisua

Hämäläinen on allekirjoittanut kansalaisaloitteen (siirryt toiseen palveluun), jossa vaaditaan tieliikennelain muuttamista. Aloitteessa moititaan sitä, että hevonen rinnastetaan moottoriajoneuvoon. Lisäksi huolta aiheuttaa se, että tieliikennelaista poistui pykälä, jonka mukaan ajoneuvon kuljettajan on lähestyessään hevosta noudatettava varovaisuutta ja riittävän alhaista nopeutta.

Allekirjoittaneet vaativat lain palauttamista sellaiseksi, kuin se ennen uudistusta oli.

Liikenneneuvos Kimmo Kiiskin mukaan kansalaisaloitteessa saattaa olla väärinymmärryksiä. Ratsukko liikenteessä oli nimittäin jo vanhassa laissa rinnastettu moottoriajoneuvoon.

– Malli on ollut aina tämä ja tulee olemaan. Lainvalmistelussa ei edes käyty keskustelua, mihin hevonen kuuluu.

Laki määrää ratsukon pois kevyenliikenteen väyliltä sen suuren koon ja massan takia. Hevonen voisi aiheuttaa jalankulkijoille ja pyöräilijöille vaaratilanteita.

Hevosista voidaan varoittaa erillisellä liikennemerkillä. Varoitusmerkkiä voi pyytää esimerkiksi yksityistien ollessa kyseessä tiekunnalta. Yle/Anna Björkqvist

Lisäksi uudessakin laissa kehotetaan noudattamaan varovaisuutta lähestyttäessä hevosta. Sanamuoto on kuitenkin toinen kuin vanhassa laissa: ajoneuvolla ajettaessa on annettava tienkäyttäjän kuljettamalle eläimelle turvallinen tila tiellä.

–Se, että ratsastaja rinnastuu moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajaan liikennesääntöjä noudatettaessa ei tarkoita, että hevonen on ajoneuvo, vaikkapa henkilöauto. Se tarkoittaa, että ratsastaja noudattaa tiellä samoja liikennesääntöjä, esimerkiksi ryhmittymis- ja väistämissääntöjä kuin moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaja.

Koska hevoset ovat vaikeammin hallittavia kuin autot, laissa on ratsukoiden kohdalla myös lievennys. Liikennesäännöistä saa poiketa tilapäisesti, jos olosuhteet ovat erityiset eikä poikkeaminen aiheuta vaaraa.

Keskeinen muutos uudessa laissa vanhaan nähden on se, että vanhan lain mukaan ratsukko noudatti ajoneuvolla liikkumisen sääntöjä vain soveltuvin osin.

- Tosiasiassa se tarkoitti, että lain soveltaja ei voinut tietää, mitä sääntöjä milloinkin tuli noudattaa. Se oli erityisesti muiden tienkäyttäjien kannalta ongelmallista.

Liikenteessä ratsastamiseen oma opas?

Kiiski ei ihmettele, että lakiuudistus herättää kysymyksiä. Myös muut tienkäyttäjät ovat havahtuneet pohtimaan liikennesääntöjä, jotka eivät oikeasti edes uudistuneet, mutta tulivat vasta nyt tienkäyttäjien tietoisuuteen.

Kiiskin mielestä esimerkiksi alan järjestöjen olisi hyvä laatia hevosihmisille oppaat hevosia koskevista liikennesäännöistä. Esimerkiksi Liikenneturvalla on hyvää aineistoa ratsastajille.

– Koko lakipaketin läpi kahlaaminen on tavalliselle harrastajalle hyvin hankalaa.

Epäselvissä tilanteissa poliisin voi pyytää tallille ohjeistamaan, miten tallin ympäristössä kuuluisi liikkua.

Jenny Hämäläisen edesmennyt Wili-hevonen ei pelännyt liikennettä. Tuoman Björn

Ratsastajan toive autoilijalle: hiljennä

Maastossa ratsastavalle Hämäläiselle on ensiarvoisen tärkeää, että laki määrää autoilijat huomioimaan hevosen tiellä. Tallilla, jossa Hämäläinen ratsastaa, on metsäpoluille ja metsäautoteille päästääkseen pakko kulkea autotietä pitkin.

– Ratsastin erittäin maastovarmalla hevosellani tuttua reittiä pitkin, kun mutkan takaa tuli auto kaahaten ylinopeutta. Se ei piitannut meistä yhtään. Jos en olisi saanut hevostani pakotettua hyppäämään ojaan, olisimme jääneet auton alle.

Hämäläisen toive autoilijoille on, että he hiljentäisivät kohdatessaan hevosen, ohittaisivat sen jättämällä reilusti tilaa ja kiihdyttäisivät vasta, kun auto on ohittanut eläimen reilusti.

Ainoa keino saada hevonen pois ajoradalta olisi erillisten ratsastusteiden rakentaminen. Hevosten määrä liikenteessä on kuitenkin sen verran vähäinen, ettei ratsastusteiden rakentamista nähdä monissa paikoissa järkevänä.

Kiiski muistuttaa, ettei tieliikennelaki muuttanut hevosen asemaa jokamiehenoikeuksien suhteen. Hevosella saa edelleen liikkua maastossa jokamiehenoikeuksien sallimissa rajoissa.

– Ajoradalle menemistä kannattaa välttää jos se on mahdollista.

Jenny Hämäläinen pitää ratsastamista maastossa tärkeänä niin ratsastajille kuin hevosillekin mielenvirkistyksen takia.

– Parhaimmillaan maastoratsastus on rentoutumista. Minulla on enimmäkseen hyviä kokemuksia, kuinka olemme esimerkiksi ratsastaneet ilman satulaa, ja edestä ja takaa on saanut tulla mitä vaan, mutta hevonen senkun lompsii eteenpäin.