Yle seurasi Saksan koronakeskittymässä, miten pandemian toinen aalto estetään – tarvitaan bulgariaa tulkkaava Olga ja töihin lomalla tuleva Pascal

GÜTERSLOH Ensimmäinen ajatus: näin järjestäytyy toimiva yhteiskunta kriisin hetkellä.

Pienen maaseutupitäjän paloasemalla käy kuhina Güterslohin piirikunnassa Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa. Läheisessä suurteurastamossa on todettu mittava, yli 1 500 koronatartunnan keskittymä.

Sen vuoksi Rheda-Wiedenbrückin paloasema on muutettu Saksan akuuteimman kriisin tilannekeskukseksi.

Paloautohalli on täynnä suojavarusteita: desinfiointiainetta, hengityssuojaimia, suojavaatteita ja visiirejä. Pihalle on parkkeerattu rivi avustusjärjestö Punaisen Ristin ja Saksan puolustusvoimien autoja.

– Parin minuutin päästä kokoonnumme taas vapaaehtoisten kanssa testausryhmiksi, puolustusvoimien kapteeni Ilja Epp ohjeistaa rivissä seisovia sotilaita.

– Kiitos kaikille motivaatiosta ja tehkää työnne hyvin.

Pienen maaseutupitäjän paloasema on muutettu Güterslohin koronakriisin tilannekeskukseksi. Paloasemalla jaetaan suojavarusteet mukaan liikkuville testausryhmille. Suvi Turtiainen / Yle

Liikkeellä 40 testausryhmää kiertämässä ovelta ovelle

Katoksen varjossa istuu parikymmentä tulkkia.

Ilman heitä mistään ei tulisi mitään, sillä teurastamon 6 500 työntekijästä valtaosa on kotoisin itäisestä Euroopasta, Romaniasta, Bulgariasta ja Balkanilta.

Nyt kaikki teurastamon työntekijät istuvat karanteenissa asunnoissaan ympäri Güterslohia.

Alustavan arvion mukaan teurastamon kylmähuoneiden ilmanvaihtojärjestelmä oli kierrättänyt samaa ilmaa teurastamon eri osastojen välillä.

Tulos: uusi koronakeskittymä ja koronarajoitusten palauttaminen sekä Güterslohin piirikuntaan että naapuripiirikuntaaan Warendorfiin ainakin ensi viikkoon asti. Saksassa on määräys palauttaa rajoituksia alueittain, kun uusien tartuntojen määrä nousee viikon aikana yli 50:een 100 000 asukasta kohti.

Tilanne on vaarallinen. Saksa on saanut nujerrettua pandemian ensimmäisen aallon onnistuneesti, ja nyt suurteurastamon tautirypäs uhkaa lähettää liikkeelle toisen aallon.

Sen vuoksi puolustusvoimien lääkintäjoukot ja Punainen Risti on kutsuttu avuksi. Mobiileja testausryhmiä on kaikkiaan 40.

Saksan strategia pandemian toisen aallon estämiseksi on testaaminen, testaaminen ja testaaminen.

Altistuneet jäljitetään ja asetetaan tarvittaessa karanteeniin.

Yle lähti Güterslohissa ovelta ovelle kiertävän testausryhmän matkaan seuraamaan, miten Saksan kehuttu strategia käytännössä toimii.

Viruksen leviämistä estetään nyt laajalla testaamisella. Punaisen Ristin Pascal Margeniec (selin vasemmalla) ja Maximilian Gehrke keräävät suojavarusteita seuraavaa testauskierrosta varten. Suvi Turtiainen / Yle

Osa kieltäytyy testistä - "Netissä liikkuu kaikenlaisia videoita"

Kuskin paikalle hyppää Saksan Punaisen Ristin vapaaehtoinen Pascal Marganiec. Mukana on myös toinen vapaaehtoinen samasta järjestöstä ja tulkki Olga Stark. Puolustuvoimien kaverit tulevat omalla autollaan.

Ryhmä on saanut kolme osoitetta, joissa pitää testata arviolta parikymmentä henkilöä. Lopullinen määrä on kuitenkin aina yllätys, tulkki Stark selittää.

Käy ilmi, että hän on porukan kokenein. Stark on kiertänyt Güterslohin tautikeskittymää jo viisi päivää, kun muilla on edessä ensimmäinen keikka.

– Eilen olimme talossa, jossa asui papereiden mukaan neljä henkilöä. Ulos tuli lopulta 21 ihmistä, Stark selittää auton takapenkillä.

Ovelta ovelle -testaaminen keskittyy henkilöihin, jotka ovat töissä Tönniesin suurteurastamolla ja heidän lähipiiriinsä. Kaikki työntekijät on määrätty karanteeniin, joten heidän ainakin pitäisi olla kotona.

Tönniesin suurteurastamon kaikki työntekijät on määrätty karanteeniin. Heille toimitetaan ruokaa ja muita välttämättömiä tarvikkeita. Kotoa ei saa poistua. Friedemann Vogel / EPA

Saavumme kohteeseen. Sotilaat alkavat pystyttää testausasemaa kadulle. Olga Stark vetää suojavarusteita ylleen. Suojahaalari, kumihanskat, FFP-hengityssuojain ja visiiri.

Kännykän mittari näyttää lämpötilaksi 29 astetta. Puvussa on kuuma, mutta varustus on välttämätön.

Tulkki on se, joka menee edeltä soittamaan ovikelloa ja hakee ihmiset pihalle testausta varten. Valtaosa tulee Starkin mukaan mielellään testattavaksi.

Sitten on niitä, jotka eivät suostu testiin. Pandemiasta kiertää lukuisia salaliittoteorioita.

– He ovat katsoneet kaikenlaisia videoita netistä ja uskovat niihin, Stark sanoo.

Testausryhmä vetää suojavarusteet ylle ensimmäisessä testauskohteessa. Tulkki Olga Stark (oik.) hakee asukkaat ulos testaukseen. Suvi Turtiainen / Yle

"Hae viisi tupakkaa ja vie ne heille"

Schneiderstrassen eli Räätälinkadun pienkerrostalossa on ikkunat auki, mutta kukaan ei tule ovelle. Stark huhuilee ikkunasta ja lopulta kiertää sisään takapihan kautta.

Ulos tulee bulgariaa puhuva mies ilman paitaa ja hänen perässään viisi muuta. Pohjois-Makedoniasta kotoisin oleva Aleksndra Bogtanovska on ainoa, joka suostuu haastatteluun.

– Tämä on jo neljäs minulle tehty koronatesti, Bogtanovska sanoo

– Kaikki negatiivisia.

Bogtanovska työskentelee muiden tavoin Tönniesin teurastamolla. Hän pitää työstään lihanpakkaajana ja haluaisi oikeastaan jo takaisin.

– Mutta nyt on tämä korona.

Talon asukkaat ovat olleen jo kaksi viikkoa karanteenissa. Saksassa karanteeni ei ole suositus vaan pakko. Talosta ei saa poistua kauppaan eikä viemään roskia.

Stark kyselee ryhmältä, onko kunta toimittanut ruokaa ja juomaa. Käy ilmi, että kaikki on lopussa. Ennen kaikkea tupakat.

– Käy hakemassa laukustani viisi tupakkaa, tulkki Stark huikkaa Ylen toimittajalle ja osoittaa talon asukkaita.

– Ja vie ne heille.

Saksalla on suunnitelma, resurssit ja aktiivista kansalaisuutta

Neljä tuntia kestävä kierros mobiilin testausryhmän mukana osoittaa, miksi Saksa on ollut verrattain tehokas pandemian patoamisessa.

Saksalla on selvä suunnitelma, miten pandemiaa padotaan, sillä on resurssit toteuttaa suunnitelma ja sillä on sitoutuneita kansalaisia.

On Punaisen Ristin Pascal Marganiec. Täyteen tatuoitu saksalaismies on töissä Saksan puolustusvoimissa, mutta Güterslohissa hän on Punaisen Ristin vapaaehtoisena.

Marganiec käyttää lomansa teurastamotyöläisten testaamiseen keskellä kauneinta kesää.

On Neuvosto-Kazakstanissa kasvanut tulkki Olga Stark, joka tulkkaa useita slaavilaiskieliä ja vähän romaniaakin lomilla opitun italian pohjilta.

Hän ei vain tulkkaa, vaan myös ottaa vastulleen varmistaa, että karanteenissa olevien ruokatoimitukset tulevat ajoissa perille.

Tulkki Olga Stark on kiertänyt jo kohta viikon liikkuvien testausryhmien mukana. Työ täysissä suojavarusteissa 30 asteen helteessä on rankkaa ja vaatii tiheitä taukoja. Suvi Turtiainen / Yle

Aina ne eivät tule, eikä vierastyöläisillä ole välttämättä paikallisia kontakteja, joita pyytää käymään karanteenin aikana kaupassa.

Stark selittää empatiaansa sillä, että lopulta työssä on kyse ihmisten auttamisesta.

– Olen äiti, enkä itsekään noudattaisi karanteenisääntöjä, jos lapsellani ei olisi tarpeeksi ruokaa.

Osa karateeniin määrätyistä on karannut

Kierros testaustiimin mukana osoittaa myös sen, miten herkästi virus saattaa karata karanteenista huolimatta muualle yhteiskuntaan ja muualle Eurooppaan.

Testausryhmä on pysähtynyt toisen testattavan talon eteen. Yhden asunnon ovi pysyy kiinni. Naapurit kertovat puolalaisasukkaiden lähteneen.

Heidät olivat määrätty karanteeniin teurastamon tartuntujen vuoksi. Mutta nyt he ovat lähteneet ilmeisesti takaisin Puolaan, mukanaan mahdollinen virustartunta.

Myös seuraavan kohteen kohdalla on sama tilanne. Yksi karanteeniin määrätyistä on livistänyt.

Karanteenissa olevat asukkaat testataan kotiovella. He kertovat yhden saman talon asukkaan livistäneen karanteenista. Suvi Turtiainen / Yle

Laaja testaaminen ei koske vain altistuneita vaan koko Güterslohin piirikunta pääsee nyt maksutta testeihin ilman erityisempää syytä.

Uusia testausasemia on avattu ympäri aluetta. Esimerkiksi vanhan lentokentän lentokonehallista on tehty drive in -testauspaikka. Testejä pyritään tekemään 10 000 päivässä.

Asukkaita Güterslohin piirikunnassa on noin 350 000.

Yksi Güterslohin uusista testausasemista on perustettu vanhan lentokentän halliin, jonne pääsee omalla autolla. Kaikki paikalliset pääsevät halutessaan maksutta koronatestiin. Suvi Turtiainen / Yle

Tartunta-aalto paljasti halpalihan todellisen hinnan

Güterslohissa asuva Regina Schulte on raivoissaan ennen kaikkea Tönnies-teurastamolle. Lapset oli juuri saatu takaisin kouluihin ja päiväkoteihin – ja sitten tuli uusi sulku teurastamon tartuntakeskittymän vuoksi.

– Ihmiset ovat todella kiukkuisia, hän sanoo.

Paikallisten lomasuunnitelmat ovat vaakalaudalla. Moni Saksan alue vaatii nyt Güterslohin asukkailta negatiivisen testituloksen ennen kuin he pääsevät lomakohteisiin.

– Siskoni halusi matkustaa Tanskaan. Koska hän tulee Güterslohista, häntä ei enää päästetä maahan, Schulte sanoo.

Tönniesin suurteurastamo on toistaiseksi suljettu. Tavallisesti siellä teurastetaan päivittäin yli 20 000 sikaa. Ina Fassbender / AFP

Ensimmäisen viikon massatestaamisen jälkeen näyttää siltä, että virus ei ole päässyt juurikaan leviämään teurastamoväen ulkopuolelle.

Saksa näyttää siis padonneen tehokkaasti tautiryppään, joka olisi voinut olla pandemian toisen aallon alku.

Toinen vyöry, joka ei näytä hiipumisen merkkejä, on raivo viruslingoiksi muuttuneita teurastamoita kohtaan. Kriisi on paljastanut saksalaisille, mikä voi pahimmillaan olla halvan sianliha todellinen hinta.

