Lapissa perätään tarkkoja koronatietoja Pohjois-Ruotsin kunnista – infektioylilääkäri: “Tärkeintä on tietää, millä alueilla liikkumista tulee välttää kaikin tavoin"

Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit ovat pyytäneet Norrbottenista kuntakohtaiset tiedot koronatilanteesta. Tartuntojen määrä Pohjois-Ruotsissa on lisääntynyt nopeasti viime viikkoina. Yksin tämän viikon aikana uusia tartuntoja on Norrbottenin läänissä tilastoitu yli 200.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas kertoo, että tietoja on luvassa alkuviikosta.

– Olemme pyytäneet kuntakohtaisia lukuja viikkoilmaantuvuutena niin, että voimme verrata esimerkiksi kolmen viimeisen viikon tilannetta. Tärkeintä on tietää, millä muilla alueilla tauti on aktiivinen kuin Jällivaarassa. Niillä alueilla liikkumista tulee välttää kaikin tavoin.

Erityisen paljon kiinnostaa kesäkuun koronakehitys Norrbottenin läänin itäisissä eli Suomen rajan tuntumassa olevissa kunnissa. Liikenne länsirajan yli on kasvanut viikko viikolta. Esimerkiksi juhannusviikolla liikennettä oli Rajavartiolaitoksen mukaan 15 prosenttia enemmän kuin edellisviikolla.

– Kun pohditaan esimerkiksi Tornio-Haaparanta-yhteyttä, niin on hyvin tärkeää tietää mikä on tilanne Haaparannalla.

Tiedot toimitetaan myös Sosiaali- ja terveysministeriöön.

– Minusta on tärkeää, että kun tieto kerätään ja se menee ministereille, niin sieltä voidaan myös ottaa kantaa.

Broaksen mukaan Norrbottenin kuntakohtaiset tilastot viime viikoilta kertovat tautitilanteesta luotettavasti, koska testausta on lisätty kesäkuussa tuntuvasti.

Toinen aalto voi alkaa länsirajalta

Jo nyt on Broaksen mukaan selvää, että Ruotsissa käyntiä pitää rajoittaa nykyisestä. Länsi-Pohjan alueen johtavat lääkärit vetosivat kannanotostaan perjantaina, että ostosreissut Ruotsin puolelle lopetettaisiin. Länsi-Pohjassa todettiin viikon sisällä useita tartuntoja ja osassa taustalla oli lyhyt ostosmatka rajan yli.

Muutaman tapauksen vuoksi altistuneita on jopa 50. Johtavat lääkärit totesivatkin, että tilanne Länsi-Pohjassa on muuttunut ratkaisevasti vakavammaksi.

Ylitornion johtava lääkäri Kari Askonen pitää Ilta-Sanomien haastatteluss (siirryt toiseen palveluun)a jo varmana, että Suomeen leviää toinen korona-aalto juuri Länsi-Pohjan kautta. Broas sanoo, että riski on suuri.

– Kyllä se voi toimia reittinä riippuen kuinka paljon näitä tapauksia tulee. Tärkeä viesti nyt on, että vaikka maasta on oikeus lähteä niin mietittäisiin enemmän vastuuta. Tämä tauti on vakava ja se aiheuttaa merkittävää kuolleisuutta.

Toisin kuin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä, Lapin sairaanhoitopiirissä tilanne on yhä rauhallinen. Viimeinen Lapin sairaanhoitopiirialueella tapahtunut tartunta on huhtikuun alkupuolelta. Sen jälkeen sairaanhoitopiirissä on kirjattu seitsemän tapausta. Muutamassa tartunta on saatu Ruotsin puolelta ja osassa on kyse siitä, että muualla Suomessa asuva ihminen on yhä kirjoilla Lapissa.

Lapin infektiolääkärit ovat pitäneet säännöllistä yhteyttä Norrbottenin tartuntatautiyksikköön, mutta nyt yhteydenpitoa on Broaksen mukaan syytä tiivistää. Tähän mennessä palavereja on ollut kesäkuussa kaksi.