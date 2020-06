Kreikkaan, Kroatiaan ja jopa kaupunkilomille, loppukesän pakettimatkojen myynti käy kuumana – ministeriö: ota mukaan eurooppalainen sairaanhoitokortti

Tuhannet suomalaiset haluavat varmistaa paikan auringossa, kun monelta matka on aiemmin peruuntunut koronan takia.

Etelän pakettimatkat lähinnä Kreikan eri kohteisiin ja Kroatiaan starttaavat suomalaisten etelänlomakautta.

– Kysyntä on ollut hyvää, ja se on kasvanut viimeiksi kuluneiden kahden viikon aikana. Voi sanoa, että se on tuplaantunut näihin kohteisiin, kertoo Aurinkomatkojen toimitusjohtaja Timo Kousa.

Aurinkomatkat aloittaa valmismatkat Kreikkaan ja Kroatiaan elokuun alussa.

Toimitusjohtaja Timo Kousa Aurinkomatkoilta odottaa väljennyksiä matkustussuosituksiin. Hän luottaa suomalaismatkailijoiden kykyyn itse päättää, milloin lähteä matkalle. Toni Määttä / Yle

Kuukausitasolla puhutaan tuhansista matkustajista.

Kaupunkimatkoja varataan myös sitä mukaa kuin Eurooppa avautuu suomalaisille, Kousa kertoo. Esimerkiksi Roomaa varataan jo ja Prahaa kysellään. Myös kaupunkilomia aletaan lentää elokuun alussa.

Aurinkomatkoilla loppukesälle myynnissä on poikkeuksellisista olosuhteista johtuen noin neljännes normaalista tarjonnasta.

Toimitusjohtaja Kousa uskoo, että heinäkuun toisella viikolla Suomen hallitus väljentää lisää matkustussuosituksia. Valtioneuvoston on määrä päättää asiasta viimeistään 10. heinäkuuta.

Kousa kertoo odottaneensa, että ulkoministeriön yleinen matkustussuositus "vältä tarpeetonta matkustamista" olisi poistunut 1.7., mutta se pysyy edelleen voimassa. Tarpeettomalla matkustamisella tarkoitetaan esimerkiksi vapaa-ajan matkoja.

Lue myös: Uusimmat tiedot koronaviruksesta

Kousan mielestä suomalaiset osaavat itse päättää milloin he lähtevät matkalle.

– Enempi uskon siihen, että valistuneet suomalaiset matkailijat osaavat itse tehdä päätöksensä, lähteäkö matkalle vai ei. Nämähän ovat suosituksia, mitä annetaan. Moni noudattaa niitä, mikä on hyvin ymmärrettävää, Eurooppa on kuitenkin aika vapaa jo tällä hetkellä ja vapautuu entistä enemmän, Kousa sanoo.

Tässä vaiheessa hallitus ei suosittele matkustamista muualle kuin Baltiaan, Norjaan, Tanskaan ja Islantiin.

Rajoja avataan Euroopassa koko ajan lisää, kuitenkin eritahtisesti ja erilaisilla säännöksillä, riippuen kohdemaan ja lähtömaan tautitilanteesta.

Eurooppa avautuu matkustamiselle eri tahtia eri maissa. Finnairin kone nousussa. Kuvituskuva. Henrietta Hassinen / Yle

Toisen suuren matkanjärjestäjän TUI Finlandin viestintäpäällikön Laura Aaltosen mukaan nyt myydään jo eniten syysloman kohteita, joista suurimmat ovat Gran Canaria ja Teneriffa Espanjassa.

– Odotamme vihreätä valoa Espanjaan, Aaltonen sanoo.

Valmismatkat Rhodokselle ja Kreetalle TUI Finland aloittaa heinäkuun lopussa.

– Näille viikoittaisille lennoille kysyntä on ollut hyvä ja melkein 90 prosenttia on jo myyty, Aaltonen sanoo.

TUI Finland kuuluu yhteen maailman suurimmista matkailualan yrityksistä, saksalaiseen TUI-konserniin.

Hallitus on linjannut, että heinäkuun 13. päivä matkustussuosituksia saatetaan helpottaa yhdeksään Schengen-maahan ja kolmeen Schengen-alueen ulkopuoliseen maahan.

Kriteerinä on koronatartuntojen esiintyvyys, jonka pitää olla matalampi kuin 8 tapausta 100 000 asukasta kohden kahden edellisen viikon aikana. Näiden maiden osalta on poistumassa myös vapaaehtoinen kahden viikon karanteeni niistä palattaessa.

Oheisesta jutusta löytyy ajankohtainen koronatilanne matkustamisen kannalta.

Tahtoisitko matkustaa kesälomalla? Katso Ylen listaus 18 maan koronatilanteesta

Isoimpiin kohteisiin aletaan lentää ensimmäisenä. Tässä noudatetaan ulkoministeriön ohjeistusta, ja jatkossa avataan muita kohteita, sanoo Aaltonen.

– Ihmiset ovat olleet niin pitkään, kolme kuukautta, kotona ja halu matkustaa on kova, Aaltonen vastaa kysymykseen, miksi suomalaiset haluavat ulkomaille etelän kuumuuteen, vaikka kotimaassakin on lämmintä.

Viestintäpäällikkö Laura Aaltonen Tui Finlandilta kertoo, että nyt myydään jo syksyn matkoja muun muassa Gran Canarialle, joten Espanjan osalta odotetaan matkustussuositusten helpottamista. Toni Määttä / Yle

Alkukesästä peruttuja matkoja siirretty

– Kyllä suomalaiset haluavat aurinkoa ja saa sitä täälläkin. Ehkä suurin syy on se, että tällaisen erikoisen periodin jälkeen halutaan lähteä tuulettumaan kotikulmilta muualle, arvioi toimitusjohtaja Kousa Aurinkomatkoilta.

Matkanjärjestäjät huomauttavat, että pakettimatka on turvallinen vaihtoehto kuluttajalle, koska perutun matkan rahat saa takaisin.

Myös kaupunkilomia käynnistellään pikku hiljaa, ja myyntiä on jo muutamiin kohteisiin.

TUI Finlandin Aaltosen mukaan kaupunkikohteiden reittilentoja aletaan lentää siinä tahdissa kuin reittilennot eri puolille Eurooppaa alkavat. Kysynnällä on luonnollisesti oma osuutensa kaupunkilomien järjestämisessä.

Vähintäänkin voi sanoa, että matkustaminen ja erityisesti lentomatkustaminen törmäsi alkuvuodesta koronaseinään. Uutiset lentoyhtiöiden ja matkanjärjestäjien vaikeuksista ovat olleet lähes päivittäisiä Suomessa ja ympäri maailmaa. Taloudelliset menetykset ovat olleet valtavat.

Kun paketti- ja muuta matkailua nyt pikku hiljaa käynnistetään, piilee siinä matkanjärjestäjille taloudellinen riski, sillä kukaan ei voi varmuudella sanoa, miten tautitilanne eri maissa Euroopassa tai maailmalla kehittyy.

– Taloudellinen riski on aina olemassa. Tämä on ollut vaikea ja kallis operaatio sekä isoille että pienille matkanjärjestäjille. Jollain tavalla liiketoiminta täytyy saada käyntiin ja riskitöntä se ei ole, Aurinkomatkojen Kousa sanoo.

Myös TUIn Aaltonen on samaa mieltä. Riskiä on, koska viranomaisten määräykset kohdemaassa tai kotimaassa voivat muuttua koronan takia. Matkanjärjestäjällä on vastuu auttaa asiakkaat kotiin.

Aaltosen mukaan taloudellista riskiä helpottaa se, että kesän matkoja on myyty hyvin.

Alan etujärjestö pettynyt hallituksen linjauksiin

Alan etujärjestö Suomen matkailualan liitto on pettynyt Suomen hallituksen linjaan, jota järjestö pitää rajojen avaamisessa korostetun varovaisena. Liitto toivoo hallituksen selvittävän pikaisesti keinoja, joilla alan yrityksiä tuetaan.

Se ei ole tiedotteen mukaan tyytyväinen Baltian ja kolmen muun maan rajoitusten purkamiseen tällä viikolla.

– Suurin osa alan yrityksistä on kuitenkin edelleen sinnitellyt yli sata päivää kestäneessä keväthorroksessa. Hallituksen päätös rajojen asteittaisesta avaamisesta ja sekin vasta viikkojen päästä, edellyttää hallituksen vastuunkantoa päätösten seurauksista matkailuyrityksille, kiteyttää Suomen matkailualan liiton toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti.

Viime vuonna lentäen tehtyjen suomalaisten matkanjärjestäjien matkapakettien liikevaihto oli liiton mukaan noin 750 miljoonaa euroa ja matkustajamäärä noin 880 000 henkilöä.

Rajoitukset voivat muuttua nopeastikin eri maissa

Tänä keväänä on totuttu siihen, että matkustamisen rajoitukset sekä ulko- ja sisärajavalvonta saattavat muuttua koronapandemian takia verrattain nopeastikin missä tahansa maassa tai alueella. Tämä on isompi ongelma omatoimimatkalaisille.

Ulkoministeriö huomauttaa verkkosivuillaan, että matkustusilmoitus on aina syytä tehdä ja vakuutusten suhteen on tärkeä tarkistaa, että matkavakuutuksen suoja on riittävän kattava myös pandemiatilanteessa.

Maahantulosäädökset vaihtelevat, ja ne on syytä tarkistaa kohdemaan viranomaisilta. Joistakin maista Suomeen palatessa suositellaan edelleen omaehtoista karanteenia.

Osastopäällikkö Tuija Kumpulainen sosiaali- ja terveysministeriöstä muistuttaa, että eurooppalainen sairaanhoitokortti on ensiarvoisen tärkeä olla mukana matkalla. Roni Rekomaa / Lehtikuva

Milloin saattaa joutua vapaaehtoiseen eli omaehtoiseen karanteeniin?

Osastopäällikkö Tuija Kumpulainen sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoo, että kotimaahan matkalta palattaessa karanteenin tarpeen määrittelee lähtömaan tilanne.

– Jos lähtiessä on ajatellut, että pääsee takaisin tänne eikä tarvitse karanteenia mutta jos tilanne muuttuu, pitää asennoitua rajoitettuun elämään.

Entä jos sairastuu koronaan kesken matkan EU-alueella?

– Ensimmäinen ja tärkein asia on, että ennen matkalle lähtöä hankkii itselleen eurooppalaisen sairaanhoitokortin (siirryt toiseen palveluun). Sen turvin pääsee melkein kaikissa Euroopan maissa julkiseen terveydenhuoltoon ja saa palvelun pääsääntöisesti sillä hinnalla, minkä paikalliset siitä maksavat, Kumpulainen sanoo.

Terveydenhuoltopalveluiden hinnan hoitavat eri valtiot keskenään.

Kumpulainen muistuttaa, että Euroopan sisällä on syytä olla matkavakuutus, koska jos kävisi niin, että tarvitsee ambulanssilennon Suomeen sairastumisen takia, valtioiden kesken sovitut järjestelmät eivät sellaista korvaa.

Voiko edessä olla tilanne, ettei matkailija pääse haluamaansa kohteeseen jossain maassa?

– Suoraan näin ei voi sanoa. Tilanteet muuttuvat kuitenkin nopeasti ja eri maat seuraavat aktiivisesti toistensa tartuntatautitilannetta, Kumpulainen sanoo.

On mahdollista, että elokuulle varattu matka muuttuu, jos Suomi päätyy listalle, jolta ei haluta päästää matkustajia maahan. Näin tapahtui toukokuussa Viron kanssa. Maasta käännytettiin sinne halunneita suomalaisia, kun Suomen tautitilanne oli huonompi.

Matkustaminen EU:n ulkopuolelle

– EU:n ulkopuolella on maita, jotka rajoittavat maahantuloa ja joihin ei pääse lainkaan. Lisäksi on maita, jotka vaativat todistuksen negatiivisesta koronatestistä tai testaavat kaikki rajalla. Jos on sairas, käännytetään rajalta takaisin, Kumpulainen sanoo.

Jos sairastuu EU:n ulkopuolella, matkavakuutus on ehdoton, sillä hoidon kustannukset joutuu maksamaan itse täysimääräisesti ja ne voivat olla todella korkeat, muistuttaa osastopäällikkö Tuija Kumpulainen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Aiheesta voi keskustella 30.6. klo 23.00 asti.