Lukemattomien turistien ostaman ikonisen New York -logon suunnittelija on kuollut

Milton Glaserin suunnittelutyö on päätynyt lukuisiin tuotteisiin. Tämä rintamerkki on 80-luvulta. Tomi Natri / AOP

Todennäköisesti kaikille New Yorkissa vierailleille turisteille tutun logon sunnitellut graafinen suunnittelija Milton Glaser on kuollut. Glaser kuoli perjantaina 91-vuotissyntymäpäivänään, uutisoi The New York Times -lehti (siirryt toiseen palveluun).

Glaser teki kuuluisimman suunnitelmansa vuonna 1977 osana New Yorkin kaupungin käynnistämää kampanjaa turismin lisäämiseksi ja rikosten riivaaman suurkaupungin maineen parantamiseksi.

Sen jälkeen logo, jossa ovat kirjaimet I (minä) ja NY (New York) sekä punainen sydän, on levinnyt lukemattomiin matkamuistoihin. Glaserin työtä on myös kopioitu ja muokattu luvattomasti.

Jokaiselle New Yorkissa käyneelle turistille tuttu näky ovat Glaserin suunnittelemalla logolla varustetut t-paidat. AOP

Lukemattomat turistit ovat ostaneet New Yorkista Glaserin suunnittelemaa kuvaa hyödyntäneitä tuotteita t-paidoista avaimenperiin ja mukeista pinsseihin.

Kuuluisimman suunnittelutyönsä lisäksi Glaser teki pitkän uransa aikana suuren määrän muitakin huomiota herättäneitä töitä, kuten muusikko Bob Dylania kuvanneen psykedeelisen julisteen ja DC Comics -sarjakuvayhtiön logon.

Pelkästään Dylan-juliste päätyi New York Timesin mukaan kuuteen miljoonaan kotiin eri puolille maailmaa.

Milton Glaserin suunnittelema The Wiz -musikaalin mainosjuliste. Kuva on vuodelta 1975. Rex Features / AOP

Vuonna 1968 Glaser perusti yhdessä Clay Felkerin kanssa New York -aikakauslehden (siirryt toiseen palveluun). Glaserin lehdelle vuosikymmeniä sitten luoma visuaalinen ilme on käytössä edelleen.

New York Times -lehti kuvailee Glaserin muuttaneen kirkkaita värejä käyttäneellä tyylillään 60- ja 70-luvuilla yhdysvaltalaisen visuaalisen kulttuurin. Uusi tyyli mullisti perinteiseen realistiseen kuvastoon ja modernismin sääntöihin kiinni jääneen mainoskuvaston.

Lähteet: AP, AFP