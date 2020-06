Tanska päästää taas suomalaiset maahan – ravintoloitsija Kööpenhaminassa: “Tulkaa, me tarvitsemme teitä”

Tanskan matkailualan mukaan turismin elpymistä jarruttaa vaatimus kuuden yön majoitusvarauksesta. Kööpenhaminan Tivoli on varoittanut suurista irtisanomisista.

KööpenhaminaRavintolayrittäjä Jan Hjort tarjoilee olutta terassilla odottaville asiakkaille. Ravintola sijaitsee kanavan varrella Nyhavnissa.

Terassilla on kauniina lauantai-iltapäivänä vapaita paikkoja, mikä ei tulisi Hjortin mukaan tavallisesti kuuloonkaan. Alue on kesäisin turistimagneetti.

– Myyntimme on 20 prosenttia siitä, mitä se yleensä on. Kaikki vieraat ovat tanskalaisia eikä täällä ole näkynyt turisteja. Kaipaamme suomalaisia, jotka tulevat usein Kööpenhaminaan rock-konsertteihin. Suomalaiset jaksavat juhlia, Hjort huokaa.

Tänä kesänä Nyhavnin kanava-alueella on liikkunut enimmäkseen kotimaisia turisteja. Malin Palm / Yle

Hjortin ravintola on yleensä auki joka päivä kellon ympäri. Nyt aukioloaikoja on rajoitettu ja ravintolan täytyy sulkea puolenyön aikaan. Se on kova isku, sillä ravintola tekee suurimman osan tilistään aamuyön puolella.

– Meille on annettu määräys, että emme saa kannustaa ihmisiä juhlimaan. Iltakymmeneltä meidän täytyy ottaa puolet pöydistä pois, ja saamme soittaa vain taustamusiikkia ja sitäkin hiljaa, harmittelee Hjort.

Tanska poisti matkustusrajoitukset suomalaisilta lauantaina.

Rajoitukset poistettiin Tanskassa niiltä EU-mailta (siirryt toiseen palveluun), joilla on koronavirustartuntoja vähemmän kuin 20 tautitapausta 100 000 asukasta kohti.

Esimerkiksi Ruotsi ei täytä kriteeriä, joten Kööpenhaminalle erittäin tärkeät ruotsalaiset päiväturistit pysyvät vielä poissa.

Pohjoismaiden suurimmalle lentokentälle Kööpenhaminan Kastrupiin laskeutui perjantaina neljä lentoa, lauantaina 38. (siirryt toiseen palveluun)

– Me pyydämme, tulkaa suomalaiset Kööpenhaminaan. Me tarvitsemme teitä, ravintoloitsija Hjort vetoaa.

Daniel (oikealla vaaleassa paidassa) odottaa kyytejä kollegansa kanssa Nyhavnissa. Yleensä turisteja kuljetetaan hotelleille. Malin Palm / Yle

Toivo on ensi vuodessa

Tanskan matkailuala uskoo, että vaikeat ajat jatkuvat.

Matkailualan elpymistä hidastaa voimassa oleva rajoitus, jonka mukaan maahan tulevilla täytyy olla majoitus Tanskassa minimissään kuuden vuorokauden ajaksi. (siirryt toiseen palveluun)

Alan etujärjestön Horestan mukaan turistit varaavat yleensä majoituksen kahdeksi yöksi. Ala uskoo, että matkailu pääsee vauhtiin vasta, kun majoitusrajoitus puretaan.

Kööpenhamina on menettänyt koronakriisin aikana jo 800 miljoonaa euroa matkailutuloja. Kaupungissa tehdään vuosittain noin 11,7 miljoonaa yöpymistä. Puolet pääkaupungissa vierailevista turisteista tulee ulkomailta.

Turisteja pyörällä kuljettava Daniel sanoo, että tilanne on katastrofi. Hän on istunut jo kolmatta tuntia Nyhavnissa ilman kyyditettäviä. Hänen asiakkaistaan on lähtenyt koronakeväänä 80 prosenttia.

– En usko, että tämä muuttuu tänä kesänä paremmaksi. Ei ole jalkapalloa, festivaaleja eikä konsertteja. Mutta ehkä niitä kaikkia järjestetään ensi vuonna tuplasti enemmän, ja sitten tämä työ kannattaa, hän sanoo.

Nikolaj Elsgaard puhdistaa karusellia Tivolissa. Malin Palm / Yle

Tivoli varoitti suurista irtisanomisista

Työttömyys on noussut Tanskassa maan tilastokeskuksen mukaan korkeimmalle tasolle seitsemään vuoteen, 4,6 prosenttiin. Kööpenhaminassa työttömyysaste on ollut kevään aikana pari prosenttiyksikköä korkeampi.

Tivoli on yksi maan ehdottomia vetonauloja – ja yksi pahimmin koronasta kärsineistä matkakohteista.

Kauden avaus viivästyi yli kaksi kuukautta. Pahimmillaan joka viides Tivolin työntekijä joudutaan irtisanomaan. (siirryt toiseen palveluun) Irtisanomisvaroitus on annettu 440 työntekijälle.

Kävijämäärien palautumisen uskotaan vievän useita vuosia. Viime vuonna kävijöitä oli 4,5 miljoonaa ja heistä joka kolmas oli ulkomainen turisti.

Sara Hansen on varannut paikan lasten maailmanpyörästä kännykkäsovelluksella. Malin Palm / Yle

Kööpenhaminalainen Anette Hansen odottaa tyttärensä Camillan ja hänen ystävänsä Sara Bandin kanssa lasten maailmanpyörään pääsyä. Se on suljettu vartiksi, koska laitetta desinfioidaan.

Tytöillä ei ole muuta tekemistä kuin istua ja odottaa.

– Ärsyttävää, sanoo Camilla.

Hän on odottanut kovasti Tivolin laitteisiin pääsyä. Lauantaipäivänä alueella on hyvin väljää, lähes tyhjää.

Camilla on ladannut ohjeiden mukaisesti puhelimeensa sovelluksen, josta varataan paikka laitteisiin. Rannekkeen lisäksi täytyy näyttää puhelinta laitteeseen mennessä. Tivolissa pyritään estämään kävijöiden jonottaminen lähellä toisiaan.

Perhe on jäänyt lomailemaan Tanskaan.

– Kyllä tämä menee niin kauan kuin on tällaiset ilmat, sanoo Anette Hansen ja katsoo pilvettömälle taivaalle.

– Mutta jos tulee vettä, niin siinäpä sitä sitten ollaan.

Norjalaiset Lean Husebye ja David Löfman ovat olleet viikon Tanskassa kuuden päivän majoitusrajoituksen vuoksi. Malin Palm / Yle

Norjalaisturisteista Tanskassa on lepsua

Norjalaiset Lene Husebye ja David Löfman ottavat aurinkoa laiturilla Kööpenhaminan keskustan merikylpylässä.

Rannalla on tiheästi kylttejä, joissa muistutetaan koronaetäisyydestä. Yksi infotaulu varoittaa, että poliisilla on lupa määrätä ihmiset poistumaan, jos alueelle kerääntyy liikaa väkeä.

Tanskassa on kuollut koronaan tähän viikonloppuun mennessä 604 ihmistä, joista pääkaupungin Kööpenhaminan alueella 353.

Auringonottajat eivät ole juurikaan etäisyyksistä välittäneet. Pyyhkeitä on paikoin vieri vieressä.

Husebye ja Löfman matkustivat Oslosta Tanskaan laivalla. He ovat kaivattuja norjalaisia risteilyturisteja, joiden tiedetään käyttävän rahaa ja ostavan palveluita lomallaan Tanskassa. Norjalaisten matkustusrajoitukset purettiin jo kesäkuun puolivälissä.

Pariskunta kertoo tulleensa viikoksi majoitussäännön takia.

Kööpenhaminan keskustan merikylpylässä ohjeistetaan auringonottopaikan valinnassa ja alueella liikkumisessa. Malin Palm / Yle

He ovat tarkkailleet Tanskan koronatoimia. Heistä Tanska on lepsumpi koronatoimissa kuin Norja. Oslossa ei ole avattu esimerkiksi ravintoloiden buffet-pöytiä vielä.

– Kööpenhaminassa ollaan puolestaan tiukempia kuin pienemmissä kylissä, joissa kävimme Pohjois-Jyllannissa. Täällä on käsidesiä joka paikassa, ja ihmiset väistelevät toisiaan kävelykadulla, Löfman sanoo.

Lähellä oleva ostoskatu Strøget on jaettu kahteen kaistaan. Kävelijät noudattavat kaistajakoja hyvin.

Kadun matkamuistomyymälät on suljettu. Tanskan liput ja postikortit on kannettu sisälle odottamaan turisteja.

