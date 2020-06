The Rolling Stones kielsi musiikkinsa käytön Trumpin vaalikampanjoinnissa – myös Abba ja Bruce Springsteen ovat kiistelleet poliitikkojen kanssa

The Rolling Stones -yhtye ilmoittaa ryhtyvänsä oikeustoimiin, jos presidentti Donald Trump jatkaa bändin musiikin käyttämistä vaalikampanjoissaan.

Yhtyeen edustajien mukaan lisätoimenpiteet ovat tarpeellisia, koska Trump ei ole suostunut lopettamaan The Rolling Stonesin musiikin julkista soittamista.

Esimerkiksi viime viikolla Trumpin vaalitilaisuudessa Tulsassa kuultiin You Can't Always Get What You Want -biisi. Trump hyödynsi samaa kappaletta myös vuoden 2016 kampanjassaan.

Trumpin kampanjoissa on kuultu myös vuonna 2017 menehtyneen amerikkalaismuusikko Tom Pettyn I Won't Back Down -kappaletta.

Toissa viikolla Pettyn perhe ilmoitti, ettei Trump saa enää kyseistä kappaletta käyttää. Perheen mukaan Tom Petty ei olisi tukenut Trumpin politiikkaa.

Bruce Springsteen on kieltänyt useamman kerran Born in the U.S.A. -laulun käyttämisen poliittisissa yhteyksissä. Bruce Springsteen: Born to Run

Heart ei pitänyt Sarah Palinin arvoista

Poliitikkojen ja muusikoiden välisellä nokkapokalla on etenkin Yhdysvalloissa pitkät perinteet. Yleensä taustalla on ollut se, ettei muusikko koe olevansa poliitikon kanssa asioista samaa mieltä. Esimerkiksi vuonna 1984 Bruce Springsteen kielsi presidentti Ronald Reagania käyttämästä Born in the U.S.A. -klassikkokappaletta kampanjoinnissa. Springsteen toimi myöhemmin samoin myös presidenteiksi halunneiden Pat Buchananin ja Bob Dolen kohdalla.

Vuonna 2008 presidentti Barack Obaman kampanjassa kuultiin Sam & Dave -duon Hold On, I'm Comin' -biisiä, mutta kaksikon tenorilaulaja Sam Moore ei asialle lämmennyt, ja Obaman tiimi lopetti kappaleen soittamisen. Moore ilmoitti, ettei hän musiikkinsa kautta halunnut leimautua Obaman kannattajaksi.

Samana vuonna Abba-yhtye ei pitänyt siitä, että edesmennyt senaattori John McCain soitti vaalitilaisuuksissaan Take a Chance on Me -biisiä. Abba lähetti McCainille tulikivenkatkuisen kirjelmän, ja McCain taipui yhtyeen tahtoon: Take a Chance on Me katosi soittolistalta. Myöskään Foo Fighters ja Jackson Browne eivät ole halunneet musiikkiaan soitettavan McCainin tilaisuuksissa.

Heart-yhtye kimmastui, kun bändin tunnetuimpiin kappaleisiin kuuluva Barracuda soi republikaanien varapresidenttiehdokkaan Sarah Palinin vaalitilaisuuksissa. Yhtyeen kitaristi Nancy Wilson ilmoitti olevansa täysin kettuuntunut, ja hänen mukaansa Palinin arvot ja näkemykset eivät edusta millään tavalla amerikkalaista keskivertonaista. Palin ei Wilsonin protestista välittänyt, vaan jatkoi kappaleen soittamista.

Amerikkalaisräppäri Eminem haastoi Uuden-Seelannin kansallispuolueen oikeuteen tekijänoikeusrikkomuksesta – ja voitti. AOP

Eminem suuttui Uuden-Seelannin pääministerille

Myös muualla maailmassa poliitikot ja muusikot ovat olleet tukkanuottasilla. Vuonna 2009 MGMT-yhtye haastoi Ranskan silloisen presidentin Nicolas Sarkozyn oikeuteen Kids-kappaleen laittomasta käytöstä kahdella vaalivideolla. Kiista päättyi, kun Sarkozyn UMP-puolue maksoi yhtyeelle 30 000 euroa, jotka laitettiin hyväntekeväisyyteen.

Vuonna 2014 rap-artisti Eminem suuttui, kun Uuden-Seelannin pääministeri John Key hyödynsi Lose Yourself -biisiä vaalivideollaan. Seurasi oikeustaistelu, jossa Keyn Kansallispuolue joutui maksamaan (siirryt toiseen palveluun) Eminemille tekijänoikeuskorvauksia 300 000 euroa.

Lähteet: BBC, Rolling Stone