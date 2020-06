Ensi viikon sää on kuin paluu arkeen – Suomen yllä pyörivät matalapaineet tuovat mukanaan sateita, ukkosia sekä tavanomaisia kesälämpötiloja

Juuri kun olemme tottumassa helteiseen kesä-Suomeen, tulee muutos. Sää päivittää itsensä kohti tavanomaisempaa suvea.

Kaikkiaan kesäkuussa hellepäviä on ollut tähän mennessä jo 18. Esimerkiksi Kankaanpään Niinisalossa on helteitä pidellyt oikein urakalla. Kesäkuussa siellä on ollut 15 hellepäivää ja paikkakunta on ollut viidesti Suomen lämpimin. Sunnuntainakin meni helleraja rikki.

Niinisalossa on ollut helteitä. Yle sää/Anne Borgström

Mutta nyt tilanne muuttuu koko Suomessa. Se johtuu suursäätilan muutoksesta, jossa voimistuva matalapaineiden sarja työntää korkeapaineen Suomen ulottumattomiin viikoksi. Matalapaineet jumittuvat yllemme koko ensi viikoksi.

Tämän jutun pääkuvana olevasta grafiikka-animaatiosta näkyy selvästi, kuinka pohjoisella pallonpuoliskolla pyörii yläilmakehän matalapaineiden sarja. Ne näkyvät vahvennetuin valkoisin viivoin erottuvina pyörivinä alueina. Niiden myötä sää on epävakaista.

Värit kertovat lämpötilasta: sinisestä keltaiseen on nykyistä viileämpää ilmamassaa, punaisena hehkuvat alueet ovat helteiden kourissa.

Sateet alkavat lännestä

Jo huomenna maanantaina matalapaine työntää helteitä tarjonneen korkeapaineen lännestä itään ja lämpötilat laskevat selvästi.

Viileää ei tule nytkään, mutta tukala helle hellittää ja koko ensi viikon lämpötilat ovat maltillisempia, noin parinkymmenen asteen tietämillä.

Samalla koko maahan leviää epävakainen sää, ja sadekuuroja saadaan koko maassa. Paikoin voi tulla myös ukkosta ja runsaitakin sateita. Koko Suomessa ei ole viikkoon saatu vettä juuri muualla kuin idässä, kuten esimerkiksi Kainuussa perjantaina jyllänneissä ukkossateissa.

Matalapaineen mukana maanantaina aamulla länteen tulee yhtenäisiä sateita. Pääkaupunkiseudulle ne ehtivät maanantai-iltaan mennessä. Maan itäosiin sateet levittäytyvät tiistain aikana.

Keskiviikkona Suomen yllä on jo laaja matalapaine ja sää on epävakainen. Sade- ja ukkoskuuroja on odotettavissa monin paikoin.

Kun ensi viikosta on selvitty, sää alkaa taas lämmetä. Pitkän aikavälin ennuste (siirryt toiseen palveluun) näyttää, että 6. heinäkuuta alkavalla viikolla ja sitä seuraavalla viikolla lämpötilat ovat Lappia lukuunottamatta 1–3 astetta ajankohdan keskiarvoa korkeammat.

Lue lisää säästä täältä.