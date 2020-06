Herätys: Lomautuksissa on nyt käännekohta, armeijan kasvisruoka kerää kritiikkiä, vain harva sometähti vastaa seuraajilleen

Monissa yrityksissä pitkät lomautukset ovat päättymässä

Lomautuksissa on käsillä taitekohta. Lomautusten hurja nousu osui maalis–huhtikuun vaihteeseen, josta on nyt kulunut 90 päivää. Se on tilapäisen lomautuksen enimmäispituus, jonka monissa yrityksissä myös ajateltiin riittävän. Ylen maaliskuussa haastattelema Grand Hotel Tammerin vastaanottovirkailija Sari Palokari on päässyt palaamaan töihin.

Kasvisruoan määrää on lisätty armeijassa, mutta monet pitävät sitä mauttomimpana inttiruokana

Korpraali Kinnunen ja alikersantti Makkonen ottamassa ruokaa muonituskeskuksella. Ilmavoimat / Nuutti Suhonen

Kasvisaterioiden määrää lisättiin armeijassa muutama vuosi sitten, mutta se on monien varusmiespalvelusta suorittavien mielestä mautonta. Esimerkiksi Varusmiesliitto saa palautetta siitä, että ruoka on mautonta eikä täytä vatsaa. Ruoan valmistaja haluaa kuitenkin panostaa kasvisruoan makuun.

Katso, kuinka usein Mmiisas, Herbalisti, Tume tai Sara Sieppi vastaavat seuraajilleen

"Seuraajat tuntevat minut niin hyvin, että heille on muodostunut ystävyyssuhteen kaltaisia tunteita minua kohtaan", sanoo Miisa Rotola-Pukkila. Tiina Jutila / Yle

Sometähtien fanit kehittävät idoleihinsa yksipuolisia ystävyyssuhteita, sillä Ylen analyysin mukaan vain harva tähti vastaa seuraajiensa kommentteihin. Yle tutki Suomen suosituimpiin kuuluvien Instagram- ja Youtube-vaikuttajien tilejä vuoden ajalta. Data paljastaa, kuka tähdistä vastaa seuraajilleen, kuka ei.

Vihreille äänivyöry Ranskan paikallisvaaleissa

Pariisilaisia äänestyspaikan edessä. Juha Nurminen

Ranskassa vihreä EEVL-puolue teki paikallisvaaleissa historiallisen hyvän tuloksen ja sai hallintaansa useita isoja ranskalaiskaupunkeja kuten Lyonin, Strasbourgin, Marseillen ja Bordeaux’n. Presidentti Emmanuel Macronille vaalien tulos oli iso pettymys, kirjoittaa Ylen Ranskan-toimittaja Annastiina Heikkilä.

Sää muuttuu epävakaisemmaksi

Matti Huutonen / Yle

Länteen leviää maanantaina sade- ja ukkoskuuroja. Iltapäivällä maahan leviää yhtenäisempiä sateita ja sateet siirtyvät idemmäksi. Lännessä lämpötila on 20–25 astetta. Muualla maassa lämpötila on pääosin 20 asteen tuntumassa. Lue lisää Ylen sääsivuilta.