Turussa löytyi kuluneen viikon aikana yhdeksän tartuntaa ulkomaisten työntekijöiden asuntolassa – viisi työskentelee Meyerin telakalla

Meyer Turku kertoo, että viisi telakalla työskennellyttä on koronatartunnan saaneiden joukossa. Jyrki Lyytikkä / Yle

Tartunnan saaneet on asetettu eristykseen ja 13 altistunutta on karanteenissa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kertoo, että sen alueella todettiin kuluneen viikon aikana kymmenen koronavirustartuntaa. Näistä yhdeksän todettiin ulkomaisten työntekijöiden asuntolassa Turussa.

Sairaanhoitopiirin mukaan kaikki asuntolan asukkaat on testattu. Tartunnan saaneet on asetettu eristykseen, ja 13 tartunnalle altistunutta on asetettu karanteeniin.

Laajemmalle levinneiden tartuntojen riskin arvioidaan olevan hyvin pieni, sairaanhoitopiiri kertoo.

Asiasta kertoi aiemmin Turun Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Turun Sanomien haastatteleman johtajaylilääkäri Mikko Pietilän mukaan asuntolan yli 20 asukasta on kotoisin Itä-Euroopasta ja he työskentelevät telakka-alalla.

Meyer Turku tiedotti myöhemmin, että tartunnan saaneista viisi henkilöä on työskennellyt Turun telakalla verkostoyrityksessä.

Telakan johto kertoo toimineensa yhteistyössä terveysviranomaisten sekä verkostoyritysten kanssa altistuneiden jäljittämisessä ja karanteeniin asettamisessa. Lisäksi altistuneiden työskentelypisteet on desinfioitu.

Telakalla on tätä ennen todettu vain yksi koronavirustartunta.

