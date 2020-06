Koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on maailmanlaajuisesti jo yli 500 000

Koronavirustartuntoja on todettu maailmanlaajuisesti yli 10 miljoonaa.

Vahvistettujen koronavirukseen liittyvien kuolemantapausten määrä on ylittänyt 500 000 rajapyykin, kertovat uutistoimistot Associated Press ja Reuters.

Johns Hopkins -yliopiston keräämien lukujen (siirryt toiseen palveluun) mukaan vahvistettuja kuolemantapauksia on nyt 500 108.

Lähes neljäsosa vahvistetuista kuolemantapauksista on raportoitu Yhdysvalloissa, jossa uhriluku on yli 125 000. Seuraavaksi eniten koronavirukseen liittyviä kuolemia on raportoitu Brasiliassa eli yli 57 000.

Johns Hopkins -yliopiston laskelmissa otetaan huomioon virallisesti ilmoitetut tapaukset. Uhriluvun todellisen määrän arvioidaan olevan huomattavasti suurempi.

Koronavirustartunnan on saanut yli 10 miljoonaa ihmistä noin seitsemän kuukauden aikana.

Lähteet: Associated Press, Reuters