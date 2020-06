Yhä useampi halajaa avointen yliopistojen suosituille kursseille – kysyntään vastataan laajentamalla ryhmiä, jonoja on ollut ennenkin

Avoimessa yliopistossa opiskelu on nyt poikkeuksellisen suosittua. Kuvituskuvassa on Tampereen yliopisto.

Korona ja ilmainen kurssitarjonta ovat tänä keväänä houkutelleet yhä useampia opiskelemaan avoimessa yliopistossa. Helsingin avoimessa yliopistossa suosio aloitti kasvun jo ennen kuin pandemia puhkesi.

Helsingin avoimessa yliopistossa opiskelijoita on tänä vuonna ilmoittautunut kursseille 36 200. Koko viime vuoden aikana avoimessa opiskeli yhteensä 38 500 opiskelijaa. Tänä vuonna heistä tutkinto-opiskelijoita, eli opiskelijoita jotka suorittavat kandin tai maisterin tutkintoa yliopistolla, on 10 100, kun viime vuoden vastaava luku oli 10600.

Jyväskylän yliopistossa opiskelijamäärät kasvoivat tammikuun ja toukokuun välillä 140 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kun katsotaan väliä 1.1-23.6. kasvua on tapahtunut 84% verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Myös Tampereen avoimeen yliopistoon on tehty enemmän opintopistesuorituksia kuin keväällä 2019 ja Tampereen yliopistossa on myös ollut aikaisempaa enemmän ilmoittautuneita opiskelijoita.

Suosituimmille aloille jonotettu aikaisemminkin

Joissain avointen yliopistojen opinnoissa ryhmäkokoja on jouduttu kasvattamaan. Kursseille on syntynyt jonoja. Se, että kursseille joudutaan jonottamaan ei ole mitenkään uusi ilmiö, vaan suosituimmille aloille halukkaita opiskelijoita on aikaisempinakin vuosina ollut enemmän kuin mukaan mahtuu.

– Aina on muutama ala, johon ei pystytä vastaanottomaan kaikkia hakijoita ihan kurssin koosta johtuen. Tällaisia ovat esimerkiksi kielet, oikeustiede sekä puheviestintä, Jenni Krapu Helsingin avoimesta yliopistosta kertoo.

Jyväskylän avoimessa yliopistossa suosiotaan kasvattaneisiin aloihin lukeutuu muun muassa psykologia, jossa opiskelijoita on vuonna 2019 ollut 619 ja tänä vuonna 1128. Myös kasvatustieteet ja yrityksen taloustieteet ovat kasvattaneet suosiotaan.

Tampereella muun muassa tekniikan alan opinnoille on laajaa kysyntää, suosituimpia niistä ovat olleet ohjelmoinnin ja matematiikan opinnot.

Uusia ryhmiä ja lisää henkilökuntaa

Helsingin avoimessa yliopistossa oli vuonna 2019 tarjolla 1100 kurssia ja 164 kurssilla opiskelijat joutuivat jonottamaan. Tänä vuonna halukkaita opiskelijoita jonottaa 90 kurssille.

Krapu kertoo, että jonojen syntyyn saattaa vaikuttaa myös se, että samalla kurssilla on useampi ryhmä ja opiskelija on ilmoittautunut niihin kaikkiin. Tällöin hän on saattanut saada paikan jo jostain niiistä.

– Tästä huolimatta opiskelija voi edelleen näkyä jonottavana jossain ryhmässä vaikka onkin jo varsinaisesti päässyt sisään.

Krapun mukaan kursseja, joille jonoja on syntynyt, on pyritty järjestämään lisää. Joidenkin alojen kohdalla kysyntä saattaa kuitenkin olla niin suurta, että riittävää määrää lisäkursseja on mahdotonta järjestää.

Tampereen yliopistolla tällaista jonojen syntymistä ei juurikaan ole tullut avoimen yliopiston päällikkö Aino Siparin tietoon. Hän kuitenkin arvioi, että yksittäisten kurssien ja opiskelijoiden kohdalla tilanne on mahdollinen varsinkin suosittujen kurssien kohdalla. Hänen mukaansa suuri osa kursseista myös järjestetään verkossa, jossa opetusta pystytään tarjoaamaan suuremmillekin ryhmille.

Jyväskylän avoimen yliopiston johtaja Jukka Lerkkanen kertoo, että kaikki halukkaat on pyritty ottamaan kursseille ja kevään kasvuun on pyritty vastaamaan.

– Tarpeen mukaan muodostamme uusia ryhmiä ja rekryämme lisää henkilökuntaa. Meillä ei mielestäni ole tullut sellaista tilannetta, että ryhmään ei olisi sopinut. Varsin vähän opintojaksoja on sidottu ryhmäkokoon ja suurin osa opetuksesta toteutetaan pääasiallisestikin verkossa.

