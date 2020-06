Kotitalouksien muovinkierrätys hoituu yhä miten missäkin – jätelaki pakottaa Suomen yhteen muottiin

Muovinkierrätyksessä on monta vaihetta. Topinojalla Turussa muovijätettaä käsitellään nyt taivasalla, kunnes uusi terminaali valmistuu.

Vähintään viiden asunnon taloihin on tulossa pakkausjätteen kierrätyspakko viimeistään vuonna 2023.

Lounais-Suomen jätehuollon alueella alkoi pakollinen muovijätteiden keruu vähintään 20 asunnon kiinteistöissä kesäkuussa vuonna 2018. Ihmisten into kierrätykseen näkyy muovin määrissä huikeana kasvuna.

Turun Topinojan jätekeskuksen kerätyn muovin määrä pomppasi ensimmäisenä vuonna noin 700 tonnista lähes 1 300 tonniin. Määrä kasvoi yli 80 prosentilla.

– Tänä vuonna toukokuun loppuun mennessä on viime vuoteen verrattuna vielä 10 prosenttia kasvua. Hienosti menee, ihmiset on todella innokkaasti lähteneet tähän mukaan, sanoo Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n asiakaspalvelupäällikkö Cati Huhta.

Vähintään 20 asunnon rajaus perustui elinkaariselvityksiin.

Asiakaspalvelupäällikkö Cati Huhta on tyytyväinen muovinkierrätyksen tehostumisesta. Biojätteissä olisi huomattavasti parantamisen varaa. Jari Hakkarainen / Yle

– Silloin mitattiin, minkä verran päästöjä ja paljonko hyötyä tulee siitä, että kuljettaa muovipakkauksia x-määrän kilometrejä. Siinä vaiheessa tilanne näytti siltä, että ei kannata ihan joka paikasta niitä hakea, Cati Huhta perustelee nyt jo vanhentuneen näköisiä määräyksiä.

Uusi jätehuoltolaki tulee eduskunnan käsittelyyn syksyllä. Lakiluonnoksen mukaan vähintään viiden asunnon pihoilla on oltava kaikille pakkausjätteille omat astiansa: kartongit, metallit, muovit ja lasit lajitellaan. Näin sekajätteen määrä pienenee.

Myös biojätteen keruu tulee pakolliseksi yli 10 000 asukkaan taajamissa.

Kainuu ykkösenä, suuremmat kaupungit virittelevät

Kiinteistökohtaisen muovin talteenoton määräykset vaihtelevat eri puolilla maata huomattavasti. Esimerkiksi Pirkanmaalla ja pääkaupunkiseudulla muovin talteenotto perustuu yhä vapaaehtoisuuteen.

– Kirkkonummi mukaan lukien 11 905 kiinteistöä on tilannut meiltä muovipakkausten keräyksen, minkä lisäksi noin 1 000:lla monilokeroisen jäteastian kokeiluun osallistuvalla kiinteistöllä kerätään myös muovipakkauksia, summaa ympäristöasiantuntija Elina Mattero-Merone Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymästä.

Pääkaupunkiseudun jätemääräykset muuttuvat ensi vuoden alusta. Silloin vähintään viiden asunnon yhtiöt joutuvat järjestämään eri pakkausjätteille omat astiat.

Kotitalouksein pakkausjätteet lajitellaan pian tehokkaammin koko maassa. Jari Hakkarainen / Yle

Kainuussa on vuodesta 2018 saakka edellytetty keruuastiat yli kolmen asunnon kiinteistöiltä.

– Kun määräyksiä uusittiin, ennakoitiin jo tulevaisuutta, kertoo Ekokympin neuvoja Anu Koskela Kajaanista.

Kyseessä on todennäköisesti Suomen tiukimmat määräykset. Melkein jokaisen kajaanilaisen taloyhtiön pihassa on nyt kuusi erillistä astiaa. Muutos on mennyt läpi “kohtalaisesti”, Anu Koskela luonnehtii.

Jätehuoltoyhtiö on satsannut käytännön neuvontaan. On suunniteltu astioiden sijoittelua pihoille ja neuvottu, mitä mihinkin saa laittaa.

Kierrätys ei ole ilmaista, mutta koska sekajäte on kalleinta, se kannustaa lajitteluun.

– Esimerkiksi muovi on neljä kertaa sekajätettä halvempaa, Anu Koskela sanoo.

Kierrätyksen kirjosta käy esimerkiksi vaikka Porin seutu. Muovin erilliskeräys on vaadittu viime vuodesta alkaen vähintään kymmenen asunnon taloissa lukuun ottamatta Merikarviaa, Siikaista ja Laviaa.

Jätehuolto keskittyy

Uudet määräykset muovinkeräyksen järjestämisestä vähintään viiden asunnon yhtiöissä on saavutettava vuoteen 2023 mennessä. Koko pakkausjätteen kuljetusketju kuluttajalta uusiokäyttöön laajenee.

Turussa ennakoidaan materiaalitulvaa rakentamalla uusi vastaaottoterminaali Topinojan jätekeskukseen.

– Huomattavasti suurempaa tilaa tarvitaan, että pystytään nielemään kaikki muovipakkaukset, Cati Huhta sanoo.

Edessä on myös jalkautuminen taloyhtiöiden pihoille neuvomaan jätekatosten suunnittelussa ja astioiden sijoittelussa.

EU:n tavoite vuonna 2025 on se, että muovisen pakkausmateriaalin kierrätysaste on 50 prosenttia.

Kotitalouksilta talteen otettavan muovin määriä on vaikea määritellä alueellisesti, koska ala toimii pirstaleisesti. Taloyhtiöiden astioiden “saalis” kiertää alueellisten jätehuoltoyhtiöiden kautta, ja yleisessä käytössä olevien Rinki-ekopisteiden tyhjennys menee omia teitään eteenpäin.

Muovit muovipussissa ovat matkalla uusiokäyttöön. Jari Hakkarainen / Yle

Jätteenkuljetuksen kuvio selkeytyy, kun tehtävät hoidetaan keskitetymmin kuntien järjestämänä.

– Nyt, kun vastuualueet on hajautettu, on vaikeaa saada luotettavaa tilastotietoa materiaalivirroista. Se omalta osaltaan vaikeuttaa keräyksen kehittämistä, Cati Huhta sanoo.

Kaikki muovit päätyvät Suomen Uusiomuovi Oy:lle. Sieltä muodostuu kokonaiskuva Suomen pakkausjätteiden kierrätysmuovivolyymista.

Muovia käytetään noin 180 000 tonnia vuodessa, josta kolmannes, 60 000 tonnia kerätään talteen. Siitä kolmasosa on pantittomia kotitalouksissa käytettyjä pakkauksia ja kolmasosa muovisia panttipulloja. Loput tulee yrityksiltä.

Pantittomista muovijätteistä saadaan talteen noin 35 prosenttia. Kun siihen lisätään pantilliset muovijätteet, on määrä yhteensä 42 prosenttia.

Vuonna 2030 EU-tavoite on 55 prosenttia, mutta samalla määritelmä muuttuu haastavammaksi: sen verran on saatava kierrätysmuovia uusien tuotteiden raaka-aineeksi.

Joko muovinkierrätyksestä on tullut tapa? Voit keskustella lajittelun kehittämisestä jutun alla keskiviikkoon kello 23:een saakka.

