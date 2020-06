Asemiehet hyökkäsivät Pakistanin pörssiin, useita kuollut

Useita ihmisiä on kuollut hyökkäyksessä Pakistanin pörssiin Karachin kaupungissa, kertovat viranomaiset.

Tiedot kuolleiden määrästä vaihtelevat. Uutistoimisto AP:n poliisilähteen mukaan kuolonuhreja on kolme. Uutiskanava CNN:n (siirryt toiseen palveluun)haastattelemat pelastustyöntekijät kertovat viidestä kuollonuhrista. Kuolonuhrien joukossa on poliiseja ja turvallisuushenkilöstöä, CNN kertoo.

Pörssin johtaja Abid Ali on kertonut toimittajille, että pörssiin tunkeutui pysäköitialueen kautta neljä hyökkääjää, jotka heittivät käsikranaatin ja alkoivat tulittaa rakennuksessa. Tilanne on saatu hallintaan, hän kertoo. Kaikki hyökkääjät on surmattu.

Poliisin pommiryhmä etsii rakennuksesta mahdollisia räjähteitä.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, keitä hyökkääjät olivat.

Lähteet: AP, Yle Uutiset