Kaksi hukkui helleviikonloppuna: nyt Helsinki aikoo opastaa äkkisyvistä kuvin ja uusilla kielillä – videolla rantapelastaja kertoo työstään

Helsingin kaupungin liikuntaviraston lähiliikuntayksikön tiimiesimies Jukka Lundgren ei ole 13 vuoden urallaan törmännyt vastaaviin hukkumislukuihin. Vaikka valvontaa rannoilla on lisätty ja rantapelastajia on enemmän kuin koskaan, Hietaniemen uimarannalta löydettiin viikonloppuna jälleen kaksi hukkunutta (siirryt toiseen palveluun) ihmistä.

Helsingin kaupunki reagoi hukkumistapauksiin lisäämällä viestintää ja erityisesti opastekylttejä. Uusia kylttejä on tulossa rannoille jo tällä viikolla. Aiemmin kylteissä on ollut kuvituksien rinnalla tekstit ainoastaan suomeksi ja ruotsiksi. Uusissa kylteissä opastukset ovat myös englanniksi, somaliaksi ja arabiaksi.

Kylteissä kerrotaan esimerkiksi äkkisyväpaikoista ja virtauksista. Lisäksi kylteissä on kuvat vaaran paikoista.

– Tehostamme ennakointia ja ennalta ehkäisyä onnettomuuksissa. Kuvahan on kaikista paras, se on kansainvälinen. Siitä pitäisi ymmärtää, että on esimerkiksi äkkisyvää, Lundgren sanoo.

Vantaankosken jokirannan uimarannat Helsingin vaarallisimpia

Lundgrenin mukaan Hietaniemen uimarannasta tekee salakavalan äkkisyvä. Kaikkein vaarallisimpana hän pitää Helsingissä Vantaankoskea, jossa hukkui alkukesästä 6-vuotias lapsi Pikkukosken uimarannalla.

– Siellä on virtauksia ja äkkisyvää. Jokirannan uimarannat ovat kaikista vaarallisimpia. Kyllä Hietsussakin on äkkisyviä kuoppia. Kallahden niemestä voi helposti luulla, että koko ranta olisi matalaa, mutta sieltä löytyy tosi paha äkkisyväpaikka.

Vantaankoskella sijaitsevan Pikkukosken kalliolla vuosikausia ollut hyppyteline poistettiin vuonna 2017 turvallisuussyistä. Lundgren kertoo, että kalliolta hypellään silti edelleen veteen, vaikka kalliolla on varoituskyltti. Joessa saattaa olla esimerkiksi uppotukkia.

– En todellakaan suosittele, että sieltä kalliolta hypätään. Olin siellä viikko sitten melomassa ja kaikenlaista tavaraa tulee siellä joessa vastaan. Kun joku hyppää sinne jalat edellä, saati sitten pää edellä, se on erittäin vaarallista.

Lundgren kertoo, että rantapelastajat ovat tehneet ylitöitä oman jaksamisensa mukaan. Isoilla rannoilla valvontaa on aamukymmenestä kahdeksaan asti illalla ja muilla rannoilla aamukymmenestä kuuteen saakka illalla.

– Nyt rantapelastajat ovat saaneet olla pari tuntia vielä sen päälle, jos he ovat kokeneet olevansa työkykyisiä. Sehän on aika raskasta olla auringossa kahdeksan tuntia ja siihen vielä pari päälle.

Rantapelastaja: työ vaatii keskittymistä

Nurmijärveläinen Vera Haarakangas on neljättä kesää rantapelastajana. Rantakauden päätyttyä hän siirtyy sisätiloihin uimavalvojaksi.

Vuosaaren Aurinkolahdessa Haarakangas on töissä toista kesää. Seuraavalla videolla hän kertoo ominaisuuksista, joita rantapelastajalta vaaditaan ja minkälainen on täydellinen työpäivä.

Vera Haarakangas kertoo rantapelastajan työstä Aurinkolahden uimarannalla, Helsingin Vuosaaressa.

Rantapelastajan on käytävä joka vuosi myös uintikokeessa, jossa on useita osioita, jotka on suoritettava tietyssä ajassa.

– Ei siitä ihan sunnuntaiuimari pääse läpi, hymähtää kilpauintia koko ikänsä harrastanut, nyttemmin lajista jo hieman eläköitynyt Haarakangas. Myös tästä hän kertoo yllä olevassa videossa.

Aurinkolahden uimarannalla rantapelastajan työpiste on betoninen torni, jonka yläosa on kokonaan läpinäkyvää materiaalia. Hän kuvailee työtään keskittymistä vaativaksi.

– Aina voi sattua ja tapahtua, vaikka olisi rauhallisempikin päivä. Uinninvalvontaa ei valitettavasti koskaan saa aukottomaksi, koska vaikka rantapelastajia olisi paikalla sata kappaletta, jää jonnekin aina kuollut kulma.

Itähelsinkiläisen Aurinkolahden uimarannan rantapelastajien tornista näkee joka suuntaan. Tuulia Thynell / Yle

Rantapelastajia tarvitaan lisää

Helsingin kaupungin liikuntaviraston lähiliikuntayksikön tiimiesimies Jukka Lundgrenin mukaan rantapelastajia tarvittaisiin Helsinkiin lisää. Rantapelastajan palkka on Helsingissä 1794,55 euroa kuukaudessa plus ilta- ja viikonloppulisät.

Rantapelastajan koulutus on 60 tunnin kokonaisuus, joka pitää sisällään kahden pitkän viikonlopun lähiopetusjaksot ja etätehtäviä. Lisäksi pitää läpäistä uimatesti, ja ensiapukurssi tulee olla suoritettuna. Lisäksi koulutukseen hakeutujien tulee olla täysi-ikäisiä.

– Päteviä, sopivia ja hyviä rantapelastajia ei ole koskaan liikaa. Toivomme, että hakijoita olisi enemmän, jotta voisimme palkata sieltä parhaat.

Kurssi on Lundgrenin mukaan vaativa, eivätkä kaikki sitä läpäise. Osa tajuaa työn vaativuuden vasta koulutuksen aikana.

– On rantapelastajan työkin vaativaa. Ei ole helppo homma, kun mennään tuonne pimeään ja sameaan veteen pelastamaan jotain henkilöä.

Lundgren uskoo, että hyvin vedessä liikkuvia henkilöitä olisi enemmänkin. Heitä ei ole jostain syystä saatu houkuteltua alalle.

– Aika monilla nuorilla niin sanotut oman alan hommat ovat ykkösprioriteetti kesätöissäkin. Ikävä kyllä meillä hyvät rantapelastajat ovat maksimissaan kolme tai neljä kautta ja siirtyvät sitten oman alan hommiin, Lundgren harmittelee.

Valtaosa hukkuneista maahanmuuttajia

Lundgren arvioi hukkuneiden määrän selittyvän lämpimällä säällä ja koronavirusepidemialla: ne ovat saaneet ihmiset viettämään normaalia enemmän aikaa ulkona ja vesillä. Myös maahanmuuttajien määrä on kasvanut Helsingissä ja osa heistä on uimataidottomia.

– Valitettavasti maahanmuuttajia on valtaosa hukkuneista. Helsingin kaupunki järjestää paljon uimakouluja ja kaikki halukkaat kyllä pääsevät niihin varmasti. Niitä on aikuisille, erityisryhmille ja lapsille. Kaikki uimarannat ovat vaarallisia, jos ei osaa uida, hän tähdentää.

Lundgren toivoo, että aikuiset katsoisivat erityisesti lastensa perään ja myös muiden aikuisten perään.

– Jos on vähänkin epäilystä omista uimataidoista, ei kannata mennä yksin uimaan. Muutenkin olisi hyvä, että vieressä olisi aina kaveri, Lundgren muistuttaa.

