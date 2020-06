Trampoliini ei kuulu taloyhtiön leikkipaikalle, neuvoo Kiinteistöliiton lakimies – paitsi jos löytyy nimetty vastuunkantaja

Rolle Rakkolainen, Roope Rakkolainen ja Jerry Lindberg ovat iloisia siitä, että pihalta löytyy trampoliini. Myös Heidi Rakkolainen pitää hyvänä asiana, että lapsilla on omalla pihalla tekemistä.

Rolle Rakkolainen, Roope Rakkolainen ja Jerry Lindberg ovat iloisia siitä, että pihalta löytyy trampoliini. Myös Heidi Rakkolainen pitää hyvänä asiana, että lapsilla on omalla pihalla tekemistä. Kasper Heimolehto / Yle

Taloyhtiöiden vastuu leikkipaikkojen turvallisuudesta on ankara. Leikkipaikkojen kunto tulisi tarkistaa ainakin joka kevät.

Taloyhtiöiden leikkipaikkojen turvallisuudesta on pidettävä huolta, vaikka niiden käyttö olisi vähäistä.

Suomessa leikkipaikkojen turvallisuudesta pidetään yleisesti ottaen hyvää huolta, kertoo Kiinteistöliiton lakimies Kristel Pynnönen.

– Leikkipaikoilla on korostunut huolellisuusvelvollisuus. Yleisesti sanoisin, että jos leikkipaikka on, siitä pidetään huolta. Uusia hankintoja sitten taas pohditaan enemmän, että mikä on tarpeeksi turvallista.

Taloyhtiön täytyy huolehtia sen pihalla olevan leikkipaikan turvallisuudesta, vaikka sen asunnoissa ei asuisi lapsiperheitä. Katja Halinen / Yle

Tämän vuoden ehdoton hittituote on ollut trampoliinit, joista tulee paljon kyselyitä myös Kiinteistöliitolle. Suuri osa kysymyksistä koskee trampoliinien sijoittamista.

– Taloyhtiön leikkipaikalle trampoliinia ei tule missään nimessä sijoittaa, Pynnönen sanoo.

Leikkipaikat tulisi tarkistaa vähintään joka kevät. Niitä olisi myös hyvä pitää silmällä kesän aikana.

Jos joku loukkaa itsensä taloyhtiön leikkipaikalla, arvioidaan aina taloyhtiön vastuu, oli loukkaantuja kuka tahansa.

– Vaikka jokamiehenoikeudet eivät ulotu taloyhtiön leikkipaikalle, taloyhtiön vastuu turvallisuudesta arvioidaan riippumatta siitä, kuka loukkaantuu.

Omalle pihalle tietyin ehdoin

Raumalaisen Heidi Rakkolaisen rivitaloasunnon pihalla on trampoliini.

Sen pystyttäminen ei ole sujunut ongelmitta. Naapureilta tuli palautetta jo ennen kuin trampoliini oli kasattu.

– Ensin sain kommenttia, että tarvitaan lupa. Lupa hankittiin, mutta sitten toinen naapuri teki valituksen, että lapset näkevät heidän pihalleen hyppiessään trampoliinilla, Rakkolainen kertoo.

Lopulta Rakkolaisten pihalta purettiin leikkimökki, jonka tilalle trampoliini laitettiin. Uuden sijainnin jälkeen kommentteja ei ole tullut.

– Ymmärrän sen, ettei trampoliineja laiteta taloyhtiön pihalle, mutta kyllä sellainen omalla pihalla pitäisi olla ihan ok.

Taloyhtiö on vastuussa leikkipaikalla loukkaantuneista, vaikka leikkijät olisivat ulkopuolisia. Rosa Huuska / Yle

Trampoliineja ei saa laittaa taloyhtiöiden yhteisille piha-alueille leikkipaikkojen ulkopuolellekaan.

Ainoastaan mikäli piha on rajattu ja sen voidaan katsoa olevan ainoastaan osakkaan yksinomaisessa käytössä, saadaan trampoliini luvatta sijoittaa omalle pihalle.

– Oman pihan täytyy olla aidattu, muutoin se katsotaan taloyhtiön pihaksi. Jos joku loukkaa itsensä tällaisella aitaamattomalla pihalla olevalla trampoliinilla, oikeudessa vastuun voidaan katsoa olevan taloyhtiöllä, Kristel Pynnönen huomauttaa.

Periaatteessa trampoliinin sijoittaminen taloyhtiön yhteiselle leikkipaikalle olisi mahdollista, jos löytyy halukas vastuunkantaja ja siitä tehdään erillinen sopimus. Tämä on Pynnösen mukaan kuitenkin harvinaista.

– Trampoliineista tulee paljon onnettomuuksia. Aika harva haluaa ottaa niin isoa vastuuta itselleen.

Oikeustapauksia trampoliinionnettomuuksista ei Suomesta toistaiseksi löydy.

– Onneksi ei. Toivotaan, ettei löydy jatkossakaan.

Pitäisikö leikkipaikka poistaa vai hoitaa?

Monessa taloyhtiössä leikkipaikkojen kunto saatetaan päästää huonoksi, jos yhtiössä asuu vain esimerkiksi vanhempaa väkeä tai nuoria opiskelijoita.

Hiekkalaatikko saattaa kasvaa horsmaa, ja kannettomana sellainen voi kutsua ulkona liikkuvia kissoja tekemään tarpeitaan. Jos leikkilaitteita on, aika ja ilmasto on tehnyt niille tehtävänsä.

– Oli lapsiperheitä tai ei, taloyhtiöillä on silti selkeä vastuu pitää paikat sellaisessa kunnossa, että ihmisten on niissä turvallista liikkua, sanoo turkulainen Mika Artesola.

Artesola kuuluu itse useamman taloyhtiön hallitukseen ja on myös Kiinteistöliiton Varsinais-Suomen yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.

Hänen mukaansa useassa taloyhtiössä käydään keskustelua siitä, mitä leikkipaikoille pitäisi tehdä. Osa olisi hyvinkin valmis luopumaan niistä kokonaan.

– Kannattaa miettiä, kuinka pitkäjänteistä toimintaa se on, jos leikkipaikka poistetaan. Vaikka nyt ei olisikaan lapsiperheitä asukkaina, ihmisillä käy vieraita, ja tulevaisuudessa tilanne saattaa olla taas ihan toinen.

