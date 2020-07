Autonvuokrauksessa ennennäkemätön käänne – keväällä vuokra-autot eivät meinanneet mahtua parkkipaikalle, nyt myydään jopa ei-oota

Autovuokraamot ovat muiden alojen tavoin eläneet kevään myllerryksessä. Juhannuksen koitettua vuokra-autojen kysyntä on kuitenkin lähtenyt vauhdikkaaseen nousuun.

Europcar Suomen toimitusjohtajan Jussi Holopaisen mukaan he ennakoivat, että minileasing-tyyppinen kesäautoilun kysyntä tuplaantuu viime vuoteen verrattuna. Minileasing-auton vuokra-aika on yleensä vähintään kuukauden.

– Havaittavissa on patoutunutta liikkumisen tarvetta kevään jäljiltä, Holopainen toteaa.

Sixtin myyntijohtaja ja Autovuokraamojen liiton puheenjohtaja Tuomas Valta kertoo, että alalle ovat löytäneet kuluttaja-asiakkaat, jotka eivät ole aiemmin vuokraamoiden palveluita ainakaan Suomessa käyttäneet.

– Keväällä oltiin todella jyrkässä laskussa, kunnes tilanne tasaantui. Sitten kysyntä lähti äkkiä nopeaan nousuun. Se oli ennennäkemätön tilanne, Valta sanoo.

Suomen Autovuokraamojen liiton puheenjohtaja ja Sixtin myyntijohtaja Tuomas Valta kertoo kotimaisen kysynnän paikkaavan pahinta alamäkeä vuokra-autoalalla. Jouni Immonen / Yle

Pienet, automaattivaihteiset autot kiven alla

Kun matkailu keväällä pysähtyi ja suomalaiset pysyivät kodeissaan, vuokraamoilla oli paikoin hankaluuksia löytää edes parkkipaikkoja kaikille autoilleen. Nopea käänne yllätti.

– Juuri tällä hetkellä on todella kova kysyntä, mikä saatavuusmielessä voi olla haastavaa. Toki yritykset tekevät parhaansa, että kaikille halukkaille saataisiin auto alle, Valta toteaa.

Suurista yrityksistä Hertz ilmaisee sivuillaan (siirryt toiseen palveluun), että minileasing on loppuunmyyty useilla paikkakunnilla heinäkuun loppuun asti. Europcar kertoo Kausiauto-palvelussaan (siirryt toiseen palveluun), kuinka "Poikkeuksellisen kovan kysynnän vuoksi Kausiautojen saatavuus on tällä hetkellä rajallista".

Hertzin myynti- ja markkinointijohtaja Antti Laakso kommentoi Ylen uutisessa kesäkuun alussa, kuinka kuukausivuokraan perustuvan Hertz MiniLeasingin kysyntä on kasvanut todella voimakkaasti. Palvelussa nähtiin jopa sadan prosentin kasvua.

Joitakin autoja yrityksiltä silti löytyy, mutta ei hinnaston halvimmasta päästä.

– Jos nyt pientä automaattivaihteista autoa kaipaa vuokralle, niin ei heti välttämättä löydy, Holopainen arvioi.

Osa toimipaikoista kokonaan kiinni

Osaltaan syynä autojen loppumiseen se, että autovuokraamoille tulee uusia autoja usein touko-kesäkuussa, juuri kesän sesongin kynnyksellä. Nyt hankintoja laitettiin keväällä jäihin, kun vuokraustoiminta pysähtyi.

Autonvuokrauksen tilanne on kaksijakoinen. Isoissa kaupungeissa kysyntä on nyt suurta ja osa automalleista loppu. Samalla monet toimipaikat Lapissa tai maakuntien lentokentillä on kokonaan suljettu asiakkaiden puuttuessa.

Kotimaan matkailu on lisännyt tänä kesänä suosiotaan. Ismo Pekkarinen / AOP

– Kun kokonaiskuvaa katsotaan, puuttuu kesän vuokrausvolyymista 40 prosenttia normaaliin verrattuna. Isojen tapahtumien, kuten Neste Rallyn puuttuminen, pienentää kysyntää. Kotimaisen kysynnän tuoma piristys kantaa hankalan ajan yli, Holopainen katsoo.

Normaalikesän autonvuokraajista jopa 70 prosenttia voi Holopaisen mukaan olla ulkomailta tulevia matkailijoita. Osuudet vaihtelevat alan yrityksissä.

Valta toteaa hänkin, että vilkastuneesta tilanteesta huolimatta alkuvuosi jää reilusti miinukselle.

Uudet kulkutavat haussa, ainakin toviksi

Jatkuuko autonvuokrauksen suosio tulevaisuudessakin? Motivan johtava asiantuntija Sara Lukkarinen katsoo, että tällä hetkellä on vaikea nähdä, mitkä muutokset ovat pysyviä.

– Keväällä ja alkukesällä on nähty paljon muutosta. Oli etätöitä, joukkoliikenteen käyttäjämäärä laski. Toisaalta pyöräilyn ja kävelyn kiinnostavuus on kasvanut, Lukkarinen toteaa. Hän on kestävän liikkumisen asiantuntija.

Motivan kestävän liikkumisen asiantuntija Sara Lukkarinen. Jouni Immonen / Yle

Lukkarinen arvioi, että moni on nyt kaivannut väliaikaisesti uusia ratkaisuja ja kokeillut siksi vuokra-autoa.

Taustalla voi olla sekin, että keväällä etätöiden ja taloushuolien takia on luovuttu talouden toisesta autosta, mutta huomattu, että kesällä ilman sitä ei pärjääkään.

Kotimaan liikkumisessa näkyy myös pyörämatkailun kasvanut suosio. Linja-autoyhteydet ovat toistaiseksi jääneet monin paikoin aiempaa vähäisemmiksi, mikä pakottaa niiden käyttäjät etsimään uusia kulkutapoja.

Lue myös

Maran kysely: Koronakriisi romahdutti pahiten festareiden myynnin – myös kylpylät vakavassa ahdingossa, joka viides pelkää konkurssia

Kiinnostus lähiruokaan kasvoi kohisten koronan jälkimainingeissa – maaseudun tilamyyntikohteet houkuttelevat nyt matkailijoita

Bensa on Suomessa matkailevalle nyt niin halpaa, että kauppias parahtaa, ettei sillä elä: Yleinen kesäilmiö ei enää välttämättä päde