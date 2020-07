Remonttifirman auto voi olla pihassa päiviä, vanhusta auttava kotihoitaja voi saada samasta sakot – nyt pysäköintiin on tulossa muutos

Tamperelainen lähihoitaja Hannu Saari viettää asiakkaan luona yleensä aikaa 15 minuutista puoleen tuntiin. Ikävä tosiasia on, että parkkipaikan etsimiseen menee usein pidemmän aikaa.

– On stressaavaa, kun on kiire ja joutuu 10–15 minuuttia etsimään pelkkää parkkipaikkaa ja kävelemään asiakkaan luo kilometrin päästä.

Etenkin Tampereen keskustassa parkkipaikkoja on vähän, koska ratikka- ja Tampereen areenatyöt ovat panneet katukuvan uusiksi.

Myös monessa taloyhtiössä parkkipaikat ovat kortilla, eikä niitä tahdo riittää edes omille asukkaille.

Jos kotihoitaja parkkeeraa väärin, sakko pitää maksaa omasta pussista. Rahallisesti työpäivä menee tällöin hukkaan.

Siksi Saari joutuu välillä ajamaan pitkään ennen kuin sopiva parkkipaikka löytyy.

– Tästä ongelmasta on ollut puhetta niin pitkään kuin olen töitä tehnyt, Saari kertoo.

Kotihoitajien pysäköintiongelmista on isoissa kaupungeissa puhuttu vuosikaudet. Hoitajalta on suttaantunut aikaa pysäköintipaikan etsimiseen, mikä on ollut pois hoidettavilta ihmisiltä.

Tampereella ihmeteltiin kolme vuotta sitten, miten remonttireiskojen autot seisovat pihoilla useita päiviä, mutta hoitaja saa yhden hoitokäynnin pysäköinnistä sekä moitteet että maksettavaa. Viime syksynä Turussa kummasteltiin samaa.

Ongelma on tiedetty yleisesti, mutta se ratkaiseminen on vienyt vuosia. Esimerkiksi Tampereella vanhusneuvosto esitti parkkioikeuksia hoitajille jo neljä vuotta sitten.

Apulaispormestarina aemmin toiminut Pekka Salmi (sd.) oli ajamassa asiaa.

– On vähän ihmeellistä, jos putkihuolto on tärkeämpää kuin vanhustenhuolto tässä kaupungissa. Itse näkisin asian päinvastoin. Jos erilaisille remppamiehille ja muille mahdollistetaan huoltoajo taloyhtiön pihamaille, niin miksi ei sitten kotihoidolle, Pekka Salmi sanoi.

Laki helpottaa pysäköintiä

Nyt tähän on tulossa viimein muutos. Tampereella aloitettiin tänään keskiviikkona kokeilu kotihoidon parkkeerauksen helpottamisesta.

Kunnat saivat uuden lain ansiosta mahdollisuuden helpottaa kotihoitajien pysäköintiä (siirryt toiseen palveluun). Tampere tarttuu mahdollisuuteen pikaisesti ja lähtee heinäkuun alusta pilotoimaan hoitajille vapaata pysäköintiä.

Ainakin Helsingissä ja Vantaalla seurataan kokemuksia ja mietitään samaa asiaa.

Helpotusta on kaivattu jo vuosia. Parkkipaikan löytäminen varsinkin keskustassa on ollut hoitajille työlästä. Etsimiseen on kulunut kohtuuttomasti työ- eli hoitoaikaa, koska nopeita potilas- tai asiakaskäyntejä on päivän aikana useita.

Tampereella uusi pysäköintilupa koskee kaupungin oman kotihoidon sekä koti- ja vammaispalveluiden väkeä. Lupia on myönnetty aluksi 400, joista suurin osa kuuluu kotihoidolle.

Lähihoitaja Hannu Saari ei ole saanut yhtään pysäköintivirhemaksua, mutta hän onkin tarkka pysäköintipaikasta. Marjut Suomi / Yle

Ilman rahaa, aikarajaa ja vaikka kieltopaikalle

Vastaava palveluesimies Arja-Liisa Heikkilä Tampereen kaupungilta sanoo, että parkkeerauksen helpottaminen vaikuttaa suoraan työviihtyvyyteen.

– Kyllähän se stressaa, jos ei löydy parkkipakkaa ja pitäisi ehtiä asiakkaan luo. Joskus joutuu nipistämään asiakasajoista tämän takia.

Käytännössä Tampereen kotihoitajat lataavat kännykkäsovelluksen, jolla auton voi jättää kadunvarteen tai muille kaupungin hallinnoimille parkkipaikoille.

Vastaava palveluesimies Arja-Liisa Heikkilä Tampereen kaupungilta sanoo, että parkkipaikan etsiminen on aiheuttanut stressiä hoitajien työpäivään. Marjut Suomi / Yle

Parkkirahaa ei tarvita eikä aikarajoituksista tarvitse välittää, kun hoitaja on asiakkaan luona. Kaupungin tunnuksella kotihoitaja saa pysäköidä myös kieltoalueelle, pihakadulle tai paikkaan, jonne vain huoltoajo on luvallista.

Kaupungin antama lupa ei kuitenkaan koske talojen pihoja, joita hallinnoi ja valvoo kiinteistö itse, kaupungissa useimmiten taloyhtiö. Toki myös taloyhtiö voi antaa erikseen luvan, jotta hoitajat pääsevät kulkemaan sujuvasti.

Heikkilän mukaan suuri osa hoitajista on ollut innostunut kokeilusta. Läheskään kaikki eivät ole vielä ladanneet sovellusta itselleen, joten vasta aika näyttää, miten hyvin se toimii.

Kaupunki arvioi Heikkilän mukaan elokuussa, miten pilotti on onnistunut. Jos siitä on hyviä kokemuksia, kokeilu voi laajentua.

Kännykkäsovellus näyttää pysäköinninvalvojalle, että kyse on kotihoitajan luvallisesta parkkeerauksesta. Marjut Suomi / Yle

Lähihoitaja Hannu Saari toivoo, että kokeilusta on apua.

– Varmasti se helpottaa ja nopeuttaa parkkipaikan löytymistä. Kaikki helpottava on tervetullutta tähän työhön.

Saari uskoo, että kokeilu voi heijastua myös asiakastyöhön.

– Toivottavasti asiakkaan luo ei saavu stressaantunutta hoitajaa. Nyt jos hiki pinnassa juosten tulee parkkipaikkaa etsimästä, voi asiakkaalle tulla stressaantunut kuva, vaikka ei saisi tulla.

