Trump paheksui, Obama rakasti, Bolton varasti nimen kirjalleen – Disney toivoo pelastajaa menestysmusikaalista

Hiphop-musikaali Hamilton tuli ensi-iltaan New York Broadwaylla vuonna 2015 ja on sen jälkeen pysynyt otsikoissa. Hamiltonista kasvoi nopeassa tahdissa satoja miljoonia tienaava, erikoinen kassamagneetti.

Sen laulut kelpaavat rasisminvastaiselle Black lives matter -liikkeelle, Trumpin entiselle neuvonantajalle ja Disneylle. Ennen kuin korona sulki teatterit, Hamilton oli Broadwayn tuottoisin esitys. Yleisö rakasti, kriitikot kiittivät ja palkintoja satoi.

Myös amerikkalainen viihdejätti Disney luottaa musikaalin vetovoimaan. Se maksoi helmikuussa ennätyskalliin hinnan esitysoikeuksista. Hamilton nähdään Disney+ -suoratoistopalvelussa 3. heinäkuuta. Suomessa kanava aloittaa syyskuun puolivälissä.

Elokuvan trailerin voit katsoa täältä (siirryt toiseen palveluun).

Tylsästä aiheesta kasvoi hitti

Musikaali sijoittuu 1700-luvulle ja kertoo Yhdysvaltojen valtiollisesta alkutaipaleesta ja sen perustajaisistä. Tarina keskittyy Alexander Hamiltoniin (1755–1804), josta tuli maan ensimmäinen valtiovarainministeri.

Poikkeuksellisen Hamiltonista tekee se, että Yhdysvaltojen valkoisia perustajaisiä näyttelevät eri etnisistä taustoista tulevat ihmiset. Yhdessäkään keskeisistä rooleista ei ole valkoista näyttelijää.

Hamilton on epätodennäköinen menestystarina. Musiikki on hiphopia, räppiä ja R&B:tä. Aihe vaikuttaa koulun historiakirjasta reväistyltä – ja silti lipuista tapellaan. Kalleimmista on tiettävästi pyydetty (siirryt toiseen palveluun)mustassa pörssissä jopa 10 000 dollaria.

Lin-Manuel Mirandan mielestä Hamilton-musikaali on ajankohtainen, koska samat ongelmat, jotka olivat olemassa Yhdysvaltoja perustaessa, ovat edelleen läsnä. Philippa Soo näyttelee Hamiltonin vaimon, Elizan, roolin. Disney

Freestyleä Valkoisessa talossa

Musikaali tuli ensi-iltaan Barack Obaman presidenttikautena. Se istui aikaan. Yhdysvalloissa oli ensimmäinen tummaihoinen presidentti ja Hamiltonin päärooleissa muita kuin valkoisia näyttelijöitä. Esitys osoitti, että Yhdysvaltojen historia kuuluu kaikille, myös niille, joiden äänet on aiemmin vaiennettu.

Musikaalissa tarina kerrotaan maahanmuuttajan, Hamiltonin, silmin. Yhdessä musikaalin suosituimmista kappaleista lauletaan: Me maahanmuuttajat hoidamme hommat.

Michelle Obama kutsui Hamiltonia parhaaksi taideteokseksi (siirryt toiseen palveluun), jonka hän on koskaan nähnyt. Barack Obama ylisti näyttelijäjoukon diversiteettiä.

Hamiltonin kirjoittaja, säveltäjä ja nimiosan esittäjä, Lin-Manuel Miranda on itse puertoricolaista alkuperää. Hänestä tuli tuttu vieras Obaman ajan Valkoisessa talossa.

Vuonna 2016 hän veti räpäten freestylea yhdessä presidentin kanssa. Obama syötti Mirandalle aiheita kuten perustuslaki, kongressi, korkein oikeus. Miranda improvisoi niistä räppiä.

Katso räppi täältä (siirryt toiseen palveluun).

Trump muutti äänen kellossa

Kun Donald Trump nousi presidentiksi, Hamiltonin tapa korostaa maahanmuuttajien roolia sai aivan uusia merkityksiä.

– Aiemmin lause “Maahanmuuttajat hoitavat hommat” aiheutti takuunaurut, mutta Trumpin myötä siitä tuli musikaalia määrittävä avainrepliikki, Lin-Manuel Miranda kuvailee Varietyn (siirryt toiseen palveluun) haastattelussa.

Tonight, VP-Elect Mike Pence attended #HamiltonBway. After the show, @BrandonVDixon delivered the following statement on behalf of the show. pic.twitter.com/Jsg9Q1pMZs — Hamilton (@HamiltonMusical) 19. marraskuuta 2016

Syksyllä 2016 Trumpin tuleva varapresidentti Mike Pence kävi katsomassa esityksen. Kiitoksissa näyttelijät esittivät Pencelle vetoomuksen.

– Meillä on teille viesti. Me olemme monimuotoinen Amerikka ja olemme huolissamme siitä, että teidän uusi hallintonne ei puolusta meitä eikä oikeuksiamme, näyttelijä Brandon Victor Dixon lausui.

Voit katsoa episodin tästä (siirryt toiseen palveluun).

Vetoomus nousi Yhdysvalloissa uutiseksi (siirryt toiseen palveluun) ja sai Trumpin ärtymään. Tuleva presidentti syytti näyttelijöitä Pencen ahdistelusta ja vaati anteeksipyyntöä.

Yhdysvaltojen tuleva presidentti Donald Trump paheksui marraskuussa 2016 Hamiltonin näyttelijöiden esittämää vetoomusta. Twitter. Kuvankäsittely: Illusia Sarvas / Yle.

Trumpin kannattajat aloittivat twitterissä boikottikampanjan hashtagilla #BoycottHamilton. Tulokset jäivät laihoiksi.

Hamilton on noussut poikkeuksellisen nopeaan tahtiin Broadwayn yli miljardin tienanneiden musikaalien kerhoon. Haamuraja meni rikki kevään Disney-kauppojen jälkeen.

Seuraavaksi apajilla oli John Bolton

Disney tuskin aavisti, mitä kaikkea Hamiltonin ympärillä ehtii tapahtua ennen suoratoistoensi-iltaa. Tuorein episodi koettiin kesäkuun puolivälissä.

John Bolton, Trumpin entinen turvallisuuspoliittinen neuvonantaja, julkaisi paljastuskirjan, jonka nimeksi hän oli antanut The Room where it happened. Nimi viittaa suoraan yhteen Hamiltonin hiteistä, The Room where it happens.

Musikaalin tekijä Lin-Manuel Miranda ei ilahtunut lainasta. Hän ilmoitti kantansa twiitissä. Miranda toivoi, että Bolton olisi ennemmin todistanut Trumpia vastaan kongressissa kuin kirjoittanut kirjan, jota pitää pelkkänä rahastuksena.

Lin-Manuel Miranda riimitteli uudelleen kappaleen, jonka nimen John Bolton omi kirjalleen. Lopputulos on Trumpin entiselle neuvonantajalle kaikkea muuta kuin mairitteleva. Twitter. Kuvankäsittely: Illusia Sarvas / Yle

Rasisminvastainen liike lainaa iskulauseita

Juuri nyt Hamilton on ajankohtaisempi kuin koskaan. Musikaalista tuttuja repliikkejä kuten “history has its eyes on you” näkyy rasismia ja poliisiväkivaltaa vastustavissa Black lives matter -mielenosoituksissa.

Lin-Manuel Miranda kertoo Jimmy Fallon -showssa (siirryt toiseen palveluun), että Hamiltonilla on kosketuspintaa nykypäivään, koska tilejä ei ole tehty selväksi menneen tai Yhdysvaltojen perustamiseen liittyvien virheiden kanssa.

Miranda puhuu orjuudesta ja rakenteellisesta rasismista ja on sitä mieltä, että kaikki ne ongelmat, jotka olivat olemassa Yhdysvaltoja perustettaessa, ovat edelleen olemassa.

– Jokainen taistelu, jota silloin käytiin, on edelleen käynnissä, Miranda sanoo toisaalla Variety-julkaisun haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

Black Lives Matter -aktivisti Rachel Cargle pyysi kesäkuun alussa ihmisiä valitsemaan oman suosikkinsa niistä Hamiltonin sanoista, jotka sopivat BLM-teemaan. Twitter. Kuvankäsittely: Illusia Sarvas / Yle

Hamiltonin erityisenä ansiona on pidetty sitä, että se nostaa keskeisiin rooleihin muita kuin valkoihoisia näyttelijöitä. Yhdysvaltojen kolmatta varapresidenttiä Aaron Burria (1756–1836) esittävä Leslie Odom Jr korostaa, että Hamiltonin ei-valkoinen roolitus on tärkeä.

– On uskomattoman vaikea löytää kirjoja, elokuvia tai taideteoksia, jotka eivät keskittyisi valkoisiin ihmisiin, valkoiseen kauneuteen, älyyn ja iloon. Se, että tuo mustaa ja ruskeaa kauneutta maailmaan on edelleen poliittista ja tärkeätä, koska esimerkkejä on niin vähän, näyttelijä kommentoi New York Timesille. (siirryt toiseen palveluun)

Vetoaa demokraatteihin ja republikaaneihin

Hamilton on vedonnut hyvin monenlaisiin katsojiin. Liberaalit ja demokraatit arvostavat Hamiltonin roolituksen diversiteettiä ja sitä, että tarina kerrotaan maahanmuuttajan silmin, nostetaan esiin heidän roolinsa maan synnyssä.

Republikaaneihin iskee ajatus orvosta Hamiltonista, miehestä, joka raivaa tiensä huipulle kovalla työllä. Jokainen on oman onnensa seppä -ajattelu sopii konservatiiviseen eetokseen.

Myös koko perheen viihdettä tekevä Disney luottaa Hamiltonin voimaan. Se maksoi musikaalin esitysoikeuksista ennätyshinnan, jonka arvellaan nousseen 75 miljoonaan dollariin.

Forbes arvioi (siirryt toiseen palveluun)musikaalin kirjoittaja-säveltäjä Lin-Manuel Mirandan netonneen kaupasta 30 miljoonaa. 45,5 miljoona dollarin tuloilla Miranda on tänä vuonna Forbesin sadan eniten tienaavan julkisuuden henkilön listalla.

– On uskomattoman vaikea löytää kirjoja, elokuvia tai taideteoksia, jotka eivät keskittyisi valkoisiin ihmisiin, sanoo näyttelijä Leslie Odom Jr (oik.). Siksi hän pitää Hamilton-musikaalin roolitusta tärkeänä. Odom näyttelee Hamiltonin (Lin-Manuel Miranda) pahinta kilpailijaa. Disney

Alun perin Hamiltonin piti tulla elokuvateattereihin vuonna 2021, mutta esityspaikat sulkenut koronapandemia muutti suunnitelmat. Kun tuotantojen kuvaus pistettiin koronan vuoksi jäihin myös suoratoistopalveluihin on ollut vaikea saada uutta sisältöä.

Disneyllä on nyt tarjota ensi-iltaan megasuosittu Hamilton, jonka imussa se toivoo saavansa runsaasti lisää tilaajia (siirryt toiseen palveluun) suoratoistopalvelulleen.

Hyvä niin, mutta tarina on edelleen valkoisten

Hamilton on ollut vallankumouksellinen monella tapaa, mutta kriittisiäkin ääniä on kuultu. Osan mielestä musikaali ei nosta orjuuteen ja rasismiin liittyviä ongelmia riittävän selvästi esiin.

Musikaali kertoo perustajaisistä, ja monilla heistä oli orjia. Muun muassa George Washingtonin patsas kuuluu niihin, joita on kaadettu (siirryt toiseen palveluun) viime aikojen rasisminvastaisissa mielenosoituksissa.

Hamiltonin aihe ja visuaalisuus ovat 1700-luvulta. Musiikki ja liikekieli ovat hiphopia, räppiä ja R&B:tä. Disney

Kriitikko-kirjailija Warren Hoffman huomauttaa kirjassaan The Great White Way, että Hamiltonin tarina on edelleen valkoisen miehen tarina huolimatta siitä, että sitä esittävät muut kuin valkoiset näyttelijät.

– Totuus on kuitenkin se, että monen musikaalissa esiintyvän afroamerikkalaisen näyttelijän historia ei liity vapaaehtoiseen maahanmuuttoon vaan orjuuteen, Hoffman toteaa kirjassa.

Hoffmanin mielestä se, että korostetaan, kuinka kovalla työllä kuka tahansa voi päätyä mihin tahansa, peittää alleen rakenteellisen epätasa-arvon ja sen, että kaikille lähtökohdat ja mahdollisuudet eivät ole samat.

Ensi-ilta itsenäisyyspäivän alla

Hamiltonin suoratoisto-ensi-ilta on Disney+-palvelussa 3. heinäkuuta, juuri ennen Yhdysvaltojen itsenäisyyspäivää.

Tallenne on kuvattu Broadwaylla vuonna 2016. Suoratoistoversiossa nähdään musikaalin alkuperäiskokoonpano ja Hamiltonin roolissa Lin-Manuel Miranda. Taltioinnilla on sama ohjaaja kuin musikaalilla: Thomas Kail.

Hamilton on moneen otteeseen palkittu. Se on voittanut draama-Pulitzerin ja 11 Tony-palkintoa, muun muassa parhaan uuden musikaalin Tonyn, seitsemän Olivier-palkintoa ja Grammyn.