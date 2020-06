"Tämä on maailman ensimmäinen kappale", kuvaa pelastusjohtaja metsäkonetta, joka auttaa maastopalojen sammutuksessa

Etelä-Savossa liikkuu maastopaloja sammuttavan metsäkone. Tekijöiden mukaan kyseessä on maailman ensimmäinen prototyyppi.

Etelä-Savon Pelastuslaitos on yhteistyökumppaneidensa kanssa liittänyt vesitykin ja -tankin metsäkoneeseen, jolla liikkuminen vaikeassa maastossa on paljon helpompaa kuin perinteisellä paloautolla. Pelastuslaitos testasi metsäkonetta sammutustöissä viime kesänä ja lisää nyt sen käyttöä.

Alkanutta kesää varten Etelä-Savon Pelastuslaitos kouluttaa 12 sopimuspalokuntalaista koneen kuljettajaksi ja sammutuslaitteen käyttäjäksi. Koulutettavat ovat taustoiltaan metsäkoneenkuljettajia, joten koulutuksen isoimmat ponnistelut tehtiin laitteiston opettelemisessa.

– Meillä on hieno tilanne, että sopimuspalokunnissa on metsäkoneenkuljettajia. Nyt heille opetetaan koneen käyttöä, jotta me saisimme sitten omin avuin koneen liikkeelle, Etelä-Savon Pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Seppo Lokka kommentoi.

Sammutuksiin tarkoitettua metsäkonetta käytettiin ensimmäisen kerran vuosi sitten, mutta testausvaiheessa ollutta keksintöä ei vielä tuolloin otettu vakituisesti kalustoon. Tänä keväänä se oli mukana jälkisammutuksessa Pieksämäen ja Anttolan tulipaloissa.

Metsäkoneen ketteryys hankalassa maastossa tuo sammutuksiin tehoa ja samalla palomiesten työ helpottuu, kun isoja vesiletkuja ei tarvitse raahata pitkiä matkoja. Lisää helpotusta tuo koneeseen liitetty pumppu, jolla voi ottaa sammutusveden suoraan luonnonlähteestä, kuten järvestä.

Sopimuspalokuntalaisten koulutus järjestettiin Esedun metsäalan opettaja Pekka Parran johdolla. Kokemusten ja palautteen perusteella Parta uskoo, että ideaa levitetään myös muualle Suomeen, kunhan ensin koneen toiminnasta saadaan tarpeeksi oppia.

– Olemme saaneet niin paljon positiivista palautetta. Ennen kaikkea nämä kuljettajat täällä ovat vakuuttuneita siitä, että tämä kone on hyvä. He tietävät, mitä sammutustyö on ja ymmärtävät, että sillä pääsee pahoihin paikkoihin ja nopeasti siirtämään vettä, Parta sanoo.